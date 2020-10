El mapa de las restricciones: esto es lo que puedes hacer y lo que no en cada comunidad

Toque de queda. Es la última medida estrella del Gobierno para doblegar la curva de contagios de coronavirus en España. Y sobrevuela en todo el territorio nacional, algo extraño. Los datos aumentan con el paso de los días y “la guerra”, como la ha catalogado la consejera de salud de Castilla y León, se disputa en España en 19 frentes diferenciados. 17 comunidades y 2 ciudades autónomas en busca de parar el virus a 'su manera'.

El Ministerio de Sanidad notificó este martes que en España se han registrado 13.873 nuevos casos de Covid-19. 5.314 de ellos se dieron en las últimas 24 horas. Supone un gran avance del imparable virus con respecto al día anterior, cuando sólo se añadieron 3.750 casos.

Todos estos datos parten de las comunidades autónomas. Tras el final del Estado de Alarma decretado en marzo de este año, los gobiernos regionales tienen el mando y toman las decisiones. El puzzle vuelve a estar compuesto por 19 piezas y esto permite que España tenga normativas diferentes en cada una de sus zonas.

Los peores datos en este momento los alberga Navarra. Se ha colocado como líder en el número de incidencia acumulada en los últimos 14 días, superando los 1.000 por cada 100.000 habitantes. Habrá prohibición de entrar y salir en la comunidad foral. En el otro extremo, Canarias. Todas las islas a excepción de Tenerife se encuentran en verde, según el semáforo de coronavirus europeo. Por ello, no es obligatoria la mascarilla si se puede mantener la distancia de seguridad.

EL ESPAÑOL repasa a las diferentes medidas tomadas por las comunidades autónomas para frenar la segunda oleada de la Covid. Cada región está estableciendo sus normas: a veces convergen y otras no son ni similares.

Andalucía: máximo 10 personas

La comunidad autónoma andaluza fue una de las menos golpeadas por el coronavirus en la primera ola de la pandemia. No obstante, esto no significa que el virus no haya afectado a los andaluces. En las últimas 24 horas se han registrado un total de 42 fallecidos y el número de positivos ha sumado 2.412 nuevos contagios. Ya son más de 100.000 los casos detectados en el sur de España en lo que va de pandemia.

Ahora mismo sólo está bajo confinamiento perimetral la ciudad sevillana de Écija. Por el momento, se ha descartado tomar esta medida con Granada, la capital andaluza más afectada en estos momentos. La ciudad nazarí ha obligado a dar las clases universitarias de manera telemática y hay toque de queda en las residencias universitarias. También en las de mayores, donde están prohibidas las visitas.

La evolución de esta segunda ola no es buena. Somos realistas y estamos actuando, pero no lo podemos hacer solos. Hago un llamamiento a todos, especialmente a los jóvenes, para actuar de manera responsable y con solidaridad. Es mucho lo que nos estamos jugando los andaluces. pic.twitter.com/wPyuJLMCMM — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 20, 2020

Por el momento, Andalucía sigue permitiendo reuniones de 10 personas en ciertos casos. Cuando la incidencia de la Covid-19 es alta en un municipio, estos encuentros sociales quedan limitados a 6, los locales comerciales deben cerrar a las 10 de la noche y los bares vuelven a estar al 50%.

Aragón: hostelería hasta las 23h

La situación es prácticamente crítica. 740 casos nuevos se han notificado en las últimas 24 horas, lo que supone el mayor ascenso desde que comenzó la pandemia. El anterior récord se marcó en agosto.

Se podrían endurecer, por tanto, las medidas tomadas este pasado lunes, cuando se estableció un nivel 2 de alerta. O lo que es lo mismo, se decretaron aforos al 50%, el cierre de hostelería a las 23 horas y reuniones de un máximo de 6 personas y transporte público al 75%.

No se descarta el fortalecer estas medidas, tal y como adelantó el lunes la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Los confinamientos perimetrales sobrevuelan las ciudades de Zaragoza y se han aplicado ya a ciudades como Ejea de los Caballeros, La Almunia de Doña Godina o Andorra.

Asturias: prohibidas las barras

De nuevo, se han superado los 200 contagios en el Principado de Asturias. En concreto, han sido 210 los detectados en las últimas horas. 47 nuevos ingresos engrosan la lista de hospitalizados, que alcanza los 287; 39 de ellos están en la UCI, habiendo ingresado 4 en las últimas horas. Hay que lamentar otro fallecido, una mujer de 88 años.

Imagen del presidente de Asturias

Con tal panorama, se ha recomendado restringir la vida social y la movilidad. Se ha declarado una fase 2 modificada en todo el Principado de Asturias. Esto significa que está prohibido el consumo en las barras de los bares y las reuniones están limitadas a 6. Prohibidas las fiestas relacionadas con el otoño en la Comunidad y los eventos multitudinarios, así como vender alcohol a partir de las 22 horas.

San Martín del Rey Aurelio y Avilés están bajo una vigilancia especial.

Baleares: sin deportes de contacto

Aunque la Covid-19 no ha afectado especialmente a las Islas Baleares, la presidenta autonómica, Francina Armengol, ha anunciado este martes nuevas medidas. Su incidencia acumulada es de 140 casos por cada 100.000 habitantes, lo que le situaría en la zona media de la tabla por regiones.

Así está la cosa: en Mallorca e Ibiza, las reuniones sociales se limitan a 6 personas. En Formentera y Menorca se mantiene el baremo en 10.

Se mantienen el resto de restricciones. Tanto la restauración como las tiendas tienen aforos máximos -del 75% o del 50%, en función de la capacidad del local-. No se puede fumar en la calle y recintos públicos -los parques y las playas están cerrados de 21 horas a 7 de la mañana-. Tampoco practicar deportes de contacto, o comer o beber en el transporte público.

Canarias: sin mascarilla obligatoria

La situación en Canarias es desigual: todas las islas, a excepción de Tenerife, se encuentran en una situación verde, según el semáforo del coronavirus europeo. Por eso, la incidencia acumulada de la autonomía va a dos velocidades: una, alrededor de esta isla; otra, con las demás.

Los casos siguen aumentando, pero, de momento, Canarias sigue siendo la única comunidad de España en la que el uso de mascarillas no es obligatorio, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad. La hostelería cierra a la 1 de la madrugada, aunque sin nuevos consumidores desde las 00.00. Tampoco hay límite de personas en las reuniones sociales.

Tenerife está en rojo, así que sus circunstancias son diferentes: se recomienda que no se junten más de 10 personas, y los bares y restaurantes cierran a medianoche, aunque no pueden admitir clientes desde una hora antes.

Cantabria: prohibido fumar en la playa

En plena oleada de contagios, el Gobierno cántabro es uno de los más laxos en la toma de medidas. Por ejemplo, el Ejecutivo de Revilla permitirá que el Racing de Santander juegue su próximo partido de fútbol de Segunda B ante un máximo de 6.666 aficionados en El Sardinero. El club, en su último comunicado, ha agradecido el comportamiento responsable de los aficionados que acudieron para el partido ante el CF Portugalete. Fueron 3.045 espectadores.

🏟 Hoy, finalmente, fuimos 3.045 espectadores en Los Campos de Sport de El Sardinero #RemontamosTodos pic.twitter.com/4L2MMKGEMJ — Real Racing Club (@realracingclub) October 18, 2020

Los últimos datos en Cantabria recogen 222 positivos y Sanidad ya ha anunciado nuevas medidas, que se centrarán en reducir la actividad social “porque es donde se producen los contagios fundamentalmente”. El consejero de sanidad cántabro, Miguel Rodríguez, ha catalogado el aumento de “importante”.

A lo largo de la semana se conocerán las medidas, que se sumarán o limitarán las ya vigentes: reuniones de 10 personas, prohibido fumar en las playas y a menos de 4 metros de los niños o personas vulnerables. Se recomienda no salir a partir de las 22 horas.

Castilla-La Mancha: supermercados al 50%

Cinco niveles diferenciados para cada tipo de caso. La mayoría de las restricciones se sitúan en el nivel 2. Los niveles son 1, 2 y 3, según la incidencia. También están preparadas las medidas especiales para municipios de más de 50.000 habitantes y las medidas especiales en provincias/gerencias. Mientras, los contagios continúan en aumento, con una tasa de incidencia de 341,10 casos por cada 100.000 habitantes.

Hay medidas comunes a todos los niveles: cierre de centros de día y restricciones de visitas en residencias; reducción de aforo en la hostelería; celebraciones religiosas al 50%, velatorios de 10 personas; bodas de 25; supermercados al 50%; y reducción a 10 personas de las reuniones sociales.

El peor de los niveles es el 3. Ahí se reduce, por ejemplo, el aforo en el interior de los bares al 30%.

Castilla y León: nada de barras

La Junta de Castilla y León insiste en que hay que tomar nuevas medidas. “Estamos en guerra contra un virus”, ha dicho Verónica Casado, consejera de Salud, este martes. Su ejecutivo ha solicitado que si hay toque de queda en España sea para toda la nación y no sólo por sectores.

Casado, a la izquierda, consejera de salud de Castilla y León en su última rueda de prensa E.E.

Aranda del Duero, Miranda del Duero y Burgos ya están confinados. Se suman a León, Palencia y Salamanca. Los casos totales en la Comunidad alcanzan los 11.049.

En las localidades donde no está activo el confinamiento perimetral, está prohibido el consumo en barra en los bares, fumar en las terrazas (da igual la distancia de seguridad), los aforos están al 50% y las reuniones privadas son de un máximo de 6 personas.

Ceuta y Melilla: hostelería hasta medianoche

La situación en las ciudades autónomas es insostenible. El aumento de los contagios se está viendo con preocupación por parte de todas las administraciones. Ceuta tiene una incidencia acumulada de 396 casos, mientras que Melilla se sitúa segunda en esta clasificación con 713 positivos por cada 100.000 habitantes, sólo por detrás de Navarra.

Desde Melilla ya han avisado que están en preconfinamiento y que llegarán las medidas más restrictivas posibles. El consejero de Salud Pública, Mohamed Mohand, ha expuesto que la situación “acabará en un confinamiento total, incluido el cierre del puerto y el aeropuerto, si no mejoran los datos”.

Por su parte, en Ceuta entraron en vigor este martes las restricciones de movilidad. 30% de aforo dentro de los bares y 50% en las terrazas. Además, los establecimientos deben cerrar a las 00 horas.

Comunidad Valenciana: prioridad, mesas

Parece que en la Comunidad Valenciana, donde la Generalitat ha implantado nuevas restricciones para intentar detener la transmisión comunitaria, la incidencia de la Covid-19 sigue siendo fuerte y se requiere de más tiempo para llegar a un número de casos más bajo y aceptable.

Los municipios de Elche, Orihuela, Guadasuar y Onda viven un brote, y tienen medidas propias. En todas se rebaja el número máximo de personas en una reunión social -6-.

En el resto del territorio, a partir de este martes, se prioriza el consumo en mesa en hostelería, aunque se permite la barra si se garantiza la distancia mínima, y no podrán cerrar más tarde de la 1 de la madrugada. Se cierra el ocio nocturno y no se permite fumar en la calle sin 2 metros de distancia. Aforo máximo de 10 personas en las reuniones sociales.

Extremadura: bares con aforo y sin barra

La última noticia es que la ciudad de Almendralejo pasa a un aislamiento perimetral con medidas más restrictivas para tratar de contener al virus. Mérida, Plasencia y 15 municipios más también sufrirán un confinamiento perimetral con medidas más laxas. En la región, los contagios han bajado en las últimas 24 horas, sumándose 234. Se trata de una buena nueva, puesto que la semana pasada se superaban los 300 positivos.

Extremadura registra 223 casos positivos y cinco fallecidos por #Covid19.



↪ Hay 205 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 17 de ellas en UCI.



✅ Se han dado 346 altas, lo que equivale a un acumulado de 11.232 altas. https://t.co/loazSqxAQo — Junta de Extremadura (@Junta_Ex) October 20, 2020

El peor de los datos es que se han contabilizado otras cinco muertes en Extremadura.

Las restricciones que se van a adoptar son las mismas que ya se utilizaron en Badajoz. Se reduce el aforo de los bares, locales y terrazas. Además, estará prohibido usar la barra del bar.

Galicia: máximo 10 personas

Galicia registró este lunes nueve muertes por coronavirus en un día. Se trata del nuevo récord desde el 28 de abril. 357 contagios hacen a la comunidad gallega alcanzar los 5.215 casos activos, 47 de los cuales son pacientes de UCI.

En Galicia hay establecidos tres niveles, según la incidencia de casos. Por el momento, se han prohibido las reuniones públicas y privadas de más de diez personas. En Ourense se han confinado cinco poblaciones, prohibiéndose en Verín y en la capital la celebración de encuentros de personas que no sean convivientes. Están en el nivel tres.

La Rioja: sin alcohol desde las 22h

El aumento de los casos hace pensar ya en el confinamiento de Logroño. Las pruebas serológicas masivas realizadas han dado un resultado de 1% de positivos. 67 de las más de 6.000 realizadas. El alcalde cree que el dato es alto para ser una estrategia aleatoria. Ahora mismo hay 668 casos activos en la capital, cuya incidencia se sitúa en los 541 casos por cada 100.000 habitantes.

La comunidad prorrogó el 14 de octubre el paquete de medidas aprobado en septiembre. Se recomienda limitar la movilidad, tener el menor número de contactos posibles y las reuniones están limitadas a seis personas para casi todas las actividades.

Está prohibida, además, la venta de alcohol a partir de las 22 horas en todo tipo de establecimientos.

Madrid: pide toque de queda

Petición del establecimiento de toque de queda, 920 nuevos casos en las últimas 24 horas y 36 fallecidos. Quizás es el resumen más corto de la situación de Madrid. La Comunidad de Madrid continúa con el Estado de Alarma impuesto por el Gobierno central. Ahora mismo hay 2.580 casos positivos hospitalizados, 482 enfermos en UCI.

Isabel Díaz Ayuso junto a Pedro Sánchez

Las restricciones impuestas en Madrid son las mismas que tanto dieron que hablar, con la imposición del Estado de Alarma antes del Puente del Pilar. La capital y otros nueve municipios continúan confinados perimetralmente.

Murcia: bares cerrados a las 22h

Vuelven a bajar los casos positivos (389 en las últimas 24 horas), pero se contabilizan otros cinco fallecidos. La presión hospitalaria continúa creciendo.

Las restricciones en la Región de Murcia son similares a las que ya se decretaron en agosto. No se permiten las reuniones de más de seis personas. Los bares pueden abrir al 75% del aforo y el horario de cierre está establecido en la 1 de la madrugada.

La peor parte la están sufriendo en los municipios de Totana, Fortuna y Abanilla. Allí hay confinamientos perimetrales y los bares sólo pueden atender a su clientela en las terrazas, teniendo algunos que cerrar de 22 a 06 horas. Otros municipios tienen medidas más laxas.

Navarra: nada de sociedades o peñas

Navarra está en el candelero. Lidera el ránking de mayor incidencia de casos por coronavirus. Roza casi los 1.000 por cada 100.000 habitantes. María Chivite, la presidenta de la comunidad, compareció ante los medios de comunicación el pasado lunes para anunciar las nuevas medidas para frenar el coronavirus.

La mayor parte de los establecimientos no podrán cerrar más allá de las 21 horas. Las sociedades y peñas ni siquiera podrán abrir. La venta de alcohol estará prohibida entre las 21 y las 8 horas del día siguiente.

Además, se ha decretado el cierre perimetral de toda la región. No se puede salir ni entrar en la comunidad foral a no ser que haya un motivo justificado.

País Vasco: buses hasta las 1.30h

Todas las alarmas están sonando en el País Vasco. La incidencia de la Covid-19 se ha disparado y, por eso, el Gobierno vasco ha tomado nuevas medidas, más duras, para tratar de contener la situación.

Las reuniones sociales se limitan a 6 personas. En lugares de ocio, culto u hostelería, el aforo estará limitado al 50% -sólo las terrazas podrán saltárselo, si cumplen con la distancia de seguridad entre mesas-. Los bares y restaurantes deberán cerrar a medianoche. Se restringe el número de asistentes a grandes eventos y los txokos y sociedades no podrán abrir.

Los parques infantiles cuentan, a partir de ahora, con horario -cierran por la noche-. No se podrá competir en deporte no federado. La mascarilla continúa siendo obligatoria, y no se permite fumar en la calle. El ocio nocturno está cerrado y el transporte público finaliza a las 01.30 horas.