Estas son las mejores cervezas del súper según el 'doctor' Carlos: Lidl, Día, Carrefour, Mercadona...

La cerveza. Esa bebida alcohólica milenaria nacida tras la fermentación de los cereales —como el trigo o la cebada— ha ido cautivando, año tras año, el paladar de los españoles. Y es que, según los datos recabados por la Asociación Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el año 2012, el consumo cervecero en este país no ha parado de subir como lo hace su propia espuma. Rubias, negras, rojas, blancas… de todos los tipos, olores y sabores. Da igual. Gota a gota y litro a litro, el consumo de cerveza en España se cerró en 41 millones de hectolitros en 2019, el último año en que hay datos consolidados.

Y ya veremos si sigue esta tendencia al alza del consumo cervecero en 2020, el primer año de la pandemia de la Covid-19. El motivo: sólo en la primera semana del primer estado de alarma, el consumo de esta bebida alcohólica hecha de cebada o trigo aumentó un 80% en las casas. Eso sí, las que entran por las que salen. Como el 70% de la cerveza consumida en España se hace “fuera del hogar”, aún queda por responder a la pregunta de si al cerrar el año pasado, los litros de cerveza bebida por los españoles siguen in crescendo.

En todo caso, lo que está claro es que el consumo de cerveza en los hogares españoles sí que ha aumentado. Y es que los consumidores de España la siguen necesitando para alcanzar los 50 litros por persona que beben cada año, según los datos de la Asociación Cerveceros de España. Por ello, EL ESPAÑOL ha contactado con el analista sensorial experto en cervezas, Carlos Gómez (Madrid, 1957), con el fin de que dé a los consumidores algunas claves sobre las cervezas de marca blanca de tipo Lager de algunos de los principales supermercados de este país. A saber: Mercadona, Día, Carrefour, Lidl, Aldi y Alcampo.

Y es que Carlos, también docente de la Escuela Española de Cata, está convencido de “la necesidad de la formación sobre las cervezas tanto para los consumidores como para los vendedores para aumentar el conocimiento sobre esta bebida”. “Para los consumidores es importante saber lo que beben y para los vendedores saber lo que ofrecen”, explica. Pero su pasión por la cerveza viene de lejos. Concretamente, desde que dejó San Juan del Olmo, el municipio de Ávila donde creció.

“Como mi familia materna vivía en Jaén, también me crie entre olivos, por lo que empecé a meterme en el mundo del análisis sensorial de los aceites de oliva”, cuenta a este diario el analista. Pero, poco a poco, Carlos se lanzó a especializarse en nuevos productos. “A mí me gusta mucho la cerveza, entonces me puse a analizar de dónde venía e, incluso, empecé también a elaborarla, ya que durante los años 80 había poca gente especializada en esta bebida en España”, desvela el catador.

El analista Carlos observa el comportamiento de la espuma y el brillo, la limpieza y la trasparencia del líquido. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Y lo que empezó siendo una afición con “formación autodidacta” acabó convirtiéndose en una profesión. “Por ello, estudié un curso de Tecnología de los Alimentos en la Universidad Complutense de Madrid”, recuerda el analista y profesor de la Escuela Española de Cata. Y, poco a poco, Carlos fue formándose y especializándose en el mundo de la cerveza. Ahora, el analista de cervezas Carlos Gómez prueba las cervezas de tipo Lager —las rubias, de toda la vida— de los supermercados para contar a EL ESPAÑOL sus conclusiones:

Mercadona

La cerveza Steinburg, la marca blanca de Mercadona. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Carlos es meticuloso a la hora de catar cada cerveza. Por un lado, la tira en una copa para ver cómo se comporta la espuma que produce y para poder observar su brillo, limpieza y transparencia. “Como es una Lager tiene que estar limpia y brillante y no hay nada que indique que ésta ha tenido mal tratamiento. Es correcta”, explica el catador tras observar minuciosamente, con sus gafas puestas, la copa servida con la cerveza de Steinburg, la marca blanca de Mercadona (0,23 euros la lata de 33 centilitros).

Eso sí, aplaude menos el comportamiento de la espuma. “Esta cerveza no tiene densidad ni cremosidad, ya que sus burbujas son gruesas y poco estables”, esgrime Carlos. Y es que, según el analista, “la espuma baja demasiado rápido”. Por otro lado, el analista echa más cerveza de la marca Steinburg en una segunda copa. Pero esta vez evita que se produzca espuma, ya que “es importante que no se forme una tapa de espuma que impida oler bien sus aromas”.

Carlos Gómez sirve dos copas de cada cerveza: una con espuma para la fase visual y otra sin espuma para percibir mejor sus olores. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“En este caso, me recuerda a cereales. Me da la sensación de verano y de trigo. También, me huele a malta y hay un ligero aroma floral. Tiene una intensidad media y también saco un fondo ligeramente herbáceo. Me parece correcta, pero simple y no tiene nada que me sorprenda”, describe el analista tras despegar de la copa de su experta nariz.

—¿Y qué tal le sabe?

—En boca, esta cerveza es ligera en el paso, pero es poco espumosa. De hecho, el gas se comporta de manera extraña. Además, al final está amarga y eso denota que está desequilibrada, ya que en una Lager tiene que haber un equilibrio entre el paso rápido y el amargor y ésta no lo tiene.

Lidl

La cerveza Argus, la marca blanca de Lidl. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

El experto en cerveza Carlos, tras dejar la Lager de Mercadona, se dispone a abrir la siguiente lata. “Tsssss”, suena el gas que sale del recipiente al abrirla. Y, nuevamente, sirve la cerveza de tipo Lager en dos copas: una con espuma para ver cómo se comporta y otra sin ella, para poder olfatear sus aromas. En este caso, el analista de la Escuela Española de Cata prueba la cerveza de Argus, la marca blanca de Lidl (0,22 euros la lata de 33 centilitros).

Y primera sorpresa positiva a nivel visual: “Ésta es más cremosa y su espuma es estable. Mira, marca la copa, es decir, deja residuos espumosos, lo cual quiere decir que la cerveza tiene más cuerpo y estructura. Que tenga cremosidad y que la espuma tenga durabilidad son atributos positivos en una cerveza de tipo Lager. Además, el líquido está muy limpio y muy brillante”.

El analista Carlos huele siempre la copa que no tiene espuma, ya que ésta genera un tapón que dificulta percibir aromas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Qué le parece el olor de esta cerveza?

—Ésta cambia en relación con la anterior... Es más compleja, ya que el fabricante ha jugado con varios lúpulos. Tiene un aroma más goloso en nariz e, incluso, tiene toques a frutos secos y un fondo maltoso. A priori, ha habido un buen trabajo con los lúpulos. Me gusta en nariz.

Y, antes de probarla, Carlos explica a este diario que en la cata de las cervezas siempre hay que tragarlas “para percibir los amargos que están en la parte de atrás de la lengua”. Después, prueba la cerveza y nueva sorpresa positiva: “En boca es cremosa y tiene un buen desprendimiento de gas, que es cuando el líquido toca la lengua y te deja una sensación de cremosidad. Además, tiene un paso muy lento y no es tan amarga. Deja también una sensación de residuos de azúcar. En todo caso, es una cerveza equilibrada”. Por todo esto, la cerveza Argus de tipo Lager de Lidl, al final de la cata, sería la mejor para el analista.

Alcampo

La cerveza Holbrand, la marca blanca de Alcampo. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Llega el momento de que Carlos pruebe la cerveza Lager de la marca blanca de Alcampo, la Holbrand, que es importada desde Holanda. Nuevamente, el analista abre la lata de 33 centilitros (0,27 euros) y la sirve con habilidad en dos copas. “La burbuja es media. Estaría entre la primera y la segunda; y tiene una cierta cremosidad. Es limpia y bastante transparente. De hecho, mira, si la agito vuelve a salir espuma”, explica el analista. La valoración no empezaba mal para la Lager del supermercado francés.

Pero la cosa se torcería pronto. “Es una cerveza defectuosa en nariz. Ya no sólo es que tenga muy baja intensidad, sino que tiene defectos de DMS [un exceso de sulfuro de dimetilo en una cerveza Lager es un error]. Esto hace que recuerde su olor al sebo y a la bayeta de bar”, asevera Carlos. “En una cata profesional, esta cerveza estaría descalificada”, sentencia el analista. Por ello, la Holbrand de Alcampo quedaría la última clasificada en la cata.

El analista Carlos explica que, desde siempre, tiene pasión por la cerveza. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

—¿Y qué tal en boca?

—En boca es totalmente acuosa y poco intensa. Y menos mal, imagínate que con sus defectos fuese intensa... Entra igual que el agua y tiene notas picantes.

Día

Es el momento de que Carlos pruebe la cerveza de marca blanca de Día. Esta cadena, ha cambiado su Lager de siempre —cuyo envase era rojo y dorado— y ahora la comercia bajo el nombre de Ramblers, que tiene un precio de 0,25 euros la lata de 33 centilitros. “La espuma baja rápido, pero está limpia y brillante. Tiene un color bonito. En lo visual no detecto ningún fallo”, explica Carlos tras observar el comportamiento del líquido tras haberlo servido.

La cerveza Ramblers, la marca blanca de Dia. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Después de servir la segunda copa —sin espuma—, el analista de cervezas se dispone a olerla y los aromas que percibe le agradan. “Hay más complejidad en esta cerveza. Me huele a cereales y saco aromas de harina, como de maíz o cebada. Está muy bien. También percibo aromas florales, herbáceos y de frutos secos. Me da la sensación de que es untuosa en nariz”, describe Carlos la cerveza que obtendría la medalla de plata en su ranking particular.

—¿Qué tal su sabor?

—Entra de manera muy untuosa y luego refresca mucho. Esta cerveza está equilibrada y la única nota cuestionable es que me ha venido un sabor de lúpulo viejo. Pese a ello, la veo muy equilibrada y está muy bien.

Aldi

La cerveza Karlsquell, la marca blanca de Aldi. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

La cerveza de Karlsquell, la marca blanca de Aldi, le genera dudas a Carlos desde un principio, porque a pesar de que se presenta como Blond —rubia— no le parece de tipo Lager. Pero esta cerveza, cuyo precio es de 0,25 euros la lata de 33 centilitros, “visualmente es muy espumosa y bastante cremosa, lo cual es atributo positivo. Tiene una espuma muy estable y está perfectamente limpia y brillante”.

A la hora de olerla, el analista determina que es “correcta”. “Tiene una intensidad media en nariz y percibo aromas de cereales y, también, ligeramente frutales”, describe el docente de la Escuela Española de Cata. Pero las dudas expresadas anteriormente llegan a la hora de probarla.

Tras observar y oler cada cerveza, el analista Carlos la prueba para valorar lo que percibe en boca. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

“Creo que hay una mezcla de conceptos, ya que es muy amplia en boca y deja residuos, que no es algo negativo. Pero es que esta cerveza es larga, más de lo habitual para una de tipo Lager. Así que pienso que se desmarca un poco de una de estilo Lager. Como cerveza está muy bien, pero se sale de la escala de las anteriormente analizadas. Me ha gustado, pero no es una Lager”, explica el analista cervecero.

Carrefour

La particular cata de cervezas la cierra la cerveza Holandesa de Carrefour —su Lager— (0,25 euros la lata de 33 centilitros). Y, ya les adelanto, se llevaría la medalla de bronce en el ranking elaborado por el analista Carlos. Sin embargo, su valoración, a nivel visual, no empezaría de la mejor manera: “Tiene una burbuja muy gorda y gruesa. Esto no es un atributo positivo porque hay una mala integración del carbónico. Y la espuma es inestable, ya que se baja a los pocos minutos”.

La cerveza Holandesa, la marca blanca de Carrefour. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Pero la cosa empezaría a cambiar cuando Carlos se aproxima la segunda copa servida —sin espuma— a su nariz. “Aunque tiene una intensidad baja, percibo los cereales y el lúpulo”, describe, pero puntualiza que los huele, “pero poco”.

En boca, la cerveza de tipo Lager de Carrefour sí que le convence y eso hace que decidiese, al final, colocarla como la tercera del ranking. “Es de paso muy rápido, ligera y apenas amarga. Está muy equilibrada, pese a su sencillez. Además, deja una sensación golosa y sensación de cereales en la boca. Es la que más sabe a cereal de todas”, dice el analista con sorpresa después de que la cerveza no le convenciese ni visualmente ni en el olfato.

El ranking final

Tras finalizar la cata, EL ESPAÑOL pide al analista de cervezas Carlos Gómez que haga un ranking de las tres mejores de tipo Lager probadas. Y la conclusión del experto no deja lugar a dudas: “La mejor ha sido la de Lidl; después, la de Día y; en tercer lugar, la de Carrefour”. La peor, a su juicio, ha sido la de Alcampo.

Las seis cervezas de tipo Lager de los supermercados analizadas en la cata. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

También te puede interesar...

- Estas son las mejores marcas de aceite de oliva del súper para la 'doctora' Luna: Mercadona, Lidl...

- Estas son las mejores pizzas del súper para los 'doctores' de Fratelli: Dia, Mercadona, Carrefour...

- Estas son las mejores leches de supermercado según la 'doctora' Carmen: Lidl, Mercadona, Día...

- Estos son los mejores cafés del súper para el 'doctor' Nolo: Mercadona, Lidl, Día, Carrefour, Alcampo y Aldi

- Las mejores rebanadas de pan de molde del súper para la ‘doctora’ Rocío: Mercadona, Lidl, Día…

- Estas son las mejores barras de pan del súper para la 'doctora' Celia: Mercadona, Lidl, Día...