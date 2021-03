Los hijos de Sánchez y de Yolanda Díaz estudiarán el Bachillerato de Leonor en el histórico ‘Ramiro’

A 12 kilómetros de El Palacio de La Moncloa, hogar y lugar de trabajo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid, se encuentra el IES Ramiro de Maeztu. El instituto público en el que el líder del PSOE se preparó para entrar en la Universidad, y donde debutó como jugador de baloncesto en el Estudiantes a finales de la década de los ochenta.

Ahora, cuarenta años despues, el jefe del Ejecutivo todavía sigue ligado a este centro educativo, del que ha mostrado orgullo en varias ocasiones, a través de sus hijas. Fue el que junto a su mujer, Begoña Gomez, elegieron hace poco para que sus vástagas cursasen allí el Bachillerato Internacional (en inglés, IB), el mismo modelo que estudiará la princesa Leonor en el UWC Atlantic Collegue de Gales. Y el que, tal vez en el futuro, estudien también los hijos del exvicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el IES Cañada Real, en Galapagar.

Este último centro, a escasos minutos de la casa de los líderes de Podemos, es el noveno instituto público de la Comunidad de Madrid, recientemente elegido, que permite acceder al Diploma de Bachillerato Internacional. Un programa exigente centrado en formar alumnos brillantes, también comprometidos ética y cívicamente mediante voluntariados y servicios en su comunidad. Y que, además, permite a sus estudiantes acceder con mayor facilidad a las mejores universidades del mundo.

El Instituto público Ramiro de Maeztu. IES Ramiro de Maeztu.

Este sistema de evaluación se imparte en nuestro país desde el año 1977, hace 44 años. No obstante, en aquel año se instauró solo en colegios privados, como los SEK. Y no fue hasta 1982 cuando se estableció en un instituto público, el Ramiro de Maeztu. Se trata de uno de los centros educativos con más prestigió en Madrid. Siempre ha presumido de su progresismo y de su nivel de excelencia académica —consigue las mejores calificaciones en las pruebas de selectividad—. Lo que hace que todos los años miles de alumnos se quieran incorporar a sus filas en las etapas finales de su formación preuniversitaria. No obstante, solo uno de cada tres alumnos que solicitan ser admitidos lo consiguen.

La reina Letizia

Muestra de ello es que no solo la hija de Pedro Sánchez estudia en este instituto madrileño, de casi 2.000 alumnos. También lo hace el hijo de Yolanda Díaz, ministra de trabajo; así como los de conocidos políticos, periodistas, deportistas y artistas.

En el pasado, además de al presidente, este centro también tuvo entre sus filas a personajes que hoy también tiene gran trascendencia social. Fue el caso de la reina de España, Letizia Ortiz, quien cuando llegó de su Oviedo natal con 16 años, en 1987, eligió este centro para hacer 2º y 3º de BUP y COU en el turno nocturno.

La entonces princesa Letizia, en el 70 aniversario del IES Ramiro de Maeztu, EN 2010.

Ademas de ellos, en el Ramiro también han estudiado El Gran Wyoming, Forges, Juan José Millás, Jess Franco, Paul Naschy, Nacho Azofra, los hermanos Reyes o Antonio Díaz Miguel. En 2018, se supo que Francisco Tomás y Valiente Jordá, nieto del presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA, Francisco Tomás y Valiente, también había estudiado en el centro, después que de recibiese uno de los premios extraordinarios a los mejores alumnos que otorga la Comunidad de Madrid.

El IES Ramiro de Maeztu fue fundado tres días después de que acabase la Guerra Civil, en 1939. Y se construyó sobre los restos del Instituo Escuela dependiente de la junta de Ampliación de Estudios. Instituciones que, bajo el paraguas de la Institución Libre de Enseñanza, promovieron unos valores educativos basados en el laicismo, la coeduación, el cosmopolitismo, el europeísmo y la importante del deporte para la formación del espíritu. Al que, además, se sumó a principios el IB, en cuatro modalidades: Humanidades, Ciencias Sociales, Científico en la opción biosanitaria y Científico en la opción de Ingeniería.

Leonor

leonor uwc atlantic

La modalidad de Bachillerato Internacional ha estado en el foco mediático desde que la Casa Real anunciase que la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, lo cursaría en la institución educativa Colegio del Mundo Unido (UWC), en el UWC College de Gales, en Reino Unido. Un centro privado internacional donde también han estudiado su abuela, la Reina Sofía, y su padre, Felipe VI, además de muchos otros royals europeos.

La información que dio a conocer la Casa del Rey en un comunicado el pasado 9 de febrero causó cierto malestar entre la población. A pesar de que en dicha misiva los Reyes aseguraban que pagarían de su propio bolsillo el coste de la educación de su hija mayor en el extranjero, unos 76.500 euros. Muchos se hacían la misma pregunta: ¿por qué tiene que irse al extranjero la Princesa Leonor cuando hay centros españoles públicos y privados que tienen el mismo sistema que recibirá en Gales?

Desde Zarzuela, no obstante, personas cercanas a la Reina lo dejaban claro: "En España es imposible por la presión mediática que sufren. En Gales, la Princesa va a vivir con adolescentes de 90 nacionalidades distintas, jóvenes chicos a los que poco les va a importar que sea la primogénita de los Reyes de España". Fuese un argumento válido o no, lo cierto es que haber elegido un centro español para la futura Reina habría sido toda una declaración de intenciones por parte de la Corona, más ahora cuando vive rodeada constantemente de polémica.

Un año fuera

La opción española para Leonor de Borbón, cumpliendo con los requisitos que han fijado los Reyes para la educación superior de su hija mayor, también podría haber sido un colegio privado SEK. Uno de los seis que tiene esta institución, fundada en 1892, repartidos entre Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía. La Institución Educativa SEK fue pionera en la implantación de los programas del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) en España. El sistema de aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales necesarias para trabajar, aprender y vivir en un mundo globalizado. Un método en el que la reflexión y la investigación (y no los exámenes) son el centro del aprendizaje.

La única diferencia entre el UWC College, donde estudiará la Princesa de Asturias, con cualquiera de los colegios públicos o privados como el SEK en España es la ubicación. La heredera al trono estudiará en Gales, alejada de la presión mediática, pero con el mismo método que podría aplicar, por ejemplo, en un centro madrileño como SEK El Castillo, el más antiguo de esta institución, o el instituto público Ramiro de Maeztu.

Y es más, este programa internacional no te obliga a cursar el bachillerato —que dura dos años— en el mismo centro. Al tratarse de un sistema internacional, que basa su plan en conceptos y no en contenidos, los alumnos pueden elegir dos centros ubicados en diferentes países. En otras palabras, Leonor podría haber hecho el primer año en un colegio madrileño y tal vez el segundo en un centro SEK en Irlanda o Canadá. De este modo, saldría fuera, vería mundo y conocería a compañeros de múltiples nacionalidades, como pretende su madre, la Reina Letizia.