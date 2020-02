Los padres del alumno que intentó suicidarse por acoso narran su calvario: “Escribió su despedida”

Primero comenzó a bajar su rendimiento académico y después empezó a padecer cambios de humor muy bruscos. Susana y Juan sospechaban que algo le estaba pasando a su hijo, sin embargo, lo que no se podían imaginar es que todo lo que le ocurría al adolescente era fruto del bullying que presuntamente sufría en el IES Mutxamel (Alicante). “Fue mi mujer quien le sacó poco a poco lo que le pasaba porque en ocasiones el chico se alteraba mucho”, relata con preocupación el cabeza de familia y padre del alumno del citado instituto alicantino que el pasado jueves trató de quitarse la vida cortándose las venas. “Mi hijo no contaba nada en casa porque el acosador le amenazaba de muerte”.

Juan no exagera en su relato de los hechos a EL ESPAÑOL porque su hijo, de 14 años, acabó padeciendo un ataque de ansiedad y fue entonces cuando termino por confesar que era una supuesta víctima de bullying. “Mi hijo acabó explotando a final de curso y en junio de 2019 pusimos la primera denuncia en la Guardia Civil”. Ese verano comenzó el calvario de esta familia porque desde entonces han interpuesto otras tres denuncias ante el Instituto Armado que no han servido para frenar el presunto acoso físico y psicológico que el menor padecía a diario en el IES Mutxamel donde cursaba sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

-¿Qué tipo de episodios sufría su hijo en el instituto?

-Ese chico le pegaba, le insultaba y le amenazaba a diario. Cuando mi hijo veía a ese chaval salía corriendo del miedo que le tenía. Una vez me contó que se escondió de él metiéndose dentro de un bar porque ese chico le estaba persiguiendo por la calle. Cuando fuimos al cuartel de la Guardia Civil mi hijo no quería contar nada de lo que pasaba en el instituto por temor a represalias.

-¿Su hijo le ha contado cuál es el origen de estos supuestos episodios de acoso?

-Mi hijo y el agresor son alumnos de segundo de la ESO, pero no se conocen de nada: no son amigos y tampoco van juntos a la misma clase. No había pasado nada previamente entre ellos. De buenas a primeras comenzó a hacerle la zancadilla, a escupirle... Lleva año y medio acosándole.

-¿El Juzgado de Menores se ha pronunciado a raíz de alguna de sus cuatro denuncias?

-Después de ir por segunda vez a la Guardia Civil el juzgado fijó una orden de alejamiento del acosador hacia mi hijo de 50 metros.

-¿Qué hizo la dirección del IES Mutxamel?

-Nos dijeron que iban a poner orden, pero no hicieron nada.

El hijo de Juan y Susana siguió acudiendo a clase atemorizado porque supuestamente seguía siendo acosado a diario. De hecho, este jardinero cuenta que la medida cautelar del Juzgado de Menores tampoco palió el problema: “Como al acosador le pusieron una orden de alejamiento, enviaba a cuatro compinches que cogían a mi hijo y se lo llevaban a una zona del instituto donde no hay cámaras de seguridad: allí le rodeaban para pegarle y escupirle”.

-¿Entones ha denunciado también a esos chicos?

-No porque mi hijo tiene miedo y no quiere decirme quienes son.

Imagen de las instalaciones del IES Mutxamel que han centrado la investigación de la Guardia Civil por el caso de acoso E.E.

Tal es la desesperación del hijo de Juan y Susana que el jueves 13 de febrero trató de quitarse la vida después de sufrir presuntamente el último episodio de acoso. Este jardinero de la población alicantina de Muchamiel asegura que estos trágicos hechos se desencadenaron a raíz de la cuarta denuncia que tramitó en el Puesto de la Benemérita informando de que el menor de edad seguía siendo víctima de bullying en el referido instituto. “El jueves pasado cogieron a mi hijo entre cuatro amigos del acosador, se lo llevaron a una escalera del centro donde no llegan las cámaras de seguridad y le amenazaron”.

Todo ocurrió supuestamente durante el primer recreo y entre otras lindezas este grupo de adolescentes le reprocharon al chico que él era el responsable de la muerte de su abuelo y su tío. Tras concluir el descanso el menor regresó al aula con el autoestima por los suelos. En el segundo recreo las cosas empeoraron porque volvieron a buscarle los emisarios del presunto acosador para meterle más presión dedicándole un rosario de insultos: “Tonto, cabrón, gilipollas, niño rata y maricón”.

La guinda al día llegó a las dos de la tarde, a la salida del instituto, cuando presuntamente fue amenazado de muerte por otro alumno del centro que empuñaba un arma blanca. “Un chico que ocultaba su identidad con una máscara y una navaja cogió a mi hijo, a la salida de clase, para amenazarle. Él me contó que le dijo: ‘O retiras la denuncia o te hago una corbata colombiana”, tal y como asegura a este diario el padre del menor acosado.

Le recomiendan que deje el instituto

Ese jueves este chico, de 14 años, regresó completamente derrotado y hundido al domicilio familiar. Tanto es así que supuestamente intentó cortarse las venas dentro de su habitación. “Mi hijo escribió una carta de despedida y se quiso quitar la vida: no he querido leer lo que escribió porque me pongo malo de pensarlo”, confiesa Juan con tono compungido a este periódico. El menor se realizó cortes en la muñeca derecha y cuando un familiar entró en su cuarto para decirle que ya estaba lista la cena se lo encontró una escena dantesca: el adolescente estaba tumbado en la cama y había perdido el conocimiento.

El supuesto caso de bullying ha generado preocupación en el Ayuntamiento de Mutxamel donde PSOE y Podemos han pedido información a la Concejalía de Educación. E.E.

Este diario ha tenido acceso a varios vídeos que el menor ha grabado en su cuenta personal de Tik Tok donde aparece ingresado en el hospital, con un aparatoso vendaje en la muñeca fruto de los cortes que se autoinfligió. Con estas grabaciones este alumno de Secundaria pone de manifiesto una nueva llamada de atención por el duro trance que presuntamente está sufriendo. De hecho en la mencionada red social en los últimos tiempos colgó vídeos con mensajes alarmantes: “Me estoy derrumbado y sigo sonriendo”; “Por muy mal que me sienta, yo siempre sonrío...”; “Hay gente que es así y no saben lo que duele ser alguien a quien nadie importa, y es al revés, sí les importa porque los que te hacen eso, no es de ser buena gente”.

El cabeza de familia explica que su hijo tras el intento frustrado de suicidio ha tenido que recibir atención en la Unidad de Salud Mental Infanto-Adolescente (USMIA) de la Consellería de Sanidad. “El psicólogo nos ha dicho que no vaya a clase y que no vuelva al instituto”. De momento, la víctima ha tenido que dejar de acudir al centro de Secundaria. “El acosador es quien tiene que ser expulsado porque es un chico conflictivo y le puede estar haciendo lo mismo a otros chavales”, alerta Juan.

Aficionado al skate y al anime

Desde el IES Mutxamel declinan hacer declaraciones sobre este presunto caso de bulliying que se ha producido en el centro durante el último año y medio: “Hemos recibido instrucciones desde la Consellería de Educación para no hablar”. Desde la Guardia Civil confirman que las pesquisas del equipo de la Policía Judicial de San Juan de Alicante ya han concluido: “Este martes se entregó el informe de la investigación a la Fiscalía de Menores de Alicante”. De manera que ahora será el Ministerio Público y el Juzgado de Menores los que decidan el rumbo que toman las actuaciones.

Juan y Susana son los padres del menor, de 14 años E.E.

El caso de este adolescente ha conmocionado a esta población de poco más de 25.000 habitantes, que está situada en la comarca del Campo de Alicante. Tanto PSOE como Podemos han pedido información a la Concejalía de Educación sobre la situación del menor. El cabeza de familia lamenta que la situación está afectando al periplo académico de su hijo: “Antes de que ocurriera todo esto iba mejor en clase, pero le han bajado mucho las notas”. Hasta hace poco más de un año el chico disfrutaba de la vida de una persona de su generación: solía practicar skate, salía a pasear y a jugar con su perro, le encantaba el anime de Virtual Hero, se reía con las ocurrencias del youtuber Auronplay y bromeaba con sus amigos en tik tok haciendo vídeos en el que emulaban algunas de sus canciones favoritas haciendo playback. Ahora todo se ha convertido en un infierno emocional, tal y como zanja Juan: “Mi hijo es una muy buena persona a la que le están amargando la vida”.