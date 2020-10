La polémica viróloga china a la que ha dado voz Iker Jiménez: "El coronavirus fue liberado a propósito"

"Un arma biológica". Eso es el Covid-19 para la viróloga china Li-Meng Yan. La científica de la Universidad de Hong Kong está exiliada en los Estados Unidos por sus polémicas tesis. Para ella, el coronavirus que ha cambiado el mundo es un arma creada en un laboratorio.

Así lo ha relatado la viróloga en Informe Covid, el programa de Iker Jiménez en Telecinco. Los invitados en la mesa del programa han desacreditado la validez científica de los estudios que está difundiendo esta viróloga por todo el mundo. El programa ha sido el primero de Europa en conseguir entrevistarla.

Desde un lugar no revelado de los Estados Unidos, Li-Meng Yan ha explicado que trabajaba en un laboratorio de alta seguridad de Hong Kong con colaboración de la OMS. De ahí, la mandaron a estudiar lo ocurrido con el coronavirus en la ciudad de Wuhan, el primer núcleo de la pandemia. Fue durante esta investigación que Li-Meng Yan empezó a observar cosas que le hicieron sospechar: “Por el análisis de la secuencia del genoma, se basa en un virus basado 100% en el coronavirus del murciélago. No procede de la naturaleza”.

Iker Jiménez y Li-Meng Yan.

La viróloga comunicó entonces sus conclusiones a su responsable: “En aquel momento me insistió una y otra vez que no podía cruzar la línea roja o me harían desaparecer”. Ante estas amenazas, decidió abandonar el país a escondidas y “difundir este mensaje por ella misma”. Y es que ella misma se considera la única persona capaz de revelar la verdad al mundo.

Iker Jiménez le ha preguntado por las pruebas de sus teorías. “Nos hicieron creer que se había recombinado en la naturaleza a largo plazo saltando a un ser humano que había contraído la infección”, explicaba la científica. “El virus estaba bien adaptado al ser humano y fue liberado en Wuhan. No necesitó ninguna adaptación”.

"Matar a gran escala"

Hacia el final de la entrevista, llegó la declaración más polémica: “En mi segundo informe defiendo que el coronavirus no es solo una arma biológica sino que es una arma biológica muy novedosa y sin restricciones. Es un virus creado para matar a gran escala”.

"Se contagia a través del aire y del sistema respiratorio. El contagio entre humanos es muy importante. Y un tercer rasgo es que la resistencia al medioambiente. Es estable en ciertos entornos y fácil de transportar a diferentes sitios"

Li-Meng Yan tiene intención de difundir el mensaje tanto como sea posibles antes de que la maten, en sus propias palabras. “No puedo permitir que le hagan más daño a la salud global. Todo el mundo necesita saber la verdad. Es una gestión armamentística”. Acto seguido, los expertos congregados en el plató se lanzaron a rebatirla.

Sin método científico

El primero fue el doctor Miguel Pita, investigador y profesor de Genética y Biología Celular en la UAM. “Efectivamente creo que tenemos que dar una respuesta de donde procede este virus pero a la ciencia hay que darle tiempo. La respuesta la tiene que dar el método científico”, empezaba Pita.

“Li-Meng Yan no avala con datos esas opiniones sobre la creación del coronavirus. Son especulaciones. He leído su trabajo y no tiene la validez del método científico. En su trabajo ha vertido una opinión. Podemos entretenernos hablando de su discurso pero hace falta ciencia no opinión”, afirmó Pita.

En una línea similar ha continuado el doctor José Alcamí, investigador y coordinador del Grupo de Análisis Científico sobre el coronavirus del Instituto de Salud Carlos III y director científico de la Unidad VIH del Hospital Clínic de Barcelona. “He estudiado el artículo de Li-Meng Yan a fondo. Desde el punto de vista científico es muy flojo. Es un artículo de especulación pero que no aporta datos y tiene datos erróneos por no decir falsos”, afirmaba el científico.

Por si fuera poco, el doctor José Alcamí ha añadido: “Ella en su artículo lo que hace es desprestigiar a toda la comunidad científica. Cita estudios internacionales y dicen que son erróneos sin dar ninguna prueba de ello”.