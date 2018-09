Marichalar, rey de las píldoras antiindepes: "Soy el único herido de verdad del Procés"

Una delegación independentista catalana celebraba una segunda Diada en la ciudad suiza de Ginebra. Una fiesta en la Société de Lecture donde, entre otras cosas, se pedía la liberación de los políticos presos. En ese ambiente, un hombre levantó una copa y propuso un brindis por la monarquía española y por el padre de Juan Carlos de Borbón. Tras unos momentos de tensión, fue expulsado del lugar mientras gritaba: "¡Viva España!". Ese hombre es Álvaro de Marichalar, aristócrata y aventurero, que empezó una cruzada contra el Procés hasta el punto de mudar su residencia a Barcelona para estar más cerca de la acción. No es la primera vez que lleva a cabo actuaciones sonadas contra del independentismo. Eso le ha valido, según cuenta, que hasta los Mossos d’Esquadra le hayan intentado matar. Pero asegura que no tiene miedo y que va a seguir peleando para defender y reivindicar España. Siempre en solitario. Posa en Ginebra para EL ESPAÑOL con una bandera de Tabarnia y cuenta la intrahistoria de su intervención en la Diada, su visión del conflicto catalán en la actualidad y sus previsiones.

¿Cómo y por qué se plantó en Ginebra para reventar la Diada independentista?

Porque era una pantomima. Un aquelarre. Un fake event [evento falso]. Un cóctel que pago yo, porque todas estas fiestas y actos que organizan los mafiosos del Procés se organiza con dinero público. Con mi dinero. Ese cóctel lo pagaba yo, por lo que entendí que tenía todo el derecho de asistir. ¿Cómo logré entrar? Conseguí que una embajadora, cuya identidad no voy a revelar, me diese entradas. A ella le entró un ataque de risa cuando recibió las invitaciones, se puso en contacto conmigo y me las ofreció. Y lo mismo que ella, fueron varios los representantes internacionales que se pusieron en contacto conmigo, hasta el punto que llegué a disponer de siete entradas. Para que veas la credibilidad que se le da en el extranjero a este procesillo mafioso.

Nadie le esperaba…

Nadie me esperaba, no. Recuerdo que estaba allí hasta Marta Rovira, que es una golpista y una delincuente… y lo sabe. Por eso ni siquiera me aguantaba la mirada. Así que después de que ellos diesen su discurso fantasioso, yo levanté la voz y pedí permiso para brindar por el Conde de Barcelona. Entonces, ese tipo, [Manuel Manonelles, delegado de gobierno de la Generalitat en Suiza] se empezó a poner nervioso y me dijo que no con muy malas maneras. Yo no entendí su negativa y le dije que no hay nada que represente más la catalanidad auténtica que el Conde de Barcelona. Pero no les pareció bien. Yo brindé por el Rey y por la monarquía, pero me acabaron cogiendo del brazo, grabando en vídeo y sacando de allí.

No es la primera vez que lleva a cabo actos contra el proceso independentista. Desde plantarse en una manifestación independentista para abrazar a gente con esteladas, hasta intervenir en la BBC para explicar las ‘mentiras’ del Procés, pasando por manifestaciones diarias en solitario en la Plaza de Sant Jaume, ir visitar a los CDR o dar conferencias en Alaska sobre este tema. ¿En qué momento empezó su cruzada contra el independentismo?

Mi cruzada es contra la corrupción política y no empieza ahora. Ya hace años que llevé a cabo acciones contra el gobierno de Castilla-León; nos robaron, literalmente, propiedades familiares. También contra el gobierno de Canarias. La mayor asociación delictiva de España en la actualidad es la Junta de Andalucía. Hay que luchar contra todos ellos. Y ya que desde la esfera política no se hace, yo creo que mi obligación como español es luchar contra la corrupción.

Y el Procés es corrupción…

El Procés es una mafia. Tal cual. Así como en Italia está la Camorra, la Cosa Nostra y la Ndragheta, en Cataluña está la mafia del 3%. Sus promotores son unos mafiosos que están enfermos de dinero. Y han inoculado en la gente, con mentiras, un sentimiento artificial. Lo han hecho para sus propios intereses económicos. Para seguir robando ese 3% con total impunidad a todos los catalanes y españoles. Para seguir con su negocio han creado incluso lo que yo llamo un “sistema de pensamiento”, y eso es lo realmente grave.

¿Sistema de pensamiento?

Sí. Todo un sistema, una estructura, que creó en su origen Jordi Pujol. No lo digo yo, lo tiene escrito en sus libros. Para eso es clave controlar la escuela y la televisión pública. Para poder difundir un falso sentimento patriótico, artificial y orquestado. Cuando han conseguido que en los colegios catalanes se persiga y reprima el castellano… cuando han conseguido que TV3 sea solamente un potente aparato de propaganda a su servicio, entonces han podido expandir un falso discurso que ha calado en parte de la población. Todo el que no sigue ese pensamiento totalitario es ahora en Cataluña un ciudadano de segunda y es señalado como fascista, cuando los fascistas son ellos.

Y los responsables están en el gobierno.

El máximo responsable ahora mismo es este tal Quim Torra. Está al mismo nivel que Hitler o Stalin, porque es un peligro público. Ese es también otro personaje siniestro al servicio de la banda del 3%. Aunque haya llegado al poder valiéndose de los mecanismos de la democracia, no hay que olvidar nunca que Hitler también fue elegido en las urnas. Los políticos separatistas catalanes utilizan técnicas nazis o estalinistas, que en el fondo es lo mismo, contra todos los que no pensemos como ellos. El Procés está conducido por gente sin preparar culturalmente. Es el refugio de la peor calaña cultural y moral de la sociedad. Una sociedad que no lee y que está contaminada por el veneno de la televisión. Pues al mando están ellos, que son gente sin formar. No hay más que mirar su currículum o el de Puigdemont. Ninguna empresa seria les contrataría para nada. Pero si míralos, si es que con la cara pagan. Hay algo de diabólico en esas cara. Son el mal. Esos son los que se refugian y se ponen al servicio de la mafia del 3%, que compra a parte de la sociedad

¿La compra?

¡Claro! Mira, yo he hablado con miembros de los CDR. Dentro de las acciones que he llevado a cabo en los últimos 6 meses, me he llegado a plantar por sorpresa en sus sedes para intentar dialogar con ellos. Pues me han confesado que les pagan unos 100 euros por ir a reventar colegios o provocar a la Guardia Civil. Todo está orquestado en la mafia del 3%

¿Y el gobierno español consiente todo esto?

Si es que el gobierno español está en connivencia con ellos. Primero el anterior gobierno y, sobre todo, el actual. Ofrecen la imagen de que se oponen, pero en realidad están de su parte. Lo consienten todo. Lo hacen porque también han estado aprovechándose del robo de la Mafia del 3% y no les interesa que ahora nadie tire de la manta y queden ellos con sus vergüenzas al descubierto. Los políticos españoles han sucumbido al chantaje de la mafia. Especialmente este Pedro Sánchez, que es un tipo que vive en la más absoluta indigencia mental. Este y su camarilla lo que quieren es que estemos como en Venezuela, donde están al mando absolutos delincuentes sin ningún tipo de cultura. Conductores de autobuses, dicho con todo el respeto a los conductores de autobuses, que han convertido el país más desarrollado y próspero de Latinoamérica en un narcoestado en guerra. Eso es lo que quieren para España.

¿Quién más cree que está al servicio de esa presunta mafia?

Aparte de la escuela y la televisión, la Mafia del 3% es peligrosa porque tienen a 17.000 soldados entrenados con técnicas de combate del Mossad israelí. Son los Mozos de Escuadra, que es como se tienen que llamar. Cada vez que los medios decís Mossos d’Esquadra o Generalitat os estáis convirtiendo en sus cómplices. Como en castellano no se dice Girona, igual que tampoco se dice London o Munchen. Se dice Girona. Y se dice Mozos de Escuadra, que es un ejército al servicio de esta mafia.

Usted ha denunciado que le intentaron matar…

Que me secuestraron y me quisieron matar. Después de una detención y una retención ilegal, los Mozos de Escuadra me pegaron y me intentaron quitar la vida. Me inyectaron adrenalina para que pareciese que había muerto por un ataque al corazón; lo tenían todo previsto. Todo esto está debidamente denunciado y dispongo de fotografías de las lesiones y partes médicos para demostrarlo. Aquí el único herido del Procés soy yo, que me quisieron matar.

¿Y los más de 900 heridos del 1 de octubre?

Son una falacia. El 1 de octubre, la mafia del 3% organizó un acto ilegal en toda Cataluña con la ayuda de su aparto de propaganda que es TV3. Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron que actuar. Y su intervención no fue más dura que en Davos o que en cualquier universsidad francesa. Pero los medios afines falsearon lo que pasó. Mostraban imágenes de Turquía o Chile. Pero no, no hubo heridos. Como digo, el único herido de este proceso soy yo y lo puedo demostrar.

¿Ya le compensa todo esto? Porque pone en peligro su integridad física y gasta tiempo y dinero en viajes y conferencias por todo el mundo. ¿Hay alguien que le paga por hacer esto?

Esto lo pago yo todo, sale de mi bolsillo. Yo tengo empresas y mi patrimonio familiar, nadie me paga. Lo hago yo porque no lo hacen los políticos españoles, que son los que tendrían que estar haciendo este trabajo y no lo hacen. Y yo lo hago por España, por mi país. Por Cataluña, que yo también soy catalán. Aunque haya nacido en Navarra. Dice la Constitución Española que la soberanía reside en el pueblo español. Esto es lo que expliqué el otro día en un programa de la BBC al que me invitaron. Allí acuñé una frase que ahora llevo como eslogan en todos los idiomas: “The more catalan i feel, the most spanish i am” (Mientras máss catalán me siento, más español soy).

Pero lo cierto es que hay una parte muy grande de la sociedad catalana que ya ve a España como un enemigo y que advierte de que nunca más se va a sentir española. ¿Cómo se soluciona eso?

Con mucha pedagogía, con mucha cultura, explicando las cosas… y sobre todo, con mucho amor. Eso es lo que les fastidia, que voy y les abrazo. Y les explico que Cataluña siempre ha sido parte de España. Que juntos hemos conseguido muchas cosas: fuimos los primeros en llegar a Alaska o California. Todos juntos: vascos, catalanes, andaluces. Que los catalanes fueron claves en la defensa de España en la batalla contra el francés. Les explico que en realidad están alienados por este sistema de pensamiento. Y muchas veces abrazo a alguno con una bandera independentista, le explico las cosas, y él mismo se da cuenta de que lo que le estoy contando tiene sentido y de que le estoy diciendo la verdad.

También dicen que es usted un cocainómano...

Eso me dicen, que deje la coca. Pero eso lo dicen los que no tienen argumentos. Deja la coca, ¿qué argumento es ese? Igual que le dicen a mi pobre hermano Jaime. Nosotros no hemos probado la coca en la vida. Hemos tenido un comportamiento ejemplar en ese sentido. Pero cuando no tienes formación cultural y te explican las cosas con tanta claridad y rotundidad, cuando ven que no pueden oponer razones, lo que pueden hacer es insultar y difamar. O eso o que te llamen fascista. Han pervertido el lenguaje de tal manera que aunque los que tienen comportamientos fascistas, nazis y estalinistas son ellos, pero me lo llaman a mí.

Dice que defiende a la monarquía y que lucha contra la corrupción, pero la casa Real española también se ha visto implicada de lleno en algunos asuntos de corrupción.

En la Casa Real española ha habido un elemento que se ha aprovechado de su posición para enriquiecerse. Se llama Iñaki Urdangarín y está en la cárcel por ello. Y con este asunto se ha buscado desprestigiar la imagen de un rey ejemplar como Don Juan Carlos. Tenemos de las mejores monarquías de Europa. Siempre hay que exigirles más, claro está, pero es de las mejores. Lo que está claro es que hay que ser ejemplar, como lo ha sido mi hermano Jaime, que puso dinero para casarse. Mi familia no ha recibido nada, hemos puesto dinero nosotros, entregando joyas de la familia. ¿Que el Rey se ha equivocado? Seguro, todos somos humanos. Pero también tenemos que valorarle las cosas que ha hecho y está haciendo por España. Ha conseguido mucho trabajo para nuestro país. Y valorar también quién está pidiendo la república: son los mismos chavistas que quieren copiar el model de narcoetado que es ahora Venezuela.

Volviendo a Cataluña, la tensión sigue en la calle especialmente por el asunto de los símbolos. ¿Cómo se podría acabar con esa tensión?

Acabando con todos esos símbolos. Es una forma que tienen de marcar, como los nazis. Por eso creo que no tendríamos que permitir ni una sola soga amarilla en Cataluña. Yo las llamo sogas en lugar de lazos, porque están ahí para matar al que no comulgue con ellas. Los que están al mando del proceso se han inventado una realidad paralela falseando incluso la historia. Y aunque saben, y lo han dicho públicamente, que es un farol que se les ha ido de las manos, lo van a mantener hasta el final. Por salvarse ellos, los de la mafia catalana. Y los políticos de España lo van a proteger hasta el final, porque no interesan que se tire de la manta.