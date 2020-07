Los treinteañeros que han ayudado a ahorrar 500€ a 40.000 familias en la Renta: así lo han hecho

Usted, probablemente, a la hora de hacer la declaración de la Renta, actuó como tres de cada 10 españoles (el 25%): entró en la Agencia Tributaria, vio el borrador y aceptó sin comprobar absolutamente nada. Fácil, sencillo y… no del todo recomendable. Si hubiese dedicado tiempo a mirar qué tipo de deducciones le correspondían, seguramente habría obtenido una declaración favorable, con unas ganancias de media de 500 euros. ¿Arrepentido? Seguramente. Pero, de cara al próximo año, hay soluciones que le pueden ayudar a no perder dinero. ¿La más económica? Una aplicación (Taxdown) creada por tres treinteañeros españoles (Joaquín, Álvaro y Quique) que, revisando borradores, han ayudado a ahorrar más de tres millones y medio en un total de 40.000 declaraciones.

“Al principio, nadie confiaba en nosotros. Les decíamos: ‘Oiga, haga su declaración por nuestra aplicación, que le deben 1.000 euros’. Pero no había forma. Ahora, una vez que lo han visto… es otra cosa. El año pasado cerramos la campaña de la Renta con cero errores y este año esperemos que también sea así”, explica Álvaro Falcones, cofundador de Taxdown. “En total, hay 9.000 millones en deducciones o reducciones que no se aplican al contribuyente”, añade.

Sin embargo, el escaso bagaje fiscal de la mayoría de españoles propicia que Hacienda se quede con dinero que, en realidad, le correspondería ingresar al contribuyente. “Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un asesor fiscal y, entonces, aceptan el borrador sin pensarlo y acaban perdiendo dinero (o no ganándolo). Por eso a nosotros nos gusta decir que somos un poco como Robin Hood: no robamos a nadie, pero devolvemos dinero que le corresponde a la gente”, explica Álvaro.

Joaquín, Quique y Álvaro, fundadores de TaxDown.

¿Cómo surge?

Álvaro, Quique y Joaquín sabían los unos de los otros, pero nunca habían coincidido. Hasta que, decididamente, unas Navidades, quedaron a comer. “Dijimos: ‘¡Cómo no se nos puede ocurrir algo a nosotros y montarlo!’. Y dicho y hecho. Los tres se pusieron manos a la obra para crear una startup. Pero, ¿de qué tipo? ¿Para hacer qué? No querían que, como en otros proyectos, su plan de negocio se fuera al traste. Esta vez, iban en serio y, en principio, con una muy buena idea.

— ¿Por qué una aplicación para hacer la declaración de la Renta?

— Pues mira, yo había tenido que hacerla en San Francisco (Estados Unidos) y allí es todo mucho más difícil. No tenía ni idea de cómo presentar aquello. Pero mis amigos me dijeron que había una aplicación que te facilitaba la vida. El caso es que, al llegar a España, haciendo la declaración, también tuve problemas. Y dije: ‘Esto le tiene que pasar a más gente’. Y así es: hay 22 millones de españoles que necesitan ayuda a la hora de hacer la declaración.

TaxDown la montaron en cuatro meses. Álvaro tenía experiencia como consultor, Joaquín, como desarrollador y Quique, que había formado parte de Job and Talent, sabía de startup. Total, que en poco tiempo pusieron en marcha la aplicación. “Llegamos tarde a la declaración del año pasado, cuando sólo faltaban seis semanas para que se terminara, pero eso nos sirvió como prueba para este 2020. A día de hoy, llevamos más de 40.000 declaraciones hechas”, celebra el propio Álvaro.

— ¿Cómo funciona la aplicación?

— Muy fácil. Es el mismo proceso que en Hacienda. Te registras en la aplicación, accedes como lo harías en la página de la Agencia Tributaria –que les deja acceder a sus datos– con tu número de referencia o lo que sea necesario… y empieza la magia. Rellenamos todo lo que podemos en la declaración por ti, tú validas la información y, una vez que sabemos que los datos están bien, el algoritmo, que se llama Rita, empieza a cruzar datos para ver si te corresponde alguna deducción: alquiler, hijos… La aplicación identifica las deducciones, comparamos el borrador y te decimos los resultados.

El equipo de TaxDown.

El proceso dura 15 minutos y en un día, con la aplicación, el contribuyente puede saber si va a recibir o no. Si la declaración sale positiva y la persona gana más de 34 euros, TaxDown te cobra 34 euros; si no hay ninguna modificación respecto al primer borrador, la revisión es gratuita.

Así, con esta sencilla –pero compleja– fórmula, TaxDown ha aumentado su plantilla hasta ocho trabajadores –más los tres fundadores– y busca personal para que trabaje con ellos. Han facturado, de hecho, “cientos de miles de euros”, según reconoce Álvaro.

— ¿Los gestores no estarán muy contentos con ustedes? Pensarán que les van a quitar el trabajo…

— Hay gente que siempre va a querer hacerlo con un gestor, pero también hay quien ha decidido hacerlo con TaxDown. En cualquier caso, nosotros no vamos a por ese público, sino a por los seis millones de españoles que aceptan el borrador de la declaración de la Renta sin mirarlo.

Su objetivo, por tanto, es que una buena parte de los españoles utilicen TaxDown para hacer la declaración de la Renta. “En Estados Unidos la aplicación que lo hace gana millones de euros. Nuestra aspiración es convertir la nuestra en la referencia en España”, finiquita Álvaro. De momento, en todas las Comunidades Autónomas (excepto País Vasco y Navarra), pero con visos de, el próximo año, batir récords y ampliar su cobertura a toda España.