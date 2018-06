La víctima de La Manada rompe su silencio: "No os quedéis callados, si no, ganan ellos"

La víctima de La Manada ha roto su silencio después de que la Audiencia de Pamplona haya decido poner en libertad a los cinco condenados en primera instancia por abusos sexuales.

En una carta hecha pública en El programa de Ana Rosa, ha pedido que la gente no se quede en silencio: "Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto pero, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado?. No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos".

Esta frase ha sido la primera que ha lanzado el programa en un avance de la misiva que publicará durante este miércoles.