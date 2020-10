Un influencer marroquí narra su viaje en patera hasta las Islas Canarias: su experiencia en Instagram

Hazam Tarik, un influencer marroquí conocido en Instagram como Patruck Official, ha grabado, transmitido y contado su viaje en patera hasta las Islas Canarias. Y lo ha hecho, además, en un contexto complicado, con embarcaciones ilegales llegando a las costas españolas en masa: en las últimas dos semanas el archipiélago canario ha acogido a 1.021 inmigrantes y ya acumula 8.102 desde que comenzó 2020, multiplicándose la cifra por ocho respecto a 2019.

El influencer decidió retransmitir su viaje en patera a principios de octubre y lo han podido seguir sus más de 20.000 followers. Para ellos ha hecho fotografías y vídeos. En el primero de ellos, en una patera repleta de gente, dando la palabra a otro de los inmigrantes ilegales, saluda y cuenta cómo va a ser su viaje.

Su vídeo, no obstante, dista mucho de la realidad. El conocido instagramer va preguntando, en su post, a los integrantes de la patera de dónde vienen. Ellos contestan con su lugar de procedencia y la acompañan de una sonrisa, algo que no suele ser común en embarcaciones que, en muchas ocasiones, no consiguen llegar a tierra o naufragan en las islas del Atlántico o el Mediterráneo.

Ver esta publicación en Instagram LAH ISAHEL 3LA JAMI3 ❤️🙏 Una publicación compartida de 𝑯𝒂𝒎𝒛𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒌 🦁 (@patruckofficial) el 13 Oct, 2020 a las 5:05 PDT

De hecho, en los vídeos de Patruck todo sale bien. Los integrantes de la patera llegan al puerto de Famara, en Lanzarote, sanos y salvos.

Y él, tras destacar lo valientes que han sido sus acompañantes, coge un ferry camino de Fuerteventura. Allí, vuelve a postear para que sus seguidores sepan en todo momento dónde se encuentra.

Ver esta publicación en Instagram Hamdullilah 🙏 Una publicación compartida de 𝑯𝒂𝒎𝒛𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒌 🦁 (@patruckofficial) el 13 Oct, 2020 a las 5:20 PDT

Su historia choca con la de los 1.350 inmigrantes que esperan ser alojadas en el muelle de Arguineguín, o con la del los 48 subsaharianos que tuvieron que ser rescatados por por la Guardamar Polmnia. En total, este miércoles, sólo entre las 9:45 horas y las 12:00 han tenido que ser auxiliadas 325 personas.