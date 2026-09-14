Farmacias FH24 apuesta por la confianza y el criterio farmacéutico para crecer en el mercado online

Julian Fuentes, CEO de Farmacias FH24, explica cómo esta parafarmacia online gallega apuesta por la confianza y el asesoramiento profesional para diferenciarse en un sector en crecimiento

El comercio online ha transformado también la forma en la que los consumidores acceden a productos de salud, cuidado personal y bienestar. En un sector cada vez más competitivo, la confianza y el asesoramiento profesional se convierten en elementos clave para quienes buscan algo más que precio y rapidez. Con esta filosofía nace Farmacias FH24, una parafarmacia online vinculada a Galicia que apuesta por combinar la comodidad de la compra digital con el respaldo de un equipo de farmacéuticos titulados y profesionales sanitarios.

Julian Fuentes, CEO de Farmacias FH24, aborda en esta entrevista los orígenes del proyecto, las claves para diferenciarse en un mercado en crecimiento y el papel que juega Galicia en su desarrollo. También analiza los retos de la digitalización del sector, la importancia de la prevención y el futuro de una parafarmacia online que busca crecer sin renunciar a la cercanía y al asesoramiento profesional.

Farmacias FH24. Cedida

¿Cómo y por qué nace Farmacias FH24?

Farmacias FH24 nace de la experiencia y la vocación de un equipo de farmacéuticos titulados y profesionales sanitarios con un objetivo claro: acercar el cuidado de la salud a las personas a través de una parafarmacia online segura, fiable y accesible.

Detectamos que muchos usuarios buscaban una forma más cómoda de acceder a productos de salud, dermocosmética y bienestar, pero sin renunciar al respaldo y al criterio profesional. Por eso creamos FH24, un espacio donde la comodidad de comprar online se une al rigor farmacéutico, con una selección responsable de productos, información clara y la tranquilidad de saber que detrás de cada recomendación hay profesionales sanitarios.

¿Qué os diferencia de otras parafarmacias online?

Lo que realmente nos diferencia es que detrás de FH24 hay un equipo de farmacéuticos titulados y profesionales sanitarios que avala la selección de productos y revisa la información que ofrecemos. No somos solo una tienda online: ponemos el conocimiento farmacéutico al servicio de nuestros clientes para que puedan comprar con la tranquilidad de contar con recomendaciones basadas en criterios profesionales.

Este compromiso se refleja en tres aspectos fundamentales:

Selección rigurosa de productos, priorizando marcas de confianza y referencias respaldadas por criterios farmacéuticos.

Asesoramiento cercano y personalizado, con un enfoque humano, ofreciendo orientación profesional cuando el cliente la necesita.

Una experiencia de compra sencilla e intuitiva, diseñada para que encontrar el producto adecuado sea rápido, fácil y sin complicaciones.

El sector de la salud online está saturado. ¿Cómo os posicionáis?

Es un sector en crecimiento, sí, pero también en el que la confianza es el factor decisivo. Nosotros no buscamos ser los más grandes, sino los más fiables para un público que valora el consejo profesional y la transparencia. En salud, la saturación no se resuelve con más productos, sino con mejor criterio.

¿Qué tipo de clientes tenéis?

Principalmente tres perfiles:

Personas que buscan comodidad y rapidez en compras recurrentes.

Clientes que valoran el asesoramiento en dermocosmética o cuidado personal.

o cuidado personal. Y un público cada vez más amplio que prioriza la salud preventiva y el bienestar.

¿Qué importancia tiene Galicia en vuestro proyecto?

Es clave. Nacemos con una conexión fuerte con Galicia y con A Coruña, y eso se nota en la forma de trabajar: cercanía, confianza y trato directo.

Además, creemos que el tejido local tiene mucho potencial para proyectos digitales en salud.

¿Cómo garantizáis la seguridad y la fiabilidad de los productos?

Garantizamos la seguridad y la fiabilidad de nuestros productos trabajando exclusivamente con distribuidores y marcas autorizadas, lo que nos permite asegurar su origen, autenticidad y trazabilidad. Además, todas las referencias son seleccionadas bajo criterios farmacéuticos por un equipo de profesionales sanitarios, priorizando siempre la calidad y la confianza.

¿Qué papel juega el asesoramiento en vuestro modelo de negocio?

Es fundamental. No queremos que el cliente se sienta solo ante demasiadas opciones.

La parafarmacia no es solo vender productos, es ayudar a elegir el más adecuado para cada necesidad.

¿Cómo veis el futuro del sector?

Va hacia una mayor digitalización, pero también hacia una mayor exigencia del consumidor: más información, más transparencia y más personalización. Las marcas que no aporten valor real más allá del precio van a perder relevancia.

¿No sois simplemente otro e-commerce más vendiendo lo mismo?

Podríamos parecerlo desde fuera, pero la diferencia está en el criterio de selección y el acompañamiento al cliente. No buscamos tenerlo todo, sino ofrecer lo adecuado y ayudar a elegir bien, que es donde muchas plataformas fallan.

¿No es arriesgado vender productos de salud online sin contacto físico?

Por eso el modelo tiene que estar bien diseñado: información clara, productos de calidad y asesoramiento profesional. La clave no es el canal, sino cómo se usa el canal.

¿El sector de la parafarmacia online está creciendo o está ya saturado?

Está creciendo, pero también madurando. Eso significa que los clientes ya no buscan solo precio o rapidez, sino confianza y especialización.

¿Os preocupa la regulación del sector online en salud?

Es un sector regulado y debe serlo. Cuanta más claridad y exigencia haya, mejor para todos los que trabajamos con rigor.

¿Cuál es vuestro mayor reto ahora mismo?

Escalar sin perder cercanía. En salud, crecer es importante, pero perder confianza sería un error estratégico.

¿Dirías que vuestra competencia son farmacias físicas?

No exactamente. Más bien compartimos misión: ayudar al cliente a cuidar su salud. El canal es diferente, pero el objetivo es el mismo.

¿Algún consejo de salud o bienestar para los lectores?

Algo sencillo pero eficaz: la prevención es siempre más importante que la reacción.

Cuidar la piel, la alimentación y los hábitos diarios tiene más impacto que cualquier solución puntual. Y cuando surgen dudas, lo ideal es consultar a un experto antes de automedicarse o comprar por impulso.

¿Tenéis alguna promoción especial para el mes de septiembre que pueda interesar a los lectores?

Sí. Coincidiendo con la vuelta a la rutina, hemos preparado una promoción especial en una selección de complementos para reforzar las defensas y vitaminas, con descuentos de hasta el 20 %. Es una época en la que muchas personas retoman el trabajo, los estudios y los hábitos diarios, por lo que creemos que es un buen momento para cuidar el bienestar y empezar el otoño con energía.

¿Qué os gustaría que la gente pensara de vuestra marca?

Que FH24 es una parafarmacia online donde puedes comprar con tranquilidad, sin dudas, y con la sensación de que hay profesionales detrás cuidando cada decisión.