La joven que invitó a su madre de luna de miel y esta se ligó a su yerno y se quedó embarazada

Lauren Wall se casó. Estaba enamorada, era feliz, creía que había conocido al amor de su vida, que había encontrado a su media naranja. Pero no. No era así. Todo lo contrario. Su esposo no sólo estaba engañándole con su madre, sino que la había dejado embarazada. Increíble, sí, pero cierto. Un lío familiar que ha dado la vuelta al mundo por surrealista.

Lauren Wall se casó con Paul White cuando tenía 19 años. Lo hizo en Twickenham (Londres) gracias a la colaboración de su madre, Julie, que pagó 17.000 euros para que se celebrara la boda por todo lo alto. Es más, aquello le sirvió a Lauren para pasar dos semanas de luna de miel en Devon, a la que también acudió su madre. Allí, esta se ligó a su yerno y se quedó embarazada de él.

Ocho semanas después, su esposo Paul, trabajador en uno de los aeropuertos de Londres, se mudó. Nueve meses después, su madre Julie anunció que tenía un hijo… ¡Y que era de Paul! Que ambos estaban juntos.

Nadie se lo podía creer. Lauren, actualmente gerente de una empresa de negocios, conoció a Paul cuando tenía 18 años en un pub local. Inmediatamente, tanto ella como él quedaron prendados mutuamente. Él le pidió su número y al día siguiente le pidió que fuera al cine con él. Justo después de eso, empezaron a salir juntos.

Su madre, con su esposo

Poco tiempo después, Lauren se quedó embarazada. Su hija nació en 2004 y la pareja decidió consagrar su relación con una boda. Lo hicieron, pero todo se fue al traste. Al poco tiempo de casarse, empezó a escuchar rumores de que su madre estaba viviendo con su esposo y de que estaba, aparentemente, embarazada.

Lauren, tras todo aquello, se dispuso a divorciarse. Nueve meses después, su madre daba a luz al bebé de su marido. Julie intentó que no se enterara, dijo que era de otro novio, pero Lauren sabía la verdad.

Cinco años después, su madre y su exesposo se casaron con Lauren completamente derrumbada, pero asistiendo a la boda. “Fui a ver a mi madre a contraer matrimonio con el hombre con el que me había casado cinco años antes”, reconoce en una entrevista con el periódico británico Daily Mail.

Después de aquello, Lauren encontró otra pareja y se casó. Ahora, acaba de tener a su cuarto hijo. “Pero he tenido problemas. No confío en las personas igual que antes”, reconoce. Su madre, a su vez, sigue casada con Paul.