Una marea verde contra el cáncer en Santiago reivindica el papel de la investigación oncológica

Unas 1.200 personas participaron el sábado pasado en la V andaina solidaria "Santiago de Compostela en Marcha Contra o Cancro" organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Un evento en el que no solo se pudo disfrutar de una emotiva caminata, sino también de la ciencia de la mano de investigadores y de actividades deportivas como zumba, que llenaron la Alameda de diversión.

El céntrico parque compostelano volvió a convertirse en un gran punto de encuentro de solidaridad, compromiso social y hábitos de vida saludables en una jornada marcada por el apoyo a las personas afectadas por el cáncer y a la investigación oncológica.

La cita contó con la participación de varios miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer, entre ellos el presidente de la Junta Local en Santiago, Xoán Concheiro, así como numerosos pacientes, familiares, colaboradores y amigos. Todos ellos vistieron con orgullo la camiseta de esta edición, convirtiendo la Alameda en una marea verde en movimiento.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, no quisieron perderse la cita en la que hubo una amplia representación tanto política como de los principales centros de investigación compostelanos, que quisieron mostrar su apoyo a la labor que desarrolla la Asociación a favor de pacientes, familiares e investigación oncológica.

La marea verde recorrió un itinerario de cinco kilómetros por el entorno de la Alameda compostelana en una mañana marcada por el ambiente festivo. La música acompañó la jornada desde primera hora, contribuyendo a crear una atmósfera familiar y participativa que culminó con una sesión de zumba abierta.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con las dedicatorias incluidas en los dorsales de la andaina. Cada participante pudo dedicar sus pasos a una persona especial o a una causa vinculada a la lucha contra el cáncer. Nombres de familiares y amistades, mensajes de apoyo a pacientes y palabras de ánimo a la investigación oncológica acompañaron el recorrido.

La entidad, además, recordó su compromiso con el reto de superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, "un objetivo para el que resulta imprescindible seguir impulsando la investigación oncológica". Actualmente, la asociación mantiene activos 38 proyectos y ayudas de investigación en la provincia de A Coruña, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros.

Precisamente, los fondos recaudados a través de la andaina contribuirán a seguir avanzando hacia ese objetivo, tanto mediante el impulso a nuevos proyectos de investigación como a través del mantenimiento de los servicios gratuitos de atención, apoyo y acompañamiento que ofrece a pacientes y familiares.

Ciencia y sociedad

Uno de los espacios más concurridos de la mañana volvió a ser el corner divulgativo "Ciencia para Todos", que acercó la investigación a la ciudadanía de una forma divertida y accesible.

Investigadores del CiMUS de la USC, del CISPAC, de los grupos Oncomet y CardioCHUS, del Servicio de Farmacia del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza y de la empresa Diversa Technologies mostraron al público algunas de las herramientas y avances que se utilizan actualmente para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Pequeños y mayores pudieron descubrir cómo se desarrolla la investigación oncológica en los laboratorios y conocer ámbitos como la nanotecnología, la inmunoterapia, la farmacia hospitalaria o las técnicas empleadas en biomedicina a través de amenos talleres, experimentos y actividades interactivas.

El evento finalizó con el agradecimiento de la Asociación Española Contra el Cáncer de Santiago a todas las personas voluntarias: cerca de un centenar que se volcaron en los últimos días en el proyecto para que todo saliese a la perfección. El agradecimiento se hizo extensivo a todas las personas participantes, patrocinadores, entidades colaboradoras e instituciones que hicieron posible una nueva edición de esta cita solidaria,

La V andaina solidaria contó con el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Solán de Cabras, HM Hospitales y Mástil Rotulación, y con la colaboración del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, el Concello de Santiago, El Corte Inglés, Vimbio Corp, Gesca Hoteles, Eurobanan, Caetano, Quincemil, Radio Galicia Cadena Ser, Radio Líder, El Correo Gallego y La Voz de Galicia.