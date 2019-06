Dana, desaparecida en Málaga, tiene un bebé de siete meses: “Algo le ha pasado”, dice su hermano

Dana Leonte, de 31 años, siempre decía que "su niña era su vida". Llevaba buscando tener un hijo desde tiempo y lo había conseguido, hace siete meses nacía su hija, fruto de su relación con Sergio, su novio. La pareja se había asentado en Arenas (Málaga) desde hacía dos años y recientemente esta joven, de nacionalidad rumana, había abierto un bar en el pueblo, el Pilar II. Tenía muchos proyectos por delante y a su pequeña, pero todo se ha desvanecido. No hay rastro de esta joven desde hace más de diez días.

Su novio, oriundo de este pueblo de la comarca de la Axarquía, dio la voz de alarma el pasado 12 de junio tras comprobar que no había vuelto de casa después del trabajo. En el momento de interponer la denuncia, le dijo a los agentes que ella había decidido "voluntariamente" irse del pueblo porque "tenía que arreglar unos asuntos". Según contó, el día anterior a su desaparición se llevó "dinero y ropa" y le llamó por teléfono para explicarle su decisión.

Si bien, el hermano de la desaparecida, Florín Leonte, que ha hablado con EL ESPAÑOL, cree que su hermana no se ha ido por su propio pié. Es más, apunta a que "le ha sucedido algo" porque no sería normal en ella no avisar si pensaba marcharse de viaje, menos teniendo una niña recién nacida.

"Yo creo que le ha pasado algo, ella era muy dependiente del teléfono móvil, de todas las aplicaciones y no sabemos nada de ella desde el 12 de enero", dice Florín.

Imagen de la desaparecida, difundida por SOS Desaparecidos.

De haberse ido de viaje a algún sitio, matiza, "me habría enterado". "He hablado con amigos de Rumana, de Italia y de Alemania, y me han dicho que nadie tiene noticias de ella".

Al parecer, esta pareja había protagonizado tiempo atrás varios de episodios de problemas de convivencia, según informa Sur. Hasta el punto de que Dana habría denunciado a su novio por un delito de malos tratos. Si bien, el caso fue archivado por el juzgado de Vélez-Málaga.

A este respecto, Florín apunta que "su hermana nunca le habló de esos episodios" y que espera que "todo termine bien". Dana Leonte llevaba casi 15 años viviendo en España, en concreto en Velez-Málaga los últimos doce años, hasta que mudó con su pareja al municipio de Arenas. Desde que llegó a la provincia, siempre ha dedicado a la hostelería.

Tres desapariciones en 48 horas

El caso de Dana Leonte es la tercera desaparición que se denuncia en la provincia de Málaga en menos de 48 horas, tras los casos de José, un vecino de la capital, y de Juan, de el municipio de Vélez Málaga.

José Martín Gálvez, un vecino de 66 años, residente en Nueva Málaga, desapareció el pasado miércoles. La familia no explica cómo ha podido suceder. El hombre estaba en tratamiento médico y desapareció en medio de la noche, mientras sus familiares dormían.

"Estábamos acostados y, al despertar, nos dimos cuenta de que se había marchado. Se fue en pijama, sin documentación, ni dinero ni móvil", se lamenta José, hijo del desaparecido. Al poco, acudieron a las dependencias de la Policía y la Guardia Civil para denunciar su desaparición. Es de complexión delgada, mide 1,66 metros, ojos marrones y presenta una calvicie parcial.

Lo más extraño de su caso es que, al parecer, se habría marchado con su coche, un Seat Ibiza, pues la familia no lo encontró en el domicilio al día siguiente de percatarse que José ya no estaba en casa.

La familia de Juan José Sánchez Bueno tampoco haya consuelo desde hace varias semanas. Este hombre de 39 años también desapareció sin dejar rastro. Tiene pelo canoso, ojos verdes y un tatuaje temático de un escorpión, según informó la asociación de desaparecidos.