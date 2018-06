El bulo de la entrevista a 'La Manada' en televisión: ni Ana Rosa ni Griso los quieren en su plató

Ahora que la Audiencia Provincial de Navarra les ha dejado en libertad provisional tras abonar cada uno de ellos una fianza de 6.000 euros, los cinco integrantes de La Manada, condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una menor en los Sanfermines de 2016, quieren llevar una "vida normal". Debido al interés mediático del caso, desde que Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero abandonaron la cárcel militar de Alcalá de Henares, y José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza la de Pamplona, sus movimientos han sido escrutados al milímetro por los medios de comunicación.

Los fotógrafos y los cámaras de televisión han inmortalizado sus respectivas salidas de la cárcel, algunos de ellos dando trompos en el coche de un amigo, pero también la llegada a su Sevilla natal, donde han sido recibidos con diferencia de opiniones. Están siguiendo los medios tan a fondo todas las noticias referentes a La Manada, que hay que tener especial cuidado con los bulos que nacen y se reproducen en las redes sociales. El último en difundirse, este lunes, es que algunos programas van a pagar -y mucho- a alguno de los cinco sevillanos para conseguir una entrevista exclusiva.

Y en ese contexto, Espejo Público, de Antena3, y El Programa de Ana Rosa, De Telecinco, presentados por Susana Griso y Ana Rosa Quintana respectivamente, se han convertido en la diana de todas las críticas. Sin embargo, ambas presentadoras han desmentido en directo que vayan a pagar a Prenda, Cabezuelo, Guerreo, Escudero o Boza por acudir a su plató de televisión para entrevistarlos. Ni con dinero ni sin dinero de por medio.

'La Manada' firma ante el juez

"Se ha corrido mucho el rumor y se ha leído en redes sociales que la gente espera que los medios no entrevisten a los miembros de La Manada", ha explicado Susana Griso antes de entrar a fondo en las novedades del caso con sus contertulios. "Les puedo asegurar que Espejo Público no les va a entrevistar ni mucho menos va a pagar por esa entrevista como no lo hemos hecho nunca ni lo haremos jamás. Lo digo para que estén tranquilos en ese sentido. Lo que sí hemos hecho es un seguimiento a el Prenda y ya saben, nos ha pedido que le dejáramos tranquilo porque quería llevar un vida más o menos normal", ha concluido la periodista de Antena3.

Por su parte, Ana Rosa Quintana también ha desmentido durante su programa que tengan intención de entrevistar a alguno de los miembros de La Manada. "Lecciones, las justas", ha señalado en relación al bulo que comenzaba a correr por las redes sociales. De hecho, horas más tarde, la presentadora ha publicado un tuit en el que una usuaria se sumaba al "boicot" contra las televisiones que supuestamente estarían negociando las entrevistas:

Querida Rosa, desconozco tu fuente de información ,pero aprovecho para desmentirla rotundamente respecto a mi programa, y me atrevo a asegurar en todo Mediaset.Muchas veces este tipo de bulos son simples campañas orquestadas con algún interés espureo. https://t.co/itJTcJHgj3 — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 25 de junio de 2018

El caso de 'La Noria'

Dar voz a personajes controvertidos ha salido caro en los últimos tiempos a algunos programas de televisión, si no que se lo pregunten a La Noria. El talk show dirigido por Jordi González pagó 10.000 euros a Rosalía García, la madre de El Cuco, condenado por la desaparición del cadáver de Marta del Castillo, por romper su silencio en una entrevista en directo.

Aquello, ni el precio ni mucho menos el interrogatorio a Rosalía García, fue un bulo. Y el periodista y bloguero Pablo Herreros compartió en las redes sociales las marcas que patrocinaban al programa -y por lo tanto la entrevista "a la madre de un criminal"-. Vitaldent, Wilkinson, Panrico Donuts o El Corte Inglés, a cuenta gotas, empezaron a dejar de anunciarse en el espacio. Por primera vez en la televisión, un programa se quedaba sin publicidad. Espejo Público y El Programa de Ana Rosa, ya no solo por ética periodística, no quieren seguir el camino de La Noria.