Spiriman contra Facebook: la red le bloquea la cuenta tras el reportaje en El Español

El perfil de Spiriman en Facebook amaneció el domingo con una entrada a propósito de un reportaje de EL ESPAÑOL. Se titula así: Spiriman, el regreso del médico indestructible: "Susana Díaz lidera una organización criminal". Apenas unas horas después, el comentario ya sumaba más de cuatro mil interacciones, dos cientos comentarios y fue compartido más de dos mil veces. “Fue brutal”, asegura el médico Jesús Candel —la persona detrás del mediático superhéroe—, acostumbrado a que sus publicaciones alcancen altas cotas de viralidad.

Todo trascurrió según lo esperado. Las palabras del galeno se expandieron a través de la Red como la paja en mitad de un tornado. “Vamos andaluces valientes y dignos que vamos a por todos y cada uno de ellos. Sean del partido que sean. ¡¡¡Caiga quien caiga y hasta el final!!! ¡¡¡Sanidad digna con responsables dignos!!!”, arengaba.

En el texto, tanto del comentario en Facebook como del propio reportaje de EL ESPAÑOL, Spiriman cargaba con dureza con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que el galeno el imputa liderar junto con los expresidentes Chaves y Criñán una organización criminal que persigue como fin último la financiación ilegal del PSOE.

Se las prometía felices Spiriman por el alcance de la publicación, cuando ya de noche regresó a su perfil en la red social, una página seguida por casi 150.000 personas. Cuál fue su sorpresa cuando después de intentarlo repetidas veces, se percató de que Facebook le había bloqueado el acceso.

Las acciones se precipitaron en su círculo cercano. Nadie sabía el porqué de tan dramática decisión. Aunque Spiriman ya señalaba a quienes consideraba culpables. “Me acaban de bloquear Facebook y no puedo publicar. Por lo visto me van a hacer lo mismo en Twiter. Antes de que lo hagan sólo deciros que me cago en todos vosotros, gobernantes y políticos de mierda y todos los cobardes que colaboráis con la corrupción. ¡¡Sois unos hijos de puta!!”, escribía en Twitter.

Me acaban de bloquear Facebook y no puedo publicar. Por lo visto me van a hacer lo mismo en twiter. Antes de que lo hagan sólo deciros que me cago en todos vosotros, gobernantes y políticos de mierda y todos los cobardes que colaboráis con la corrupción. Sois unos hijos de puta!! — SPIRIMAN (@spiriman) 14 de enero de 2018

Es lunes por la mañana y la página de Spiriman en Facebook sigue ahí. Aunque el médico siga teniendo bloqueado el acceso.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el motivo por el que Facebook bloquea a Spiriman es por infringir presuntamente las normas de la red social del multimillonario Zuckerberg. “Parece que has publicado algo que infringe nuestras Normas comunitarias. En Facebook, no se permite el contenido cuya finalidad sea hacer bullying o acosar a las personas”, reza el mensaje que recibía Candel en su perfil personal, asociado con la página pública.

A por Facebook

Tras las primeras horas de caos, el galeno al frente de los movimientos sociales que piden una sanidad pública de calidad en Andalucía conjetura que detrás del bloqueo están miembros vinculados al PSOE de Susana Díaz. “Me han denunciado de forma conjunta y sin aportar la más mínima prueba”, explica Spiriman a este periódico. “Como si fuese un acosador, un delincuente”.

“El reportaje ha escocido, y mucho, —añade— y parece que se han puesto de acuerdo para denunciarme a Facebook, esgrimiendo los expedientes informativos que han registrado en el Colegio de Médicos de Granada, por cierto, que todavía no se han abierto”.

No se explica Spiriman cómo Facebook puede bloquear una página sin una mínima investigación al respecto, solo basándose en varias denuncias de algunos usuarios. “Quieren vilipendiarme, silenciarme, hacerme daño, porque son gentuza —sigue el galeno—; y no entiendo cómo se coarta mi libertad de expresión por las denuncias de gente vinculada al poder. ¿Qué sistema es este?”.

Jesús Candel (Granada, 1976), es un joven médico de Urgencias del hospital Virgen de las Nieves de Granada Fernando Ruso

“Esto viene de arriba”, insiste Candel. “No me he dedicado a la política como esperaban, y de esa forma no han podido derribarme desde dentro; han visto que soy imparable desde fuera y ahora están buscando todo tipo de artimañas para desinflarme por otras vías”.

El médico de Urgencias ha avanzado a EL ESPAÑOL que, de proseguir la postura de la red social, estudia la posibilidad de emprender acciones penales contra Facebook “en base a la legislación española, que está por encima de sus normas de uso”.

Mientras, el mediático médico está promoviendo entre sus seguidores una estrategia que obligue a Facebook a considerar su bloqueo. “Me consta que ya hay cientos de mensajes, y vendrán más; digo yo que a ellos [Facebook] tampoco les interesará entrar en polémica y saltar al juzgado”.

Más allá de esta táctica, el médico advierte que sigue “vivo” en otras redes sociales como Twitter y YouTube. En la primera, ha crecido en número de usuarios a raíz del bloqueo de Facebook y, en la segunda, sigue compartiendo vídeos que luego dan el salto a aplicaciones de mensajería instantánea tipo WhatsApp. Además, en las últimas horas, el contratiempo en la red de Zuckerberg ha hecho que se acelere el proceso de creación de una página web propia. “Y ahí podré poner todo lo que quiera —apunta Candel—, porque esa solo la puede cerrar una orden judicial”.

“No me podrán callar, podrán ponérmelo difícil, pero no me casarán —zanja Spiriman—, porque vamos a tope contra la corrupción”.