Aparece sano y salvo Bruno, el niño desaparecido en León

La Guardia Civil ha dado por finalizada la búsqueda de Bruno, un niño de doce años de edad, que desapareció esta mañana en Mansilla de las Mulas (León)cuando iba en bicicleta al instituto.

El menor se ha presentado en su casa poco antes de las nueve de la noche después de que vecinos y fuerzas de seguridad estuviesen buscándolo sin descanso durante doce horas.

El chico desapareció cuando iba al instituto en bicicleta.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han explicado que la familia interpuso la denuncia de la desaparición ante la Guardia Civil, por lo que se activó el protocolo de búsqueda del menor, que afortunadamente ha aparecido sano y salvo.

Según informa el Diario de León el pequeño se escondió para no tener que hacer un examen que no había preparado, aunque este dato no ha sido confirmado.

Fuentes cercanas a la familia creen que ni siquiera llegó a salir de Mansilla de las Mulas y que permaneció oculto en una vivienda cercana a la casa de sus padres.

Según ha informado a Europa Press el alcalde de Mansilla de las Mulas, José Luis Méndez, desde primera hora del mediodía varios vecinos de la localidad formaron grupos de búsqueda por el pueblo y por otros municipios colindantes, así como por caminos o casetas abandonas situadas en terrenos agrícolas, con la intención de localizar al menor desaparecido.

Tras presentarse en su casa, la Guardia Civil ha dado por concluido el caso y se ha puesto fin al operativo de búsqueda.