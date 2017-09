Quince meses de libertad vigilada para el niño que le pegó una patada a su profe

Miguel, el chico de 15 años con un 58% de discapacidad mental por trastorno de déficit de atención con hiperatividad al que juzgaban hoy por pegar una patada en la espinilla a una profesora de su instituto, ha sido condenado a 15 meses de libertad vigilada por un delito de lesiones y un delito de atentado a la autoridad. La jueza del Juzgado de Menores 2 de Sevilla lo condena también a pagar una indemnización de 280 euros a la denunciante y le impone la obligación de no comunicarse con ella.

La sentencia, dictada de viva voz tras el juicio celebrado en la mañana de este jueves, es más leve que el castigo que pedía para él la acusación particular, que demandaba -además de los 280 euros- dos años de libertad vigilada y la expulsión definitiva del centro, algo que la juez no contempla. La Fiscalía, por su parte, solicitaba dos años de libertad vigilada por delito de lesiones y delito de atentado a la autoridad, además de la indemnización de 280 euros, pero no la expulsión.