El seguimiento de la huelga médica en Galicia se mantiene en el 15,4% en la jornada de este jueves

El seguimiento de la huelga médica convocada a nivel nacional contra el borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad se situó este jueves en el 15,44% en la sanidad pública gallega durante el turno de mañana, según los datos facilitados por el Sergas.

La participación fue significativamente mayor en los hospitales, donde alcanzó el 20,67%, frente al 2,14% registrado en atención primaria.

En el conjunto de los siete grandes complejos hospitalarios gallegos, el seguimiento se elevó al 21,31%, mientras que en los hospitales comarcales se quedó en el 13,69%.

El Complexo Hospitalario Universitario de Vigo volvió a registrar la mayor incidencia, con un seguimiento del 25,47%, seguido por el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, con un 23,25%. En Santiago la participación fue del 19,65%, en Ourense del 20,46%, en Pontevedra del 20,83%, en Lugo del 18,62% y en Ferrol del 15,57%.

Atención primaria con escasa incidencia

La huelga tuvo una repercusión mucho menor en los centros de salud. El área sanitaria de Vigo fue la que registró un mayor seguimiento, con un 4,41%, seguida por Ferrol, con un 4,58%. En A Coruña y Cee la participación se situó en el 0,82%.

En las entidades dependientes del Sergas, como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), Galaria y el 061, el seguimiento fue del 1,14%.

La Consellería de Sanidade aseguró que los servicios mínimos establecidos permitieron garantizar el 100% de la asistencia urgente y de emergencias.

Desde el inicio de las movilizaciones contra el Estatuto Marco, que comenzaron en diciembre, se han suspendido en Galicia un total de 264.195 actos médicos.

O'MEGA eleva el seguimiento al 80%

Frente a los datos difundidos por la Consellería de Sanidade, el sindicato O'MEGA aseguró que la incidencia real de la huelga volvió a rozar el 80% entre los médicos y facultativos que no habían sido designados para cubrir los servicios mínimos.

La organización sostiene que la elevada cobertura obligatoria establecida para garantizar la asistencia hace que las cifras oficiales no reflejen adecuadamente el respaldo a la convocatoria.