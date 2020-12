La suerte de Emiliano: su suegro le regala 3 décimos del Gordo tras 3 años en paro cuidando a su mujer

El día de Emiliano se presentaba como uno más al cuidado de su mujer Irene, enferma de esclerosis, pero la suerte le ha dado la cara. Su suegro le regaló este verano tres décimos del número 72897 y le han tocado 1,2 millones de euros al ser agraciado con el premio 'Gordo'.

Emiliano vive con su mujer en Punta Umbría, donde la única administración de Loterías que existe ha vendido hasta 600 décimos premiados que se traducen en 240 millones. El premio le ha caído como maná del cielo.

Este onubense de 45 años lleva tres años en paro, sin ingresos y al cuidado de su mujer enferma, que depende de él para casi todo al tener la movilidad reducida. Este matrimonio tiene un hijo de 25 años, estudiante de Ingeniería al que le han regalado uno de los décimos.

"Dios aprieta, pero no ahoga", ha asegurado Emiliano en conversación con EL ESPAÑOL y no puede ocultar su euforia. "Me quedé en paro hace tres años, trabajaba como camionero en la empresa de mi suegro, pero él se jubiló y poco después mi mujer enfermó".

La ayuda de su suegro

Han sobrevivido estos años gracias a su suegro, quien precisamente les ha regalado estos tres décimos. Él no se ha quedado ninguno, pero este premio será más que compartido con ellos. También con su suegra, enferma de cáncer.

Compró dos más, pero son para dos familias de Madrid, hijos de un matrimonio amigo suyo, que ya murió, al que todos los años enviaba décimos de la localidad. "Con sus padres no pudo ser y ahora les ha tocado a ellos". Una de estas familias además está confinada al completo a causa de la Covid-19.

"Este dinero nos va a permitir vivir con tranquilidad y, sobre todo, poder emplearlo en algún tratamiento para que mi mujer mejore su salud y en viajar", remarca Emiliano, quien aún no se cree que la suerte le haya sonreído de esta manera.

Eran las 12,02 de esta mañana cuando este onubense estaba en su casa viendo la televisión y ha escuchado que su número era el agraciado. Reconoce que tuvo que mirar el décimo 40 veces. "No me lo podía creer, llamé a mi hijo y a mi mujer, que estaba en casa de su madre y mi suegro se creía que estaba de broma".

Ya están en el banco

Lo primero que ha hecho Emiliano ha sido ir al banco para depositar los cinco décimos premiados. Lo que posee en la actualidad es una fotocopia sellada de todos ellos. También se ha acercado a la administración de Loterías donde fueron comprados para celebrarlo con los vecinos. No obstante, han sido pocos los premiados que se han pasado por allí.

Es la primera vez que este sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad riega la provincia de Huelva con una auténtica lluvia de millones. De hecho, en 2018 fue cuando por primera vez en la historia de este sorteo el primer premio tocó en la capital onubense a través de un décimo de máquina. Antes, en 2012, otro décimo de un primer premio tocó en Villarrasa.

"Llevamos unos meses muy duros por la Covid-19. Mi mujer tiene su enfermedad, yo soy diabético y tenemos que tener mucho cuidado para no coger el virus", remarca este onubense. Reconoce además que con este golpe de suerte se ha quitado un problema de encima que no es baladí, el económico. Gracias de nuevo a la ayuda de su suegro.