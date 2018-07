Las 25 carreras universitarias preferidas: estas son las notas de corte más altas

Tras los repasos, los nervios y los exámenes, los alumnos que han superado la EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad) deben decidir sobre su futuro. Qué carrera escoger y en qué ciudad. Cuando los alumnos se preparan para estas pruebas, deben tener más o menos claro los estudios que quieren cursar para escoger las optativas. Pero las notas de corte para acceder a los grados universitarios varían cada año en función de las solicitudes y de las calificaciones del alumnado.

Adecco realiza todos los años un informe con los 25 grados más demandados por los alumnos. En la siguiente lista se recogen estos estudios y las universidades públicas que los ofertan con las notas de corte más elevadas.

1. Administración y Dirección de Empresas

Este grado universitario, antes llamado empresariales, pertenece a la rama de Ciencias Sociales. Los alumnos reciben asignaturas de Marketing, Finanzas, Contabilidad, Derecho mercantil y Economía, entre otras.

Universidad Pompeu Fabra: 10,90

Universidad Carlos III: 10,81

Universidad Politécnica de Valencia: 9,86

Universidad de Granada: 9.60

Universidad de Valencia: 9,00

2. Doble grado ADE y Derecho

El doble grado de ADE y Derecho une ambas carreras para preparar a los alumnos en la materia de lo judicial y lo económico. La carga de trabajo a la que se enfrentan los matriculados en este doble grado es mayor, por eso su duración es de 6 cursos.

Universidad de Valencia: 12,21

Universidad Pompeu Fabra: 11,9

Universidad de Zaragoza: 11,29

Universidad Pública de Navarra: 10,99

Universidad de Sevilla: 10,98

3. Artes y Diseño

Dirigido a estudiantes con sensibilidad y sentido estético. Esta carrera une tres disciplinas: las artes aplicadas, las artes visuales y el diseño. El doble grado solo se ofrece en una universidad pública de España, en Barcelona.

Universidad Autónoma de Barcelona: 5

4. Arquitectura

Dibujos, maquetas y proyectos. Los futuros arquitectos trabajan durante 5 años con un nivel de exigencia muy alto para terminar la carrera y presentar su proyecto final.

Universidad Politécnica de Cataluña: 8,9

Universidad de Málaga: 5,7

Universidad de Zaragoza: 5,66

Universidad de Castilla La Mancha: 5,28

5. Doble grado en Biología y Biotecnología

Este doble grado aúna dos disciplinas muy cercanas: la Biología, que estudia a los seres vivos, y la Biotecnología, que se centra en las partes de los seres vivos y sus mecanismos moleculares.

Universidad de Girona: 11,75

6. Bioquímica

Estos estudios también son cercanos al doble grado de Biología y Biotecnología, pues se trata de una parte de la química que estudia los elementos que forman parte de la naturaleza de los seres vivos.

Universidad Autónoma de Madrid: 12,66

Universidad Complutense: 12,26

7. Comercio y Marketing

Los alumnos aprenderán el funcionamiento de los mercados y a desarrollar estrategias de ventas y promoción de bienes y servicios.

Universidad de Oviedo: 5

8. Derecho y Criminología

¿Por qué se comenten los crímenes? Este doble grado permite a los alumnos adentrarse en la mente de los criminales para poder conocer su modus operandi. Además los alumnos conocerán el funcionamiento del Derecho.

Universidad Rey Juan Carlos (Madrid): 12,31

Universidad Rey Juan Carlos (Aranjuez): 11,79

9. Economía

El dinero no da la felicidad, pero es una parte importante de la vida. Esta carrera forma a futuros profesionales en el conocimiento de los mercados y las empresas, pero también en la economía del día a día, la doméstica.

Universidad Carlos III: 11,01

Universidad Pompeu Fabra: 10,38

10. Educación

La educación es esencial en la sociedad, por eso se necesitan profesionales bien capacitados y con vocación para que formen y motiven a las futuras generaciones.

Infantil:

Universidad de Zaragoza: 9,63

Universidad de Sevilla: 9,33

Primaria:

Universidad de Valencia: 9,31

Universidad Autónoma de Barcelona: 9,20

11. Enfermería

Las curas, las vacunas y los análisis de sangre. El cuidado de los pacientes en el hospital está en manos de las enfermeras y los enfermeros.

Universidad de Valencia: 12,13

Universidad de Barcelona: 11,34

Universidad Autónoma de Madrid: 11,27

Universidad de Sevilla: 11,10

Universidad del País Vasco: 11,03

12. Ingeniería Agroalimentaria y Medio Rural

Los ingenieros agroalimentarios realizan su labor en el campo. Su tarea consiste en gestionar la producción de los alimentos con la finalidad de conseguir productos de calidad. En todas estas universidades públicas españolas se puede cursar el doble grado con una media de cinco.

Universidad de Baleares, Universidad de Burgos, Universidad de Zaragoza, Universidad de Córdoba, Universidad Jaime I de Castellón, Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Pública de Navarra: 5

13. Ingeniería Eléctrica

Se estudia el transporte, distribución y aprovechamiento de la energía eléctrica, sea cual sea su origen.

Universidad Politécnica de Valencia: 8,71

Carlos III de Madrid: 8,65

14. Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

La principal razón del crecimiento en la demanda de este grado es el protagonismo que está cobrando el sector de la robótica en la sociedad. También se dedica a la investigación de fuentes de energía renovables.

Universidad de Lleida: 5

15. Ingeniería Industrial

Los graduados en esta carrera universitaria pueden optar a cargos de dirección y gestión en diferentes fábricas de productos muy variados o empresas de servicios.

Universidad de Cádiz: 5,48

16. Ingeniería Informática

Son estudios exhaustivos sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a través de la ofimática.

Universidad de Santiago de Compostela: 10,81

Universidad del País Vasco: 9,83

17. Ingeniería Mecánica

Consiste en el diseño, la producción y el mantenimiento de sistemas motores, instalaciones industriales y dispositivos mecánicos.

Universidad Politécnica de Madrid: 10,80

Universidad Politécnica de Valencia: 10,48

18. Ingeniería Química

Se estudian métodos de producción de compuestos químicos que generen beneficio económico. Hoy en día se dedica mucha atención a que los procesos sean respetuosos con el medio ambiente.

Universidad Politécnica de Madrid: 10,40

Universidad Politécnica de Valencia: 10,10

19. Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

La rapidez con que evoluciona este ámbito obliga a las facultades a renovarse constantemente para mantenerse al día. Se centran en comunicaciones por cable y ondas, como internet.

Universidad Politécnica de Madrid: 7,18

Universidad Politécnica de Cartagena: 7,12

20. Medicina

Mantiene su tradición de ser una de las más demandadas. La profesión médica también es una de las más respetadas por la sociedad actual.

Universidad Autónoma de Madrid: 13,12

Universidad de Valencia: 12,99

Universidad Complutense de Madrid: 12,96

Universidad Miguel Hernández de Elche: 12,85

Universidad Autónoma de Barcelona: 12,84

Universidad Pompeu Fabra: 12,84

21. Periodismo

Abarca desde las tareas más clásicas del oficio -redacción y creación de contenidos en distintos medios- hasta las más modernas, adaptadas a las nuevas tecnologías.

Universidad Pompeu Fabra: 11,79

Universidad de Valencia: 11,33

Universidad de Santiago de Compostela: 10,58

Universidad de Zaragoza: 10,20

22. Psicología

El perfil típico del estudiante de Psicología es una persona empática, con capacidad de entender y escuchar. Se analizan los procesos mentales que causan el comportamiento humano y se desarrollan estrategias para mejorar la vida de las personas.

Universidad de Extremadura: 9,61

Universidad Rey Juan Carlos: 9,50

Universidad Autónoma de Madrid: 9,47

Universidad de Baleares: 9,24

23. Química

Uno de los atractivos de este grado es la amplia variedad de trabajos a los que el egresado puede optar, principalmente en el sector industrial y en la enseñanza.

Universidad Autónoma de Madrid: 9,35

Universidad de Valencia: 9,01

Universidad de Baleares: 9,00

Universidad del País Vasco: 8,9

24. Relaciones laborales y RRHH

Ofrece una visión general sobre el mundo laboral: desde materias legales y asesoramiento jurídico a empresas hasta mediación en conflictos y políticas socioeconómicas.

Universidad de Valencia: 6,71

Universidad de Murcia: 6,33

25. Turismo

Siendo ésta una de las actividades que más beneficios aporta a España, es necesaria la formación de profesionales especializados en ello. Los alumnos aprenden nociones sobre planificación de eventos, aprovechamiento de recursos y normativas legislativas básicas.

Universidad de Valencia: 8,03

Universidad Carlos III: 8,19

La amplia demanda de estas carreras no parece un problema en cuanto a la oferta académica. La gran mayoría de estos grados se encuentran en universidades de toda España. El problema, sin embargo, reside en la elevada nota de corte. Por ejemplo, los alumnos que deseen estudiar Medicina y quieran hacerlo en la Autónoma no podrán tener menos nota que un 13,12, la calificación que se les exige. No obstante, el récord nacional vuelve a recaer en el doble grado Matemáticas-Física en la Complutense. Los alumnos que quieran cursar dicha carrera deberán tener una media, ni más ni menos, que de 13.77 puntos sobre 14.