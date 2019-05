Un alambre de espino a la altura del cuello, la trampa descubierta en una ruta ciclista de Asturias

Un ciclista asturiano ha compartido a través de redes sociales la presencia de un alambre de espino "a la altura del cuello" en un camino frecuentado por ciclistas en Mieres, Asturias.

Concretamente, este alambre está colocado en un camino situado en la zona de La Matinada Mieres, en el anillo ciclista de la Montaña Central, según indica el texto que acompaña al vídeo.

"Como veis, está a la altura del cuello", describe este usuario a su paso por la peligrosa trampa.

El alambre cruza todo el ancho de un camino habilitado para el paso de ciclistas, aunque también es apto para su tránsito a pie. Casi imperceptible si se circula a una velocidad elevada, está fijado entre dos árboles por medio de grapas para dificultar su retirada. La altura, tal y como advierten en el documento audiovisual, es justo la del cuello de una persona que circule montada en una bicicleta.

"Está grapado de forma que quede fijo y que nadie lo quite, por lo que no es una cosa que se quite y se vuelva a poner", explica en el vídeo que ha compartido en redes sociales.

Atravesarlo puede conllevar heridas graves, principalmente cortes. Incluso puede seccionar alguna parte del cuerpo. Por ello, el propio autor del vídeo colocó un tronco de madera atravesando el camino, para evitar que otros ciclistas pudieran pasar a través de él.