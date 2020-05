El monólogo de Pablo Iglesias contra 'Billy el Niño': su obsesión con el comisario torturador

Noticias relacionadas Pablo Iglesias impondrá a todas las residencias de ancianos requisitos comunes

"La fama de este miserable se debe a que se destacó por ser uno de los policías más crueles" del Franquismo, dijo el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Lo hizo en su monólogo de Fort Apache, el programa que presentaba en Hispan Tv, días después de que en 2013 El Mundo publicara un reportaje en el que el torturador franquista aparecía con ropa deportiva corriendo por las calles de Madrid.

El nombre de Billy el Niño había vuelto a colarse entre la información diaria porque la jueza argentina María Servini de Cubrín había dictado recientemente una orden de detención internacional contra él.

Este jueves se ha conocido que aquel viejo inspector, que incluso llegó a ser condecorado en 1977 por el ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, ha muerto a causa del COVID-19.

"Billy el niño" más te vale seguir corriendo perro, más te vale.

En aquella alocución en Fort Apache un joven y delgado Pablo Iglesias -camisa morada, corbata negra- se refería a Fernández Pacheco en unos términos que dejaban ver su animadversión hacia el torturador.

"Supongo que pensarás que a muchos nos gustaría hacerte lo que tú y los tuyos hicisteis a nuestro padres y madres: darte patadas por todo el cuerpo mientras estás esposado, cubrirte con un abrigo para no dejar marcas, aplicarte electricidad en los testículos (...) Pero no, queremos simplemente que seas detenido y tengas un juicio justo. Pero queremos también que todo el país conozca tu cara y tu nombre, que tus crímenes se estudien en las escuelas".

En aquel monólogo de dos minutos y medio mirando a cámara el hoy vicepresidente del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos se despedía parafraseando al escritor Eduardo Galeano: "Los torturadores no sois monstruos extraordinarios. Sois sólo perros que muerden para proteger a sus amos. Más te vale seguir corriendo, perro. Más te vale".

Lágrimas en el Congreso

Desde que entró en política Pablo Iglesias ha aprovechado cualquier ocasión para arrojar luz sobre la oscura figura de Juan Antonio González Pacheco. El 30 de mayo de 2018, cuando todavía ejercía de oposición en el Congreso y empezaba el debate de la moción de censura que acabaría ganando Pedro Sánchez y que provocó la caída del Gobierno de Rajoy, Iglesias pidió que se le retirara la condecoración a Billy el Niño.

La petición del líder de la formación morada al ministro del Interior de aquel entonces, Juan Ignacio Zoido, fue en vano. Zoido alegó que “nadie" había pedido "oficialmente retirar esa condecoración” que, en todo caso, recordó que se le fue impuesta “hace 40 años”.

Iglesias llora en el Congreso al recordar las torturas de Billy el Niño

Aquel día, Iglesias leyó algunos de los testimonios de víctimas del torturador, entre ellas el de Lidia Falcón. Algunas se encontraban en los asientos de invitados del Congreso. "Me golpeaban en el estómago y en el hígado. Y me tiraban de los brazos, que parecía que se me salían (...) Mientras me golpeaba en el estómago, me dijo Billy el Niño: 'ahora no parirás más, puta'".

De aquella lágrimas hace ya dos años. Este jueves, en su perfil de Twitter, el vicepresidente segundo de Derechos Sociales ha afirmado que la muerte del expolicía y torturador del Franquismo Juan Antonio González Pacheco sin haber sido juzgado y con sus medallas y privilegios intactos "es una vergüenza" para el Gobierno".

A renglón seguido, Iglesias ha pedido disculpas por ello. "Es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno. Pido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia"