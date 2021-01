La denuncia de Médicos de Familia: "Es imposible vacunar a 25 millones en los centros de salud"

Noticias relacionadas La ruta de la angustia y el miedo por 5 ambulatorios de Madrid: a Teresa la citan en febrero de 2021

El presidente de los médicos de familia en España, Salvador Tranche, lo tiene claro. Los centros de salud no están preparados para afrontar al mismo tiempo los dos próximos retos de emergencia sanitaria: la campaña de vacunación y la tercera ola de coronavirus que muchos auguraban tras la Navidad y que ya empieza a ser un hecho en varias comunidades autónomas.

¿La razón? Estar en la misma situación que al comienzo de la pandemia: al borde del colapso sanitario y sin el personal suficiente.

"Por ahora, estamos en la primera fase de la vacuna. Y parece que se puede hacer con recursos móviles. Pero la siguiente serán las personas de alto riesgo, la población vulnerable. Entre 25 y 30 millones de personas que habrá que vacunar en cuestión de diez meses y de manera doble, porque son dos dosis, es decir, 60 millones de dosis. En los centros de salud se suelen hacer 130 millones de consultas.

Si sumamos esto, es un 40% más. Sin más recursos, esta vacunación es completamente inviable. Estamos hablando de una alta intensidad. No es comparable con la vacuna de la gripe, que son dos meses", explica este médico, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Poner una vacuna, además, insiste este profesional, no es solo un pinchazo. Se trata de un acto clínico. Antes y después de que llegue el momento de inocular el suero, hay que llevar a cabo un amplio procedimiento.

Primero, comprobar si el paciente cumple los criterios. Después, observar si el mismo tiene efectos adversos, hacerle un seguimiento y finalmente registrarlo en su historia clínica.

"No se trata de una inyección y ya. Hay que hacer un seguimiento de la eficacia de la vacuna, esto no va a ser un ensayo clínico de un laboratorio, esto es el mundo real. Lo peor es que va a coincidir con la tercera ola. Las cifras ya lo auguran. Y todo va a coincidir: covid, no covid y todo el retraso que hay en pacientes con otras patologías", señala Tranche. En casos, por ejemplo, como el cáncer, según este médico, los diagnósticos se están retrasando en gran medida.

La cola para ser atendido en un centro de salud madrileño. Javier Carbajal

Una gran inversión en recursos humanos, no obstante, no sería lo único necesario para hacer frente al virus y, en concreto, a la futura campaña de vacunación en los ambulatorios y centros de salud —según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, España cuenta con un total de 13.163 establecimientos de Atención Primaria—. Sino también una gran reforma de sus espacios que impida el contacto entre pacientes contagiados y no contagiados.

"Para vacunar en los centros sería necestario establecer un circuito ajeno al ordinario, no puedes mezclar a aquellos que se van a hacer una PCR con los que se van a poner el suero. Así es cómo se puede parar una pandemia", asegura este profesional.

Salvador Tranche admite que la vacunación sería "algo irrenunciable" para la Atención Primaria, pues al fin y al cabo estos centros vacunan a los españoles desde hace más de 40 años. "Es el mejor sitio para ponerla pero por favor, pongan más recursos y déjennos hacerlo bien", sentencia.

Plan único

No obstante, todavía quedan unas semanas por delante para que España empiece a recibir más vacunas y las administre desde los centros de salud. De momento, se recibirán 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer cada lunes y se pondrán en las residencias de mayores a los internos y trabajadores.

Sin embargo, se prevé que el 6 de enero la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anuncie su opinión favorable sobre la vacuna de Moderna y que la Comisión Europea otorgue la autorización condicional de comercialización horas después. Entonces empezarán a llegar dos tipos de vacunas a nuestro país cada semana y pronto se comenzará a vacunar a los sanitarios.

Según se establece en el Plan de Vacunación contra el COVID-19 diseñado por el Gobierno, en una primera etapa -que se desarrollará durante los meses de enero y febrero.- se vacunará a unos 2,5 millones de personas, las de mayor riesgo ante la pandemia: residentes y personal sanitario de residencias de ancianos y de centros de grandes dependientes, así como el resto del personal sanitario y los grandes dependientes no institucionalizados.

A este primer grupo prioritario les seguirán otros once, divididos en dos etapas más (resto de mayores de 64 años, docentes, estudiantes...), de modo que Sanidad confía en que entre mayo y junio estén vacunados entre 15 y 20 millones de personas, momento en el que se podría alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño.

La previsión es que a finales del verano de 2021 la práctica totalidad de ciudadanía esté inmunizada.

¿Centros de vacunación?

Aunque parece estar prácticamente cerrado que la vacunación, pese a todo, tendrá lugar en los centros de Atención Primaria. Begoña, médico de familia en Madrid, confía en que "se tenga un poco de sentido común" y toda la campaña se lleve a cabo en otros espacios. En opinión de esta profesional, los lugares más idóneos serían los centros de vacunación que hay repartidos por todas las provincias españolas.

"Son espacios amplios y estarían preparados para acoger a un gran número de personas en salas de espera, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y evitando que se hagan colas en la calle. Si esperan fuera se vacunarán pero también cogerán una pulmonía", apunta esta sanitaria a EL ESPAÑOL.

Al igual que sostiene su colega al comienzo de este reportaje, esta médico califica de "imposible" la vacunación en los ambulatorios y centros de salud.

"Aquí tenemos ya el doble de contagios. Si hace un mes veíamos a 50 pacientes covid en una jornada, ahora vemos a 100. Un médico y un enfermero se encargan de pasar consulta, hacer PCR, test de antígenos... No tenemos tiempo ni de ir al baño. No nos da la vida, solo nos falta ahora la vacunación...", denuncia esta profesional.

Tal vez el deseo de Begoña se cumpla y el Gobierno cambie de parecer. Según cuenta, ni a ella ni a sus compañeros les han comunicado todavía que la vacunación vaya a ser en el centro madrileño donde trabajan.

Sin embargo, si lo que pide esta sanitaria se hiciese realidad, la pregunta es obvia. ¿Podrán pasar estos centros de vacunar a 40 personas al día a vacunar a 25 millones en menos de 10 meses?