La emotiva carta de la novia de David, el español muerto en Tailandia: "Se me hace muy duro, amor"

Hace más de dos semanas, David y un grupo de seis influencers -con los que trabajaba- llegaron a Tailandia. Se habían trasladado hasta la isla asiática para promocionar varios productos y subir las fotos a sus perfiles de Instagram, que habían convertido en su medio para ganarse la vida. Pero pronto, la ilusión y la felicidad del viaje se convirtieron en tragedia. El joven murió al precipitarse por un acantilado y las muestras de cariño han inundado su perfil de Instagram. Ahora, ha sido su novia quien ha querido escribirle unas últimas palabras: "Siempre tuya".

El pasado 27 de julio, el joven se encontraba junto a su socio -Jordi- y el grupo de influencers en una ruta por la isla de Ko Samui. Esta desemboca en una cascada y ofrece varios tramos complicados, con desniveles de terreno. En un momento dado, David se alejó un poco de sus amigos y se cayó por un terraplén. El chico, de 26 años, murió en el acto. En cuanto se percataron de su ausencia, sus amigos comenzaron a buscarle por el frondoso bosque que rodea la cascada, pero David no contestaba. Debido a que ya caía la noche, la búsqueda se reanudó a la mañana siguiente. La Policía confirmó al grupo que habían encontrado el cuerpo del joven entre dos grandes rocas y parcialmente sumergido.

La carta de despedida de su novia Shaila

Todos quedaron consternados por el suceso. Fue Jordi el primero en despedirse de David a través de las redes sociales: "Te quiero amigo, no puedo borrar tu sonrisa de mi rostro, nuestras cervezas en la oficina los viernes, nuestras discusiones que nos hacían más fuertes, nuestras reuniones y proyectos juntos que nos ilusionaban continuamente, aprendí de ti todo (saber estar, constancia, sabiduría, diversión). Me has dado mis mejores 4 años de mi vida". Ahora, ha sido su novia, Shaila, quien, también, ha utilizado su perfil de Instagram para hacer un pequeño homenaje al joven. Aquí reproducimos la carta de despedida de forma íntegra:

Nunca tuvimos la necesidad de contar lo nuestro. Sólo nos bastaba con que supiéramos nosotros lo mucho que nos amábamos, pero en este caso siento que voy a reventar si no le digo al mundo entero lo enamorada que estaba, estoy y estaré de ti toda mi vida.

Estoy infinitamente orgullosa de ti!

Ahora sólo te pido que me des fuerzas allá donde estés porque se me está haciendo muy duro mi amor.

Te quiero mucho David!

Siempre tuya

Present and future, su empresa de influencers

Jordi y David fundaron 'Present and Future' en 2015. Debido al auge de las nuevas tecnologías -y sobre todo de Instagram- vieron aquí un filón donde invertir y donde poder hacer negocio. Por ello, decidieron buscar a través de las redes sociales nuevas caras, rostros jóvenes y prometedores. Pronto se convirtieron en una de las agencias más aclamadas de nuestro país -junto a Soy Olivia- y que se disputaba la representación de estos famosos en las redes sociales. Su idea era clara: convencer a pequeños perfiles de ganar dinero con su red social, promocionando distintos productos y haciendo campañas de engagement para encandilar el público.

Ver esta publicación en Instagram Gracias!🏝 #tailandia Una publicación compartida de David Rocamundi Conesa (@davidrocamundi) el 26 Jul, 2019 a las 5:11 PDT

Pronto se hicieron cargo de la representación de Anita Matamoros -hija de Makoke y Kiko Matamoros, asiduos de los programas del corazón-, Natalia Osona y Noelia Muñoz de Morales -jóvenes influencers- , Sophie Tartar y Violeta Mangriñán -participante en Mujeres, hombres y viceversa-.