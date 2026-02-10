El sindicato médico Simega pide a la Xunta que dote a los centros médicos de servicio de guarderías

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha propuesto a la Xunta de Galicia que, en la red de hospitales, centros de salud y PACs del SERGAS, se habiliten guarderías para niños, de manera que cuando se produzcan alertas por condiciones meteorológicas adversas, los profesionales sanitarios puedan acudir a su puesto con la tranquilidad de que sus hijos están atendidos.

Desde el sindicato explican que hacen esta petición al SERGAS tras comprobar que, a causa de los últimos temporales acaecidos, cuando se suspenden las clases, el personal sanitario se encuentra con un tremendo problema al no poder atender a sus hijos, ya que sus funciones se enmarcan dentro de los 'servicios esenciales' y deben acudir a sus puestos, sin poder teletrabajar o simplemente quedarse en su domicilio.

Así, mientras que la mayoría de los padres, en virtud de los 'permisos climáticos' aprobados por el Ministerio de Trabajo en un decreto de finales de 2024 con motivo de la Dana de Valencia, e incorporados al Estatuto de los Trabajadores, pueden atender a sus hijos, porque ante estas situaciones de riesgo se les permite faltar 4 días a su trabajo, no sucede lo mismo con el personal sanitario.

Desde Simega concluyen que Galicia es la Comunidad española que sufre mayor número de alertas anualmente por condiciones meteorológicas adversas, y es frecuente que las clases se suspendan en las zonas más afectadas por esos episodios atmosféricos, por lo que consideramos que habilitar espacios para acoger a los hijos de los profesionales sanitarios en sus centros de trabajo sería una buena solución a ese gran problema.