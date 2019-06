Las dos hogueras en la casa del novio de Dana encendidas antes de denunciar su desaparición

La búsqueda de Dana Leonte continúa tras 16 días en paradero desconocido. Los investigadores, ahora, centran la búsqueda en la casa de Arenas (Málaga) donde la mujer de 31 años vivía junto a Sergio Ruiz, su pareja, y junto a la hija de siete meses que ambos tenían en común.

Esta casa se ha convertido en el epicentro del dispositivo después de que hace dos días el caso diese un giro de 180 grados. Si en los primeros momentos se buscaba a la desaparecida en los aledaños de la zona, ahora el foco está fijado en esta vivienda, propiedad del padre de Sergio. El motivo, por el momento desconocido, podría ser una alerta vecinal: varios testigos afirmaron que antes de la desaparición de Dana dos hogueras a escasos metros de la casa estuvieron encendidas durante varias horas.

Y así lo han certificado las cámaras de Antena 3. Como se puede ver en sus imágenes, a unos tres metros de la puerta se pueden aún apreciar las cenizas de una hoguera reciente, con restos de vidrio y hojalata. Más allá, una segunda fogata con las mismas características. De ellas han extraído muestras para ver qué se quemo y ahora las están analizando. Por el momento, no hay ningún rastro de la mujer de nacionalidad rumana.

Fachada de la casa en la que vivían. EFE

Un despliegue de 15 agentes de la Guardia Civil, con un perro especialista en detectar restos biológicos, un helicóptero y un dron encargado de peinar la zona y tomar fotografías aéreas, estuvieron este jueves alrededor de siete horas inspeccionando la casa, las inmediaciones y, especialmente, las dos hogueras. De día y de noche. La búsqueda también se ha extendido, según cuenta el diario La Información, hasta en pozos, albercas y cañadas de la zona.

Trataban de buscar pistas o indicios del paradero de Dana. Todo ante la presencia de Ruiz, el mismo que presentó la denuncia de su desaparición el pasado 12 de junio y que ya prestó declaración ante los agentes. A pesar del protagonismo que está cobrando, ningún indicio ha podido señalar al joven hasta ahora. "Me apuntan a mi y yo no he hecho nada, soy inocente. Es ella la que se ha marchado y me ha dejado aquí con la niña", ha expresado ante el objetivo de la cámara de Antena 3.

Sus conocidos no lo creen

Sergio Ruiz, con quien habló EL ESPAÑOL, siempre se ha declarado inocente. Está convencido -o eso expresa- de que la desaparición ha tenido que ver con una deuda de 12.000 euros que contrajo con un prestamista de Málaga. "Se ha marchado a Rumanía para quitarse el marrón de encima", confesó desde un primer momento. "Se ha largado y me ha dejado solo con una niña de siete meses. Fue a casa cuando yo estaba trabajando, cogió dinero y ropa y me dijo que se marchaba", añadió en declaraciones a este medio.

EFE

Quien no cree esa versión es su hermano Florín. Este hombre, con quien también habló EL ESPAÑOL, duda que su hermana se marchase dejando tirada a su hija, y menos por un problema de deudas. "No se ha marchado de forma voluntaria, le ha debido de suceder algo", opinó el hermano. Además, explicó que la joven no tenía los papeles en regla para regresar a Rumanía,su país de origen.

Otra amiga de la mujer, quien no ha querido facilitar su identidad, ha opinado lo mismo al Programa de Ana Rosa. "No creo que se haya ido voluntariamente. Y menos dejando a su hija aquí".