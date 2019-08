Un conductor prohíbe subir a una menor de madrugada al autobús por no tener cambio

Una chica de 15 años no ha podido subir al autobús con un billete de 20 euros porque el conductor no tenía cambio. Sucedió sobre las 12:30 de la noche del pasado 2 de agosto en Las Rozas, en Madrid en uno de los autobuses que unen el municipio con la capital.

Los hechos se han conocido gracias a que Marina, una amiga de la joven, publicó lo acontecido en la red social Twitter. Esta misma mujer acompañó a través del teléfono entre lágrimas a la joven de 15 años, quien tuvo que regresar a casa andando en un trayecto que duró más de media hora.

Indignada, decidió dirigirse a la compañía responsable del servicio. "A las doce y media de la noche, el conductor del último autobús 629 de @AutoPeriferia, que une Madrid con Las Rozas, no ha dejado subir a una niña de quince años porque no tenía cambio de 20 euros. La ha dejado SOLA y llorando en la calle (en el parque París)", publicó en Twitter.

Cumpliendo la legalidad

Auto Periferia, la empresa que gestiona los trayectos regulares interurbanos entre Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete y Quijorna, contestó a Marina que iban a estudiar lo sucedido, pero que habían actuado dentro de la legalidad.

Buenos días Marina; en primer lugar queremos agradecerle que haya puesto en nuestro conocimiento este caso el cual estudiaremos de inmediato. Pero nos gustaría subrayar que el conductor únicamente cumpliría con el Art. 21 del CRTM: https://t.co/xN49LKqvuD pic.twitter.com/0grt991auj — Auto Periferia (@AutoPeriferia) August 2, 2019

Rápidamente, las redes se hicieron eco del caso y las opiniones entre usuarios se cruzaron: entre quienes veían legítima la actuación del conductor, conforme a la legalidad, entre quienes no comprendían que no la permitiese subir ni que otros viajeros no pagasen su billete, o entre quienes culpaban de todo a sus padres.