Valeria Quer contra Susanna Griso por mostrar el "escote" de Diana: "¿La intentáis dejar de qué?"

Están siendo días complicados para la familia Quer. El primer incidente sucedió hace apenas un mes, cuando Diana López-Pinel -la madre de Diana- y Valeria -la hija pequeña- protagonizaron una fuerte discusión ante las puertas del Juzgado de Majadahonda. La mujer había acudido tras denunciar a exmarido, Juan Carlos Quer, por violencia de género; aseguró que él le había cogido del cuello y le había intentado atropellar. Junto a Juan Carlos estaba su hija, Valeria, quien le mostró su apoyo a través de las redes sociales.

El siguiente varapalo al que han tenido que hacer frente es la suspensión del juicio a El Chicle por el crimen de Diana Quer. El mismo, tenía previsto celebrarse el pasado lunes, pero no se encontraron los candidatos mínimos para formar el jurado popular. Al hilo de esta noticia, Espejo Público publicó la "última imagen" de Diana antes de ser secuestrada y asesinada por El Chicle. Se trata de un selfie que se hizo la joven antes de salir de su casa de A Pobra do Caramiñal y que se lo envió a un amigo. "Quiero desmentir de aquí esa información; no era ni la ropa que llevaba", ha apuntado Valeria Quer a través de su cuenta de Instagram. "¿Intentáis dejar a mi hermana de qué?", ha añadido.

Valeria, su máximo apoyo

El pasado lunes 28 de octubre se tenía que haber celebrado el juicio contra El Chicle. Sin embargo, fue imposible conformar el jurado popular. Dos candidatos expusieron motivos legales, mientras que una tercera -mayor de 65 años- manifestó su derecho a no participar en el último momento. Además, un cuarto candidato declaró que no podía ser "imparcial". Aun así, 17 personas fueron elegidas para conformar el jurado popular, pero el próximo día se tendrán que elegir a otras tres más. El juicio comenzará el próximo 11 de noviembre.

Durante todos estos años tan complicados, Juan Carlos y Diana López-Pinel han contado siempre con el apoyo de Valeria. La joven ha defendido a capa y espada a su familia y ha utilizado las redes sociales para denunciar el asesinato de su hermana y pedir justicia. Son continuas las muestras de cariño hacía Diana, así como hacia su padre -con quien mantiene una muy buena relación-. En los últimos meses, ha protagonizado varios disputas con su madre y se ha posicionado claramente del lado de Juan Carlos. Y por supuesto de su hermana Diana.

Por ello, Valeria ha querido aclarar las informaciones vertidas por Espejo Público. El programa de Antena 3 mostró ayer -a raíz del juicio que estaba previsto que se celebrase- la última imagen que Diana envió antes de ser secuestrada por El Chicle. Pero Valeria ha desmentido este extremo: "Esa no era ni la ropa con la que salió de casa". Además, ha querido aclarar la información de forma muy contundente: "Mi hermana es una niña que está bajo tierra por culpa de la violencia machista y tratáis de sacar contenido para hacer daño".

Lamentable el testimonio de Espejo Publico de hoy, con el notición de una foto de mi hija con la ropa que vestía cuando fue asesinada. Sin rigor informativo , no vestía así, sin interés periodístico alguno. Respeto a su intimidad, murió. ética periodística. No todo vale.



.. — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) October 28, 2019

Y no solamente Valeria se ha mostrado muy enfadada con la fotografía de Diana, también lo ha hecho su padre a través de su cuenta de Twitter. "Lamentable el testimonio de Espejo Publico de hoy, con el notición de una foto de mi hija con la ropa que vestía cuando fue asesinada. Sin rigor informativo, no vestía así, sin interés periodístico alguno. Respeto a su intimidad, murió. ética periodística. No todo vale", ha afirmado.