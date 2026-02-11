Aspace Coruña estrena un exoesqueleto que permite caminar a niños con parálisis cerebral

ASPACE Coruña realizó una demostración práctica con Darío, uno de los alumnos de la entidad

Aspace Coruña se convierte en la primera entidad social de la provincia en incorporar a su servicio de rehabilitación infantil el exoesqueleto pediátrico ATLAS 2030, un dispositivo único en el mundo diseñado para el tratamiento terapéutico de niños y niñas con parálisis cerebral y otras enfermedades neuromusculares.

Se trata de una tecnología robótica que se adapta al cuerpo del menor e imita el funcionamiento del músculo natural, permitiendo mantenerse en posición erguida y caminar a pequeños que, de otro modo, no podrían hacerlo. El dispositivo supone un importante avance en la rehabilitación neurológica infantil y abre nuevas posibilidades terapéuticas en la provincia.

La presidenta de Aspace Coruña, Mª Carmen Barreiro, y el gerente, Ricardo Iglesias, presentaron oficialmente este innovador equipamiento en el centro de la entidad en Sada. El exoesqueleto fue adquirido en 2024, y durante los últimos meses el equipo profesional ha recibido formación específica y ha desarrollado numerosas sesiones piloto con alumnado del Centro Educativo para evaluar su eficacia.

"Este equipamiento es una muestra de la gran apuesta de Aspace Coruña por la innovación, que es la razón de ser de la organización", aseguró Mª Carmen Barreiro.

El ATLAS 2030 se integra dentro de un proyecto más amplio de mejora de la atención terapéutica. "Este dispositivo se suma al Servicio de Atención Temprana de Aspace Coruña, que incluye fisioterapia y logopedia, y que está abierto a personas que lo puedan necesitar", explicó Ricardo Iglesias, quien añadió que “sólo por ver la felicidad de los niños y niñas ya merece la pena esta gran inversión”.

Desde la entidad subrayan que el uso del exoesqueleto no se limita únicamente a los usuarios de su Centro Educativo, sino que el servicio está abierto también a familias externas. Además, consideran que la derivación de menores por parte del Sergas contribuiría a aliviar la saturación de la Atención Temprana y dar respuesta a una demanda creciente.

Una tecnología pionera en el mundo

El exoesqueleto ATLAS 2030 fue desarrollado por Marsi Bionics, empresa nacida como spin off del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Su creadora es Elena García Armada, reconocida como Inventora Europea del Año 2022 por la Oficina Europea de Patentes.

El dispositivo cuenta con ocho articulaciones activas que permiten caminar hacia adelante y hacia atrás, tanto en modo pasivo como activo. Está indicado para menores de hasta 35 kilos de peso y 130 centímetros de altura, y su utilización requiere una valoración previa por parte del equipo de fisioterapia para determinar la intensidad y frecuencia de las sesiones.

Más allá de facilitar la marcha, el uso del exoesqueleto contribuye a retrasar complicaciones osteoarticulares como la escoliosis, la osteoporosis o las contracturas musculares. También mejora la fuerza muscular y respiratoria, regula el tono muscular y favorece la interacción del menor con su entorno al permitirle mantenerse de pie durante los desplazamientos. Todo ello repercute directamente en su autoestima y bienestar emocional.

La presentación incluyó una demostración práctica con Darío, uno de los alumnos de la entidad, ante representantes institucionales como la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; la diputada de Política Social, Mar García; el alcalde de Sada, Benito Portela; y responsables autonómicos del área de Discapacidad e Innovación.