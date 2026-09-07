Luz verde al Plan de Salud Mental 2026-2030 de Galicia, con el foco en los más "vulnerables"

El Consello da Xunta ha dado luz verde este lunes al Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030. El documento, que priorizará la mejora de la atención de los pacientes "más vulnerables" (niños, adolescentes y personas mayores), establece la incorporación de 357 nuevos profesionales.

Así lo ha informado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha tomado la palabra del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras la reunión semanal del Consello da Xunta para dar cuenta del plan. Caamaño, sin embargo, ha avanzado que mañana martes habrá una rueda de prensa para desgranar las medidas que incluye.

El plan, dotado con 177 millones de euros, responde al "compromiso inequívoco" del gobierno gallego con la salud mental, según el conselleiro de Sanidade, que ha señalado que el documento permitirá avanzar hacia un modelo asistencial "más accesible y coordinado, humanizado e innovador".

Los ejes transversales del plan pasan por la humanización, sensibilización y lucha contra el estigma; la integración asistencial, optimización de recursos y sistemas de información; la gestión del conocimiento, investigación e innovación; y el análisis de resultados de salud y otros indicadores.

El nuevo Plan contempla la contratación de 124 psiquiatras y otros 233 profesionales de ámbitos como Enfermería, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, etc. Comesaña concretó que además de mejorar la atención a los pacientes "más vulnerables", como infancia, adolescencia o personas mayores, la nueva estrategia pone también el foco en el bienestar en el ámbito laboral.

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