El padre que denunció la “felación simulada” es concejal del PP: “No he montado ningún pollo”

La denuncia que ha reavivado el debate sobre el pin parental y que ha puesto en la diana de la comunidad educativa almeriense el contenido de las actividades complementarias que imparte personal ajeno al profesorado de los centros de Primaria y Secundaria de Almería es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Macael: Guillermo Casquet. Este concejal es el padre del alumno del IES Cura Valera que ha denunciado que a su hijo le obligaron a simular cómo se hace una felación delante de sus compañeros durante el taller sobre sexualidad y pornografía que impartió en el centro la trabajadora social Davinia Simón Múñoz.

“No he denunciado nada fuera de los cauces normales de la administración, no busco notoriedad, no busco espectáculo, no busco favorecer a ningún partido, no busco nada. Simplemente mi hijo me comentó unos hechos y me acerqué al instituto a preguntar qué pasó”, expone Guillermo Casquet en conversación con EL ESPAÑOL. Este jueves, ante la dirección del centro, denunció que su primogénito presuntamente emuló los movimientos de una felación en el taller de educación afectivo-sexual que se impartió bajo el título: La influencia de la pornografía en la adolescencia.

El portavoz del PP en el equipo de Gobierno de Macael defiende durante su conversación con este diario la veracidad de su denuncia: “No he montado ningún pollo, no he levantado a los padres", explica. "Ellos son los que han actuado por su parte a través del AMPA. allí había muchos niños que se sintieron mal, se lo dijeron a sus padres y movilizaron al AMPA”. De momento, la medida de este padre de familia y peso pesado del Partido Popular en Almería -además de concejal de Urbanismo y Seguridad- ha motivado que la Inspección Educativa abra una investigación para esclarecer qué hicieron los alumnos en la actividad que el IES Cura Valera de Huércal-Overa contrató a la consultora Formación Vida, que regenta la trabajadora social Davinia Simón Múñoz.

El edil del PP aseguró que se obligó a su hijo a simular una felación en clase. E.E.

-¿Guillermo es cierto que su hijo supuestamente simuló una felación delante de sus compañeros de clase ejerciendo el papel de una chica?

-Pues claro que es verdad y muchas cosas más.

-¿Qué más ocurrió durante el taller sobre sexualidad y pornografía?

-No puedo contribuir más a esto porque usted no sabe lo que estamos pasando en mi casa. Esto no es un circo para nosotros. Me siento en la obligación de intentar defender los derechos de mi hijo y los míos como padre, pero siguiendo los cauces de la administración: para eso está la Inspección de Educación y todos los medios que ponen a nuestro alcance y voy a seguir por ahí. Luego si la administración tiene que informar sobre qué está pasando en sus centros, pues que lo haga. Yo he actuado como padre y he puesto unos hechos sobre la mesa que se han constatado.

-La trabajadora social sostiene que los dos alumnos que participaron en la actividad, su hijo y una compañera, se ofrecieron voluntarios para cambiar de roles de género. Dice que no hubo contacto físico ni se realizó ningún movimiento que imitara una felación. Disculpe que reitere la pregunta: ¿Cuál es su versión de los hechos?

-Allá ella si quiere mentir y decir medias verdades. Ella sabrá lo que dice y lo que oculta. Aquí en el pueblo todo el mundo sabe lo que ocurrió, gracias a Dios en el aula había más de 30 niños y cuatro profesores. Esa muchacha tiene su libertad de expresión y puede decir lo que considere, luego a lo mejor tendrá que explicar por qué no dice otras cosas. Yo no voy a hacer juicios paralelos. La administración es la que tiene que juzgar estos hechos y tendrá que actuar. Coja usted a la muchacha y pregúntele qué le dijo ella a mi hijo cuando lo sacó ahí arriba, pregúntele cómo lo llamó, porque mi hijo no salió voluntario a la charla.

Pin de Vox en Andalucía

Guillermo Casquet es uno de los lugartenientes del PP almeriense y políticamente converge con las corrientes más conservadoras del partido a nivel provincial, como consecuencia de su pasado profesional en el Ejército y de sus convicciones religiosas. Desde 2007 es edil del Ayuntamiento de Macael y durante ocho años fue parlamentario en la Diputación de Almería donde ejerció de delegado del Programa de Fomento de Empleo Agrario, gestionando 86 millones de euros en fondos. También ha desempeñado responsabilidades orgánicas como presidente y secretario de la ejecutiva local del Partido Popular de Macael, así como vocal de las ejecutivas provincial y regional. La denuncia del popular Casquet contra el taller sexual del IES Cura Valera ha reavivado el debate que existe en Andalucía sobre la aplicación del pin parental que Vox reclama desde el inicio de la legislatura.

En la comunidad andaluza el partido de Santiago Abascal ha sido la llave para que la Junta de Andalucía pasara a manos de PP y Ciudadanos. De hecho, en el acuerdo de investidura figuraba la puesta en marcha en las aulas del pin parental y esta medida también se incluyó en el pacto de presupuestos aprobado el pasado octubre. En concreto, en el punto 19, que presenta una redacción similar a lo negociado en la Región de Murcia, donde Vox también ha permitido que populares y naranjas gobiernen en coalición. Todo ello tras imponer, entre otras condiciones, que este curso la autonomía murciana se convirtiera en la primera del país en instaurar este permiso parental para que los padres muestren su conformidad o disconformidad a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias que se imparten en horario lectivo.

Davinia Simón Múñoz, trabajadora social, denunciada por el contenido del taller de educación afectivo-sexual que impartió. E.E.

Las citadas actividades son evaluables porque se incluyen en el Proyecto Curricular de Centro. Se trata de conferencias, excursiones, talleres, proyecciones audiovisuales o representaciones teatrales, que son impartidas por personal ajeno al claustro de profesores de los centros educativos y cuya temática versa sobre seguridad vial, medio ambiente, sexualidad, acoso escolar, violencia machista, ludopatía, igualdad de género, inmigración... Precisamente, una de estas actividades, el taller de educación sexual desarrollado en el IES Cura Valero centra la investigación de la Inspección Educativa de Almería que trata de esclarecer si un alumno tuvo que simular una felación.

Las pesquisas se han iniciado a raíz de la denuncia del concejal del PP de Macael y esta situación ha sido utilizada por el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, para insistir en la "necesidad" de implantar el pin parental en esta comunidad. Por su parte, la delegación almeriense del partido de Santiago Abascal ha puesto en marcha en redes sociales un hashtag para meter más presión política al asunto: #SaquenSusManosDeNuestrosHijos.

¿Guillermo, cree que en Andalucía, como ya ha sucedido en Murcia, se debería implantar el pin parental para que los padres decidan a qué actividades complementarias pueden acudir sus hijos?

-No opino sobre el pin parental. De verdad que yo no me he planteado eso. No voy por ahí. No está en mis manos el pin parental. Mi opinión personal es que en los centros educativos se haga lo que legalmente se pueda hacer. Ya está. Solo quiero saber si lo que le ha pasado a mi hijo es legal dentro de un instituto, simplemente. Y, si se puede hacer eso con un menor de edad, pues como padre me tendré que aguantar. Yo no estoy abanderando nada. Solo estoy actuando como padre.

-¿Qué opina de los talleres de educación afectivo sexual que se imparten en los institutos?

-No veo mal que mi hijo vaya a uno de esos talleres, pero una cosa es un taller de educación afectivo sexual y otra cosa es lo que pasó en el instituto Cura Valera. Es lo que entiendo yo, por lo que me han contado mi hijo y el equipo directivo. Las charlas de educación sexual son una cosa normal hoy en día y veo bien que sean impartidas por ginecólogos y que traten sobre métodos anticonceptivos.

-Otro de los temas que abordó el taller que usted ha denunciado es el porno: ¿Qué piensa sobre la pornografía?

-Mire usted, ojalá se legisle en este país contra el acceso de los chavales a contenidos pornográficos.

-¿Usted ha denunciado el taller que se impartió en el instituto de su hijo porque su contenido choca con su ideología política?

-Soy un padre que confío en la administración en la comunidad educativa: en 16 años no he ido al colegio ni al instituto salvo a recoger las notas de mis dos hijos. Soy concejal del PP... ¿Y eso qué tiene que ver? No he ido al instituto de mi hijo como concejal, sino como padre. No busco ningún interés político en esto porque no me beneficia en nada. Todo lo que diga se va a magnificar. Lo siento en el alma, pero esto no tiene nada que ver con mi cargo en el PP. Siento tristeza porque nadie me llama para preguntarme cómo se encuentra mi hijo.

-Cuénteme, ¿cómo está su hijo?

-Usted no sabe qué es lo que se está promoviendo en las redes sociales contra mi hijo. Él sigue yendo a clase y el pobre está aguantando el chaparrón. Pido que nos respeten: estamos hablando de un menor de edad.

Imagen del municipio almeriense de Macael donde Guillermo Casquet es concejal del Partido Popular desde el año 2007. E.E.

La Consejería de Educación está gestionada por Ciudadanos y fuentes de este departamento no han querido pronunciarse sobre el hecho de que la denuncia contra el taller sexual impartido en el IES Cura Valero de Huércal-Overa provenga de un padre que a su vez es concejal del PP: el partido que es su socio de Gobierno en la Junta de Andalucía. “No nos vamos a pronunciar”, han zanjado fuentes del departamento de Educación. “La investigación sigue su curso”.

Un político de espíritu combativo

A lo largo de su dilatada carrera política, Guillermo Casquet ha demostrado un espíritu combativo en el Ayuntamiento de Macael. Tanto es así que en ocasiones ha ido más allá de mostrarse como un duro contrincante en los debates plenarios y ha recurrido a los tribunales. Prueba de ello son las denuncias que presentó estando en la oposición contra ediles del equipo de Gobierno del PSOE por supuestos cobros indebidos, por la instalación de unos focos en un cerro y contra el entonces alcalde, Juan Pastor, por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del Consistorio. Las dos primeras demandas fueron desestimadas y la tercera está pendiente de que el juzgado se pronuncie sobre el papel que desempeñó el ex regidor socialista en la adjudicación del citado proyecto.

En su últimos años como teniente de alcalde ha sido el representante del Consistorio en el AMPA del colegio Las Canteras y se ha mostrado como un gran defensor del sector del mármol: uno de los motores de la economía de Macael. Tampoco han estado exentas de polémica algunas de sus decisiones en el equipo de Gobierno, tal y como recuerdan desde el PSOE: “En mayo de 2013 llevó a cabo trece despidos de trabajadores municipales, de los que cinco fueron declarados nulos por los juzgados y ocho improcedentes”.

En esta legislatura Guillermo Casquet ya estuvo en el ojo del huracán cuando, en abril de 2019, la parlamentaria andaluza del PSOE Noemí Cruz denunció que “el Gobierno de las derechas” supuestamente le enchufó como director de Gestión Económica del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa. “Sin ni tan siquiera reunir los requisitos reglamentarios que se exigen al personal del Servicio Andaluz de Salud para ostentar dicho puesto, y para el que puede que no cuente ni tan siquiera con la formación ni la titulación necesarias”, criticó la socialista Cruz sobre el nombramiento del popular Casquet.

Ahora el edil del PP y directivo del Hospital La Inmaculada vuelve a estar en la picota política porque su denuncia ha removido a la comunidad educativa almeriense y andaluza por haber puesto en el disparadero un taller sexual en el que participó su hijo y cuya asistencia se podría regular con el pin parental. El político defiende por activa y por pasiva a este diario que solo ha actuado como padre: “No quiero perjudicar a nadie, ni abanderar nada, ni he llamado a nadie de mi partido”.