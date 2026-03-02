Una investigación del IDIS de Santiago informa de avances de cáncer hereditario de mama y ovario IDIS

Investigadores del grupo Genética en Cáncer y Enfermedades Raras del IDIS de Santiago de Compostela y de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica han participado en el estudio Splicing Predictions, Splicing Assays, and Variant Classification Using ACMG/AMP Guidelines: Challenges Observed with BRCA1 and BRCA2 Variants publicado por Clinical Chemistry.

En el estudio se investigaron 17 variantes germinales en los genes BRCA1 y BRCA2 identificadas en familias con sospecha de cáncer hereditario de mama y/o ovario.

Se evaluó el impacto de esas variantes sobre el splicing, analizando el ARNm de los portadores y/o mediante ensayos funcionales en minigenes híbridos.

"La clasificación clínica de las variantes se realizó, siguiendo las guías ACMG/AMP específicas para BRCA1 y BRCA2, de acuerdo con las recomendaciones del Panel de Expertos de Variantes BRCA1 y BRCA2 de ClinGen ENIGMA y del Subgrupo de Interpretación de Variantes de Secuencia de ClinGen", explica Olivia Fuentes Ríos primera autora del artículo junto a Marta Santamariña.

Las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 son responsables de hasta el 25% de los tumores de mama y ovario hereditario, pero no todas las variantes genéticas que alteran el splicing (un proceso celular que "edita el ARN para producir proteínas funcionales" son variantes patogénicos.

Muchas quedan clasificadas como "de significado incierto", lo que complica las decisiones médicas sobre prevención y tratamiento.

Hallazgos clave

El artículo clasifica cuatro variantes como patogénicas o probablemente patogénicas, lo que implicaría un alto riesgo de cáncer y conllevaría recomendaciones de vigilancia intensiva, cirugía preventiva o terapias dirigidas.

Diez variantes se consideraron benignas o probablemente benignas, mientras que tres permanecen clasificadas como de significado incierto. Estas clasificaciones son importantes porque se utilizan en los diagnósticos genéticos y ayudan a los profesionales sanitarios a tomar decisiones sobre la atención y el manejo de los pacientes.

"Además de refinar la clasificación clínica de las variantes señaladas, este estudio destaca la importancia de combinar evidencia experimental y predicciones computacionales para mejorar la interpretación genética y la evaluación del riesgo de cáncer hereditario", señala Ana Vega, coautora senior del artículo y líder del grupo Genética en Cáncer y Enfermedades Raras del IDIS.