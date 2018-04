Un año sin Carme Chacón: “Se le rompió el corazón de tanto usarlo; le dolería por la situación en Cataluña”

Una niña hunde sus dientes en un esponjoso rosco frito con sabor a canela y limón. No es golosa, pero nadie puede resistirse a los hornazos y los roscos de la abuela, que todos los años prepara en la localidad almeriense de Olula del Río ante la llegada de sus nietas por vacaciones. La niña Carme mira al cielo azucarado deseando que se mantenga el buen tiempo para poder ir a su rincón preferido del mundo, la playa del Rincón de los Nidos, en San Juan de los Terreros (Almería). Este marzo, la niña Carme Chacón habría cumplido 47 años. “Aquella playa era el lugar donde siempre quería volver. Allí la hubiéramos encontrado si quisiera perderse, y allí está ahora, en su playa preferida”, cuenta su hermana, Mireia Chacón, “nos dejó en su mejor momento. Tanto en lo profesional como en lo personal estaba pletórica. Su corazón se rompió de tanto usarlo”.

El 9 de abril se cumple un año del fallecimiento de la socialista catalana en su domicilio de Madrid y el PSOE le rendirá homenaje en el Congreso de los Diputados. Un acto que contará con la participación de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y Miquel Iceta.

Carme y Mireia Chacón con sus padres, Baltasar Garzón y Esther Piqueras Cedida a EL ESPAÑOL

Carme Chacón sufría una enfermedad del corazón desde que nació. Consciente de ella, cada año que pasaba era un año regalado, un año vencido a la enfermedad. La exministra de Vivienda y Defensa del Gobierno de Zapatero estaba muy unida a su familia: a su hijo Miquel, a sus padres Baltasar y Esther y a su hermana Mireia, cuatro años y medio menor. Ella cuenta a EL ESPAÑOL cómo cree que habría afrontado Carme Chacón un año cargado de acontecimientos: los atentados de la Rambla de Barcelona y Cambrils; las manifestaciones feministas y, sobre todo, el procés catalán.

Pregunta: Hace un año que perdisteis a Carme Chacón hermana, madre, amiga. ¿Cómo ha transcurrido este tiempo sin ella?

Respuesta: Parece mentira que ya haya pasado un año porque la sentimos muy viva en nuestro recuerdo. Aún a veces me parece un sueño, más bien una pesadilla, pero al despertar me doy cuenta de que es la realidad. El cobijo de la rutina se rompe de forma estrepitosa en fechas señaladas y en épocas vacacionales, porque se incorporaba de forma natural a nuestra cotidianeidad. Los intensos días laborales mitigan el dolor, pero los de ocio lo multiplican. Reuniones de amigos, viajes a Almería, canciones en la radio... Esta canción le gustaba, así se tomaba una copa de vino, ahora seguro que estaría bailando... doce meses. Cuánto tiempo y qué corto me parece. Su cumpleaños (el 13 de marzo) ha sido una fecha muy dura. Oír una canción en la radio que me recuerda a ella aún me cuesta. Todas las canciones bonitas me recuerdan a ella, ella siempre estaba escuchando la radio, cantando y bailando.

Carme Chacón con su madre (Esther Piqueras), su tía (Carmen Chacón), su cuñado (Javier Tapia), su hermana, sus sobrinos Balta y Liberto y su hijo Miquel Cedida a EL ESPAÑOL

P: ¿Cómo era Carme Chacón con su familia?

R: Carme era familiar, le encantaban los días de fiesta para desconectar del trabajo, le encantaba estar con la familia y con sus amigos. No le gustaba que le preguntaramos por el trabajo, no queria hablar de politica, cuando estaba con nosotros queria una desconexión total.

Carme Chacón fue la primera mujer que aspiró a liderar el PSOE en unas primarias en el año 2012, aunque finalmente fue vencida por Alfredo Pérez Rubalcaba. Natural de Esplugues de Llobregat (Barcelona) amaba Cataluña y dedicó parte de su vida a situar al PSC y a defender el federalismo. Durante estos últimos meses sin ella, el Gobierno de Puigdemont ha convocado y celebrado un referéndum ilegal para decidir el futuro de todos los catalanes y el Parlament ha proclamado la fallida declaración unilateral de independencia. El Estado de Derecho finalmente se ha impuesto con la consecuencia de que el Tribunal Supremo ha procesado a los responsables del denominado procés.

P: ¿Cómo crees que habría afrontado Carme Chacón la situación catalana?

R: Mi hermana nunca rehuyó su responsabilidad y sin duda habría tomado partido con respecto a la crisis política e institucional sin precedentes de Cataluña. No fue tibia en sus convicciones en busca de las máximas cotas de autogobierno, pero siempre bajo el amparo constitucional. Ella era una especialista en la Constitución (fue profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Girona). Vivió en Québec (Canadá), donde estudió con detalle el conflicto y la resolución no secesionista. Estoy segura de que su voz se habría alzado en defensa de los valores esenciales democráticos y condenaría con dureza a quienes no los han respetado a uno y otro lado del Ebro.

P: ¿Cuál era su postura respecto al independentismo catalán?

R: Su palabra en política era Federalismo. No era partidaria de la independencia de Cataluña, sí de las máximas cotas de autogobierno en una España federal. Fue una defensora a ultranza de los valores democráticos. Creía en la identidad y singularidad de las diferentes culturas que vertebran el Estado español y sobre todo era partidaria de la igualdad de oportunidades en su máxima expresión, con respeto y huyendo de los dogmatismos. Recuerdo mis 15 días en Canadá con ella. Vivió allí seis meses para hacer su tesis sobre la carta Magna de Canadá, y fue el año que acabé la carrera mis padres me compraron el billete para pasar 15 dias con ella como regalo. Allí se impregnó de federalismo. Por él luchaba en el PSOE y, sobre todo, por Cataluña. Después fui con ella a defender su tesis a la Universitat de Girona en su coche Lancia 10.

P: ¿Le habría entristecido ver cómo la causa independentista ha acabado dividiendo a la población?

R: Estaría profundamente triste por el enfrentamiento entre pueblos que la clase política ha permitido y en algunos casos fomentado por una muy cuestionable rentabilidad de votos. El pueblo catalán está partido al 50%, ha habido una violencia absolutamente injustificada y a la vez se han tomado decisiones incomprensibles en ausencia de legitimidad por sufragio. La situación es excepcional y se necesita una gran altura de miras y generosidad por ambas partes para poder desencallarla.

"Carme estaría profundamente triste por el enfrentamiento entre pueblos que la clase política ha permitido y en algunos casos fomentado por una muy cuestionable rentabilidad de votos"

Manifestaciones feministas

Casi sin quererlo, Carme Chacón y su perfil de embarazada frente a las tropas españolas se convirtió en un símbolo de los derechos de la Mujer durante el Gobierno de Zapatero. En el año del éxito sin precedentes de las manifestaciones feministas del día de la Mujer Trabajadora (8 de marzo) seguramente muchas de sus compañeras de partido la tuvieron en el recuerdo. También sus familiares y amigas.

P: ¿Habría participado en las manifestaciones?

R: El 8 de marzo no se celebraba en nuestra casa. Mi madre siempre nos decía que el día del trabajador era el 1 de mayo. Era un día grande para nuestro abuelo anarquista, que se iba a vender sus libros a la plaça del duc de Medinaceli con su CNT. Mi madre decía que si celebrabamos el día de la mujer trabajadora otro día, nos estaríamos creando diferencias nosotras mismas. Este año ha sido diferente, seguro que ella hubiera estado en todas las manifestaciones. Nosotros estábamos este año en Madrid y aunque pudimos participar poco tiempo, fue impresionante. Fue histórico, el mundo se paró.

Carme Chacón con su hermana y sus amigas María Isabel Tapia y María José Martínez. Cedida a EL ESPAÑOL

P: Este jueves Malala, premio Nobel de la Paz que sufrió un atentado talibán por educar a las niñas en Pakistán contra las tradiciones machistas, ha vuelto a su país. ¿Quienes eran las mujeres referente para tu hermana?

R: Carmen admiraba a las mujeres trabajadoras, luchadoras. Desde nuestras abuelas a nuestra madre. A mujeres como Clara Campoamor, Michelle Bachelet, Teresa de Calcuta, a sus compañeras ministras del gobierno paritario de José Luis Rodriguez Zapatero: Maria Teresa Fernández de la Vega, Bibiana Aído, Leire Pajín ... que tanto machismo sufrieron. Admiraba a las mujeres que sufrían acoso sexual y sobrevivían en este mundo de machos. Admiraba a las madres de los soldados que habían perdido a su hijo, siempre recordaba una frase de una de ellas. Ministra: “no se quede sólo con un hijo”.

"Carmen admiraba a las mujeres que sufrían acoso sexual y sobrevivían en este mundo de machos. Admiraba a las madres de los soldados que habían perdido a su hijo, siempre recordaba una frase de una de ellas. ‘Ministra: no se quede sólo con un hijo’"

P: ¿Era consciente Carme Chacón de que su imagen de ministra de Defensa embarazada tendría tanta fuerza?

R: Creo que ella no fue consciente de lo grande que era: sencilla, humilde, ... nosotros tampoco lo fuimos. Era mi hermana, nunca la tratamos en casa como una diputada o una ministra, en casa era una más. Nunca pensamos que aquella imagen sería portada de libros de la historia de España. Que sería un ejemplo de romper techos de cristal.

Carme Chacón y Mireia Chacón. Cedida a EL ESPAÑOL

Su discurso en Miami

Cuatro días antes de morir, Carme Chacón pronunció un discurso durante una charla universitaria en Miami sobre la política, la vida y el poder de las mujeres. Sus propias alumnas lo grabaron en vídeo y este diario lo publicó en primicia en España. Se convirtió, sin ella saberlo, en una especie de testamento, un ideario póstumo.

P: ¿Has vuelto a escuchar o leer su última charla en Miami?

R: He visto varias veces su último discurso en Miami. Es inspirador como todos sus discursos y entrevistas. Fue curioso que hablara de la muerte en personas jóvenes y de techos de cristal, que tanto se ha hablado este último 8 de marzo. Todos sus mensajes nos mantienen más vivo su recuerdo. Su hijo tendrá una buena hemeroteca y soporte visual para su etapa adulta, que seguro estará llena de preguntas e inquietudes sobre ella.

Atentado de Barcelona

Otro de los acontecimientos que marcaron el final de 2017 e inicio del 2018 fue el doble atentado terrorista de la Rambla de Barcelona y Cambrils, reivindicado por Estado Islámico y en el que fallecieron 16 personas y más de 120 resultaron heridas.

P: ¿Cuál era el vínculo de Carme con la capital catalana?

R: Nosotros siempre hemos estado muy vinculados a Barcelona. Aunque ella nació en Esplugues de Llobregat, cuando yo nací mis padres se fueron a vivir a la capital. Allí pasamos toda nuestra infancia, vivían mis abuelos e íbamos al colegio. Cuando yo tenía 11 años y ella 15 nos volvimos a vivir a Esplugues. Siempre le gustaba ir a Barcelona: a comer a un restaurante de la Barceloneta, a pasear por las Ramblas, de compras, a tomar un suizo al carrer Petritxol… Era una enamorada de la ciudad.

Carme Chacón con su hermana y su cuñado, su hijo y sus sobrinos. Cedida a EL ESPAÑOL

Su hijo Miquel

P: Carme Chacón presumía continuamente de su familia (vosotros) y sobre todo de su hijo, Miguel. ¿Cómo ha llevado su pérdida?

R: Carme era una persona muy familiar, era capaz de coger un AVE o un avión para pasar un día señalado de la agenda familiar: un cumpleaños, una comida, el nacimiento de uno de mis hijos o la fiesta de un amigo. Era capaz de ir y volver el mismo día para estar con nosotros. Navidad, verano, puentes, Semanas Santa siempre eran en familia. Y siempre con Miquel, el era su todo. Quería que Miquel compartiera todos sus momentos con mis hijos Balta, Liberto y Xavi. Era una madraza. Siempre priorizaba sus actos pensando en Miquel.

P: ¿Crees que Carme tuvo una vida plena?

R: Su vida fue mas que intensa desde que mis padres la montaron en una montaña rusa de pequeña. También era muy deportista. La práctica del baloncesto o su maternidad fueron todo un reto. De este año me quedo con una frase de mi padre que me dijo después de visitar a su cardiólogo meses después de su muerte. Una frase que me reconforta “Carme ha sido una afortunada, nos ha regalado 46 años”, a mi 41 y medio.