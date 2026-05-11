Santiago Secreto: el evento social que aúna conocimiento y diversión para locales y turistas

Amigos, cerveza y Trivia. Así se presenta esta iniciativa que triunfa en las noches de los lunes en castellano y los jueves en inglés en la Cervecería Internacional de Santiago de Compostela. Una forma de conocer nuevas personas, compartir conocimientos y divertirse en la ciudad.

Evgeny, Dmitry y Stu crearon Quiz, Eat and Drink tras llegar a Valencia, desde donde la iniciativa se ha extendido a otros puntos de España gracias a colaboradores como Abraham Trashorras, el quizmaster en Santiago de Compostela, que explica: "En Inglaterra e Irlanda hai moita cultura de Trivia, de ir a un bar ou a un pub no que unha vez á semana hai un evento con estas preguntas. Eles querían facer algo así para contactar con xente, porque non coñecían a ninguén".

La idea era crear un evento social y cultural, así como generar una pequeña comunidad a la que llamar casa. Lo lograron, y cuando los fundadores se fueron a vivir a otros puntos de España, llevaron consigo esta propuesta. Stu aterrizó en Santiago, donde desde hace nueve meses triunfa Trivia Tardeo Santiago DC.

Trivia en Santiago

El evento se celebra en la Cervecería Internacional: en castellano los lunes y en inglés los jueves. La organización pide a los asistentes que se inscriban previamente, aunque si hay sitio es posible ir sin anotarse. El coste de la inscripción es de 5 euros por persona, que se pueden abonar en efectivo o a través de un QR que se escanea con el móvil.

El precio de la entrada va destinada a financiar el servicio web, los anuncios de las redes sociales, las impresiones que se reparten entre los usuarios... Gastos habituales para la organización de un evento que ha ganado adeptos, tanto entre los residentes en Santiago como entre turistas que visitan la ciudad.

La mayor parte de los participantes van agrupados, y cuando alguien acude solo hay dos opciones: si es una persona introvertida que prefiere jugar así, lo hace, pero si quiere integrarse en un grupo, es posible. En todo caso, lo más habitual es que a Trivia acudan grupos de amigos, que participan en equipos de entre dos y cinco miembros.

Los temas, por otro lado, varían cada semana. Artes dramáticas, deportes, reconocer personajes en fotografías y fenómenos inexplicables son algunas de las propuestas. "Trivia é a forma de traducir máis culto quiz. É unha noite de preguntas con varias rondas, cada una delas cunha temática", explica Trashorras.

El joven es el quizmaster de Trivia en Santiago y una de las personas responsables que aunar conocimiento y diversión sea tan fácil en la ciudad. Y es que nada mejor que disfrutar de una tarde en buena compañía, riéndose y aprendiendo nuevos conceptos en un ambiente distendido.