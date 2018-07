Almudena Ariza, la favorita de Letizia para RTVE, derrotada por un presidente de paja… y Roures se llevará la pasta

¿Quién no tiene cadáveres en el armario? ¿Qué directivo no ha despedido con mayor o menor arbitrariedad a alguno de sus empleados? Tomás Fernando Flores, que no Fernández, profesional especializado en música, no ha tomado aún posición de su puesto como presidente de TVE y ya se ha convertido en la víctima de una escabechina por parte de sus enemigos con 343 millones de presupuesto en juego. Si los merecimientos de un ser humano se miden por la importancia de estos, este periodista manchego, nacido en Puertollano hace 57 años, es a la radio lo que AC/ DC a la historia del metal . Dos de los mejores críticos y expertos musicales de España se están despellejando en las redes sociales a su costa. Llevan varios días haciéndolo, “y años”, apunta un insider a EL ESPAÑOL. “Y lo que les queda” añade…. Diego Manrique escribía recientemente en su cuenta de Twitter: “Moncloa vuelve a equivocarse. Tomás Fernando Flores entró en R3 como recomendado del aparato franquista (lo vi, estaba allí). Un artista del trepar incapaz de asumir críticas. Un ego monumental, 2 o 3 ideas, prendidas con alfileres. Como jefe, utiliza la política del terror y la censura”.

El riojano José Miguel López, compañero y amigo del presunto nuevo director de RTVE , director del programa Discópolis y Premio Europe de Radio contestaba a Manrique así en Facebook: “He aquí un auténtico, majestuoso y superlativo autorretrato. Envidia es poco… Lo que dice del candidato es lo que el ve cuando se mira al espejo. El susodicho es un envidioso de tomo y lomo. Impuso el terror con un Libro de estilo en 2008 cuando fue “director tapado de radio 3”. No puede haber mejor adalid para Tomás Fernando Flores que alguien con el prestigio de José Miguel, pero hay demasiados frentes.

Quien más agresivo se ha mostrado con Tomás ha sido Javier Gallego Crudo, ídolo de muchos de los votantes de Podemos, el partido que ha pactado con el PSOE la candidatura de Fernando Flores. Así lo describía en Facebook: “Lo primero que hizo tras su nombramiento ( en Radio 3) fue eliminar ‘Carne cruda’ de la emisora. Lo hizo además por la espalda, con una puñalada trapera, después de asegurarme que el programa continuaría, que me fuera tranquilo de vacaciones. Cuando estaba lejos, a dos días de volver, me echó con mentiras sobre dineros que después intentó hacer creer. Pocos se lo tragaron. A nadie se le escapaba que era una purga política de un programa que se había posicionado con la calle y el 15-M contra el poder. También hubo envidias personales del menda, para qué negarlo. Pobre de él”.

Jaume Roures es uno de los empresarios más conocidos dentro del mundo de la comunicación en España.

Tomás Fernando Flores es un hombre de consenso, equidistante y que sabe obedecer. Ha trabajado bajo el mandato del PP y el PSOE en Radio Nacional de España durante décadas y ha sobrevivido con éxito. Y tendrá cintura para moverse en las procelosas aguas pantanosas de un consejos de administración en el que Rosa María Artal, ex periodista de la casa y agitadora de Podemos, una mujer conocedora de la situación de RTVE, tendrá mucho que decir.

El hombre que llevó a Kortatu a Puertollano

Si algo se puede destacar de Tomás es su evolución permanente, su espíritu ecléctico. Actualmente es un apasionado del hip-hop y la música electrónica, pero hubo un tiempo en el que fue un furibundo “popero” y rockero que situó a Puertollano en uno de los epicentros de La Movida. No solo dirigió en los ochenta programas programas como “Matraca y fuga “ o “La siesta rockera”. Julio Bayo, autor de “Estudio sobre los medios de comunicación en Puertollano”, un erudito del periodismo manchego, afirma: “Era un adelantado para su tiempo. No pertenece a la misma generación de Almodóvar, pero es un histórico de La Movida, dio muchas oportunidades a los grupos emergentes de esta tierra en los ochenta”.

Hasta el grupo radical vasco Kortatu visitó Puertollano gracias a Tomás Fernando Flores, “un hombre obsesionado con dar voz a todo y a todos desde que comenzó a trabajar siendo casi un crío en la radio”, recuerda Juan Manuel Romero, actual director de COPE en Puertollano. Lo define como “un hombre que dejó una impronta en la forma de hacer periodismo en esta ciudad, emprendedor, inteligente e intrépido”. Le preguntamos si su evolución musical es, como dicen sus enemigos un reflejo de una hipotética actitud chaquetera y acomodaticia, y responde rotundo: “Tomás es un visionario, y está permanentemente al loro”.

Tomás sigue vinculado a Puertollano, donde vive su madre y su hermano Javier dirige una editorial que lleva el nombre de la ciudad albaceteña. Es padre de un hijo que estudia periodismo, fruto de su matrimonio con su su novia de toda la vida, a quien conoció cuando ambos eran unos niños.

Tomás Fernando Flores en los estudios de RNE.

En el ámbito musical las grandes compañías aplauden su posible nombramiento, esperanzadas por que devuelva al baqueteado el protagonismo que merece tras la irrupción del fenómeno OT hace ya muchos años. ¿Será capaz de gestionar 6.800 empleados y un presupuesto de 343 millones de euros? Según Juan Manuel Romero lo es, y mucho.

De otra opinión es José Antonio Abellán, un histórico como él en el mundo de la música que no ha estado envuelto en batallas personales con él: “Yo no creo que sea el mejor presidente que se pueda contratar. Tomás es un buen profesional de los medios que podría ser un buen director de informativos o un buen director de contenidos, pero nunca un presidente. Yo creo que se está frivolizando con el cargo de presidente. Es un puesto mucho más de protocolo, mucho más de gestión. Hace falta un gestor, un politico, y Tomás Fernando no ha gestionado nada en su vida. No es que sea ni bueno ni malo. No es el tipo de persona adecuado. A mí me sorprende, estoy muy sorprendido ”.

Abellán se muestra correcto al definir a su compañero, pero no puede evitar caer en la ironía cuando le recordamos que lejos de ser un pincha, como definen sus enemigos a Tomás Fernando, es alguien tan ecléctico como él: “Es más fácil que yo pueda ser presidente de la NASA que Fernando sea Presidente de RTVE, Tomás puede hacer mil cosas, pero esa no. Es como si me nombran a mí. Yo tampoco lo podría hacer bien”, dice el periodista musical, que gestiona con éxito la emisora de radio 4G desde hace cuatro años.

Como profesional define a Tomás como un hombre “utópico, romántico, que ha defendido un tipo de música que no existe. Que pone discos que solo él pone, es muy gracioso, es singular, es un tío con unos gustos musicales muy raros…. Un marciano de la radio musical, en toda su vida el disco pinchado por él que más ha vendido vendió tres copias o cuatro. Pero eso tiene su mérito también, yo no sabría hacerlo ”.

Almudena Ariza, amiga de la reina y candidata

Los viernes negros, afirman fuentes de absoluta solvencia a EL ESPAÑOL, no van a desaparecer. Y Tomás Fernández, de quien nadie duda sobre su buena voz y excelente pluma, tiene muchos enemigos, y también enemigas. Una trabajadora de la casa que conoce su trayectoria lo define “mala persona, trepa, machista, alguien con quien si no eres joven y guapa no tienes nada que hacer, y eso pese a que lo que prima en radio precisamente no es la imagen".

Si, como revela esta fuente, Tomás Fernández peca de machista, su futuro puede ser tan negro como la vestimenta de las promotoras de los viernes negros. Líder incuestionable sería Almudena Ariza, una de las mejores amigas periodistas de la Reina Letizia. Sin votos, y a base de Botox, bromean sobre ella, se ha montado una campaña a la americana, llamando a todas sus amigas, como Angels Barceló, quien la defiende, cuentan a capa y espada. Lo mismo ha hecho Miguel Ángel Sacaluga Luengo, el eterno candidato, pero él no tiene el favor de Zarzuela ni puede contar con el apoyo de las mujeres, decididas a reivindicar una televisión igualitaria.

Almudena Ariza, en uno de los 'Viernes negros' de TVE.

Almudena Ariza es una de las personas en las que más confía Letizia. Trabajaron juntas unos años. Como Letizia, también ella viajó a Irak, y ha visitado como enviada especial Irán y Afganistán. “Hubo una época en la que se estableció una rivalidad entre ellas que no pasó desapercibida, pero han terminado siendo grandes amigas”, comenta una colega de ambas que las conoce muy bien. Y es que tienen mucho en común: “Son ambiciosas, puntillosas con su trabajo, perfeccionistas y saben aprovechar las oportunidades que la vida les brinda. La amistad entre ambas es muy sincera”. También añaden, en un tono más frívolo, “comparten las mismas obsesiones estéticas. La afición a los retoques, a los ácidos hialurónicos y a los rellenos. Tanto ella como Letizia han pasado por chapa y pintura hace muy poco”.

Almudena, cuentan, no ha perdido la esperanza de ser presidenta de RTVE. Fran Llorente, amigo de Almudena, ex director de informativos de TVE era el favorito del PSOE y su nombre no desagradaba a Podemos. Rechazó el cargo. Un cargo que Almudena habría aceptado encantada. Su nombramiento tendría el beneplácito de Carmen Calvo.

Almudena cuenta con ciertas ventajas frente a Flores, si como pronostican algunos agoreros, alguien empieza a buscar basurillas en su biografía para defenestrarlo, como ocurrió con Màxim Huerta. Aparte de su supuesta adicción al Bótox, no tiene cadáveres en ningún baúl, y es la única persona que podría hacer una entrevista en condiciones a la Reina Letizia, no el reportaje con la sopa boba de acelgas, tan falto de naturalidad que pudimos contemplar en TVE hace unos meses. La batalla por la lucha en el poder en televisión no ha terminado.

La RTVE pública que viene. Tomás Serrano

La ideología y los intereses en Fernando Flores

¿Y que hay de la ideología de Tomás Fernando Flores, tan alternativo y moderno, el hombre que hizo la purga según sus enemigos de todos los afines a Podemos?. “Tomás no echó a Javier Gallego Crudo” afirma José Antonio Abellán, quien añade: “Yo no puedo calificarlo como trepa. Es simplemente el jardinero de Nasarre (director de Radio Nacional de España). Yo no sé si hasta le cuidaba el jardín (ironiza…) Eso dicen los de Radiotelevisión. Es un hombre fiel, él no tiene criterio para echar a Javier Gallego Crudo y cargarse Carne Cruda. Y Tomás es un tío de derecha, el brazo armado de Alfonso Nasarre. Ha pasado de cronista de la villa de Puertollano al jardín de Alfonso Nasarre y de ahí a presidente de TVE. Su currículum es espectacular. Pero a mí lo que me sorprende mucho es que alguien tan del PP sea el hombre elegido por Podemos y el PSOE. A ver si es verdad que lo que va a primar ahora son los valores profesionales y no la procedencia política”.

Aunque en un principio se esgrimieron motivos económicos, el verdadero motivo de cancelar aquel programa no fue ese: “El toque sensacionalista que le ha dado en los últimos meses no conduce a nada, ni cabe en Radio 3 ni se corresponde con el rigor necesario en una emisora pública…", dice un cercano conocedor del asunto. “Tú puedes hacer crítica de las cosas, aportar criterio a la construcción de la sociedad global, pero no lo tienes que hacer siempre desde una perspectiva kamikaze y sensacionalista, como si estuvieras en una radio pirata".

Su ascenso dentro de la radio pública se multiplicó con su nombramiento en el año 2012 como director de Radio 3 de la mano de Manuel Ventero, entonces director de Radio Nacional y siendo presidente de RTVE el abogado del Estado Leopoldo González-Echenique, nombrado ya con el Partido Popular en el poder. Aunque no era un hombre de la cuerda de Ventero el hecho de ser un profesional de la casa con un perfil no agresivo, poco conflictivo y nada político, le llevó a designarlo. Sin embargo, el hecho de ir de la mano de Manuel Ventero, desde julio de 2013 nombrado Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE y actual mano derecha de José Antonio Sánchez, lo que en la casa consideran “derecha pura”, aumentó sus recelos entre sus “enemigos”.

Roures... ¿detrás de Fernando Flores?

Los trabajadores de RTVE avisan: Tomás Fernando Flores debe ser un presidente de transición

Es importante hacerse esta pregunta para conocer las razones últimas del movimiento. Fuentes próximas de RTVE afirman que detrás de este nombramiento hay un intento por parte de los poderes políticos para controlar el ente público a través del consejo de administración, controlado por los consejeros de Podemos y los independentistas catalanes.

Cuentan los trabajadores de RTVE que, dado el perfil personal, va a ser un mero hombre de paja, un títere en manos del Consejo, dominado por Podemos y los independentistas catalanes, que va a tener todo el poder con una clara determinación. Podemos se centrará en el control de los informativos, los independentistas en la parte de programas, donde está el dinero y loa grandes contratos, como brazo ejecutor de Roures y sus satélites.

Pero el gran test va a ser los informativos. El nombre que se baraja con más fuerza es Javier Ruiz, el ex presentador de Las Mañanas de Cuatro y presentador del informativo del mediodía de esta cadena de Mediaset.

Mientras que Podemos parece querer quedarse con el control de los informativos serían los catalanes con el apoyo de Esquerra Republicana quienes se quedarían con el control de los programas y de los contratos, es decir, donde se mueven muchos millones de euros. La información quedaría en manos de Podemos y el dinero de las productoras asociadas al independentismo catalán. Hay que destacar la supuesta buena relación que mantienen Roures e Iglesias. Buena prueba de ello es su cena secreta con Oriol Junqueras en agostos de 2017, con el procés a punto de saltar por los aires.

Aquí es donde aparece de nuevo la mano del productor catalán Jaume Roures vinculado ya en su día a RTVE en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Este hecho aumentaría aun más el poder que tienen ya las productoras catalanas en RTVE. Actualmente bajo la dirección del catalán Eladio Jareño, director de RTVE con el PP, se llevan una buena parte del pastel, de los 343 millones de euros presupuestados para este año en RTVE. Las productoras catalanas, que entraron con fuerza bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, producen hoy en día los siguientes programas en TVE:

Mediapro/Imagina: Estoy vivo, Crush, GRL PWR, y montaje de programas vía Oberon (filial de Roures) de La 2.

Lavinia: Torres en la cocina.

Gestmusic: Operación Triunfo y Bailando con las estrellas.

JC Producciones: Hora Punta y Pura magia.

Diagonal TV: La República, segunda temporada (pendiente de emitir).

Este es el verdadero negocio en la sombra en el que creen algunas fuentes solventes que no va a entrar el nuevo presidente en la sombra Tomás Fernando Flores, que va a ser un presidente en la sombra.