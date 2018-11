Esta es Rocío, la hija del guardia civil detenida por el asesinato de Denisa en Alcorcón

Rocío Martínez es la presunta asesina de Denisa María, la joven de 17 años que fue apuñalada el domingo a las 22:00 horas en Alcorcón. Ella es la que, como apuntaban los padres de la víctima, le mandaba mensajes amenazándola. En ellos, llegó a decir que iba a pagar para que la asesinaran y que iba a “rajarla hasta la muerte”, según reconoció Daniela, madre de la fallecida, a EL ESPAÑOL.

“Era una chica normal, del barrio, la conocía todo el mundo. Ya intuíamos que era ella porque se llevaba muy mal con Denisa. Estaba un poco zumbada”, confiesa un conocido de ambas que prefiere no dar su nombre en conversación con EL ESPAÑOL. Hija de un guardia civil, era la novia de la ex pareja de Denisa. Es, ya decimos, la presunta asesina y la detenida por la Policía como principal sospechosa.

En la escena del crimen había, según la investigación, otra persona. Podría tratarse del actual novio de Rocío, pero por el momento no ha trascendido esa información. Lo que sí se sabe es cómo se produjo el asesinato. Denisa se encontraba en casa de su actual novio mientras hablaba con Silvia, su amiga. Escuchó el timbre, se acercó a la puerta y abrió. La propia Silvia escuchó, entonces, el nombre de Rocío. Ahí acabó todo.

Una joven de 17 años mueretras ser apuñalada en Alcorcón (Madrid).

Denisa tuvo tiempo de salir del local -un bajo que compartía con su actual pareja- e intentó pedir ayuda. "Escuchamos unos gritos y después ya llegó la Policía y la Ambulancia", contaba una vecina, desde el balcón, a EL ESPAÑOL. Silvia, su amiga, bajó de su casa y fue hasta allí. La encontró en el suelo, al borde de las escaleras donde ahora se acumulan velas en recuerdo de la joven.

Los servicios médicos la llevaron hasta el Hospital de Alcorcón. No pudieron hacer nada por su vida. La joven falleció minutos después. Desde ese primer momento, se apuntó a Rocío como la posible asesina. Los padres sabían que había recibido amenazas vía WhatsApp y que estos procedían de una hija de un guardia civil.

Denisa había avisado

El mismo sábado, Denisa había estado en casa de su padre, en Navalcarnero (Madrid). Le había comentado que las amenazas habían cesado. "Yo le dije que si hacía falta hablaba con el padre de la chica, que me había dicho que era guardia civil, pero ella insistió en que no hacía falta, que estaba zumbada y no pasaba nada", reconocía Emil, el padre de la joven, a EL ESPAÑOL.

Denisa María, joven de 17 años asesinada en Alcorcón.

A su madre, separada de su padre, también la había puesto sobre la pista Denisa. A ella le había mandando un WhatsApp en el que la propia Rocío la amenazaba. "En el texto, le decía que la iba a matar. Hasta que iba a pagar 50 euros para hacerlo", comentaba Daniela en conversación con EL ESPAÑOL.

Hasta que el domingo por la noche ocurrió lo que nadie "se esperaba". Denisa fue asesinada, presuntamente, por la novia de su ex pareja. Desde entonces, en el descansillo donde falleció, se acumulan mensajes de cariño y de recuerdo a la joven. También velas en su honor.

Denisa falleció a los 17 años. Le gustaba la gimnasia y estaba haciendo un modulo de peluquería después de abandonar el colegio. Cuando dejó los estudios, "se empezó a juntar con otra gente -según Daniela-, se dejaba llevar...". Pero nunca nadie imaginó que aquello fuera a suceder. Lo que comenzó en mensajes "sin importancia" acabó con su fallecimiento. Mientras, su madre alza la voz "para que no vuelva a ocurrir". Ojalá.