El jefe de Neumología del CHUAC de A Coruña alerta del avance de los virus respiratorios: "Hay que estar a la expectativa"

La temporada de virus respiratorios ya ha comenzado a hacerse notar en A Coruña. Aunque todavía no se ha alcanzado el momento de mayor circulación de gripe, los hospitales ya están atendiendo a un número creciente de pacientes con infecciones respiratorias y la covid continúa teniendo una presencia relevante. "Estamos en un contexto que semeja bastante al año pasado, por estas fechas", explica Pedro Marcos, jefe del servicio de Neumología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El especialista recuerda que el movimiento de virus comenzó a apreciarse ya a mediados de septiembre, especialmente en el caso de la covid, mientras que la gripe ha ido apareciendo de forma más progresiva. La vuelta al trabajo y el inicio del curso escolar son, según apunta, algunos de los factores que pueden contribuir a que aumente la circulación de estos virus.

"Empezó a haber un poquito de movimiento y, como siempre, ya se empieza a ver", explica Marcos. Primero se percibe un incremento de consultas por cuadros catarrales en Atención Primaria y una mayor demanda de test en las farmacias y, posteriormente, ese aumento acaba trasladándose también a los servicios hospitalarios.

En el CHUAC, ese incremento ya se refleja en los ingresos. "Ya estábamos con 50 pacientes con positivos con covid ingresados, que es un pelín más que el año pasado por estas fechas, pero del estilo", señala el jefe de Neumología. A ellos se suman actualmente ocho pacientes ingresados con gripe.

La evolución de ambas enfermedades será, sin embargo, uno de los aspectos que marcará las próximas semanas. Marcos explica que la gripe todavía está comenzando a ganar presencia y que habrá que comprobar cómo se comporta durante octubre. El año pasado, recuerda, los casos fueron aumentando progresivamente durante ese mes hasta que la gripe terminó superando a la covid y alcanzó su máximo en la primera quincena de diciembre.

"Estamos todavía un poquito a la expectativa para ver por dónde va", apunta.

El covid ya no desaparece en verano

Una de las diferencias que el especialista observa respecto a años anteriores es la continuidad de la circulación de los virus respiratorios durante todo el año. El tradicional contraste entre los meses de verano y el invierno es ahora menos evidente, especialmente en el caso de la covid.

"Antes diferenciábamos muy bien el invierno del verano y ahora, incluso cuando no termina de hacer mal tiempo, sigue habiendo una circulación viral, sobre todo de covid", explica Marcos.

Esto no significa, sin embargo, que la mayoría de las infecciones vayan a acabar en el hospital. El perfil de los pacientes que requieren ingreso es bastante concreto y está marcado principalmente por la edad y la existencia de enfermedades previas.

"Para que requieran ingreso, suelen ser pacientes mayorcillos con cierta edad y, sobre todo, con algún tipo de patología crónica", señala. Entre las enfermedades que pueden complicarse con una infección respiratoria cita la EPOC, el asma y la fibrosis pulmonar, además de determinadas patologías cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca.

En estos pacientes, lo que para una persona sana puede quedarse en un cuadro catarral con malestar y síntomas que se controlan en casa puede acabar descompensando la enfermedad de base. "Estos cuadros pseudocatarrales virales que en un paciente o en una persona sana, sin ninguna complicación, se pueden manejar previamente en casa con tratamiento sintomático, aquí pueden hacer que se complique su enfermedad de base", explica.

Los casos más graves son minoritarios

Marcos también advierte de que determinadas infecciones respiratorias pueden llegar a provocar neumonías, aunque los casos más graves son menos frecuentes y suelen concentrarse en pacientes con una inmunosupresión importante.

"Estamos hablando de pacientes oncológicos o oncohematológicos o trasplantados", señala. En estos grupos, una infección aparentemente común puede tener consecuencias más importantes, aunque el especialista destaca que actualmente representan una excepción.

La vacunación frente a la covid ha contribuido a reducir el impacto de las infecciones y, además, las personas con mayor riesgo han incorporado en muchos casos medidas de protección que antes eran menos habituales. "Estos pacientes ahora, por suerte, se protegen un poco más, están más pendientes de su salud y se suelen proteger con las mascarillas", explica.

Para el conjunto de la población, Marcos insiste en medidas básicas de prevención que siguen siendo especialmente importantes cuando aumenta la circulación de virus: higiene de manos, precaución al toser y evitar exponer a personas vulnerables cuando se tienen síntomas.

"Si uno está teniendo mucho síntoma, intentar en la medida de lo posible no exponerse a gente que, de contagiarlo, lo pueda pasar mal", recomienda. La precaución debe ser especialmente elevada con personas mayores o con enfermedades previas.

"La recomendación es que esta gente se autoproteja"

El jefe de Neumología del CHUAC pone además el foco en la vacunación ante el comienzo de las campañas de este otoño. Su recomendación es que las personas que todavía no se hayan vacunado consulten con su centro de salud y aprovechen para revisar si tienen al día las vacunas indicadas en función de su situación.

"Ahora empieza toda la campaña vacunal, así que en cuanto puedan pidan las citas y, si no se han dado ya, vayan a su centro de salud para vacunarse del covid o de la gripe", señala.

Marcos anima además a comprobar otras vacunas que pueden ser especialmente importantes en personas con factores de riesgo, como las correspondientes al neumococo o al virus respiratorio sincitial.

Para quienes tienen una salud más limitada, su consejo es especialmente claro cuando empiece a aumentar la circulación de virus: "La recomendación es que esta gente que está más limitada, con más riesgo de salud, se autoproteja, sea egoísta y, cuando empieza a haber circulación, evite las aglomeraciones y, desde luego, use mascarilla".

En la mayoría de los casos, los cuadros respiratorios pueden manejarse con tratamiento sintomático y vigilancia de su evolución. Pero hay determinados signos que deben hacer consultar con un profesional sanitario. Marcos cita especialmente la fatiga, una tos intensa que no se consigue controlar o la aparición de fiebre alta.

"Si, a pesar del manejo sintomático, empieza a aparecer algún síntoma de alarma, sobre todo fatiga, mucha tos que no se ha controlado o fiebre alta, entonces ya habría que ir a consultar y pedir asistencia sanitaria", concluye.