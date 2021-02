'Coqui', el militar malagueño que quiso que la patrona de su pueblo llegara a Marte

Hace un año la llegada a Marte sonaba a ciencia ficción. Sí, la misión Mars2020 estaba en marcha y prácticamente preparada para zarpar, pero tocar la superficie del planeta rojo se antojaba lejano. Por entonces, Francisco Fernández, 'Coqui', un sargento del Ejército del Aire español, inscribió a Nuestra Señora de Flores, patrona de Álora (Málaga), en el registro de pasajeros de la NASA para esta misión. En total, 150.000 nombres que han viajado en un disco duro como los primeros habitantes de la Tierra en acercarse a Marte.

"Cuando surgió la posibilidad de inscribir a la Virgen yo soñaba con volver a casa". Por entonces, a finales de 2019, Coqui estaba destinado en Barcelona. Este militar malagueño siente una gran devoción por su patrona: "He pasado el coronavirus, le pedí por mi salud y ahora estoy destinado cerca de casa y sano", recuerda.

Relata 'Coqui' que "este jueves había cientos de personas en Álora, que en condiciones normales no tendrían interés, pendientes de la misión". El nombre de la Virgen de Flores estaba viajando por el espacio. La hermandad se hizo eco, a través de Twitter, de la llegada de Perseverance a Marte.

El nombre de la Virgen de Flores ya llega a Marte.



Emisión en directo de la llegada de la misión de la Nasa Mars 2020, cuyo róver alberga una inscripción con el nombre de Nuestra Señora de Flores, Patrona de Álora.https://t.co/UQG6eI2bHr — Hdad. Virgen de Flores, Patrona de Álora. (@HdadFloresAlora) February 18, 2021

“A mí la noticia me pilló por sorpresa”, confiesa Álvaro Fernández, hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Flores. Fernández no sabía, siquiera, que existiera la posibilidad de inscribirse como pasajero de este viaje. Este jueves, cuando la nave Perseverance aterrizó, se felicitó: “La patrona de Álora acaba de llegar a Marte”. Casi nada. Este perote (gentilicio de los habitantes de Álora) no se atreve a confirmar que esta sea la primera presencia divina fuera de nuestro planeta, por eso siempre incluye un “probablemente”.

Según relata Fernández, recibió la tarjeta de embarque y se quedó “impresionado”. El pasaje, una tarjeta en la que aparece el nombre de la Virgen y del pueblo, incluye datos como el lugar de lanzamiento, el sitio de aterrizaje y el nombre del cohete. Otro dato, la fecha de salida prevista era junio de 2020. Este simbólico pasaje, editado por la NASA, incluye el número de kilómetros que ha recorrido la nave: más de 500 millones de kilómetros.

"Cuando la gente en el pueblo se enteró, me preguntaban si es que se iban a llevar a la imagen de la Virgen a Marte", comenta Fernández. Relata que hubo varios días de comentarios sobre la ida: "A uno de los romeros que acompaña a la Virgen con la carreta le preguntaron si se iba a embarcar para ir a Marte. Respondió que si le dejaban, se iba".

La devoción de los perotes ha traspasado fronteras espaciales y ha llegado a Marte. Esta Virgen celebra su romería el domingo posterior al 8 de septiembre y es una de las fiestas más multitudinarias de la localidad, donde se reúnen no sólo los habitantes de Álora, sino que muchos de los perotes que viven fuera aprovechan para volver a su pueblo.