La gripe mantiene una intensidad media en Galicia y comienza a remitir

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

La Consellería de Sanidade ha informado de que la ola epidémica de gripe en Galicia se mantiene en intensidad media, pero con una clara tendencia decreciente, según el último informe sobre infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre.

Los datos del servicio de vigilancia epidemiológica de la Dirección Xeral de Saúde Pública confirman que ya se ha alcanzado el pico de la epidemia.

Con respecto a la semana anterior, se registró un descenso del 5 % en la tasa de consultas por gripe en atención primaria, que se sitúa en 103,7 consultas por cada 100.000 habitantes.

El grupo de edad con mayor número de consultas continúa siendo el de niños de 0 a 4 años, con una tasa de 250,3, seguido del grupo de 5 a 19 años, con 155,4 consultas por 100.000 habitantes.

Por áreas sanitarias, la tasa de consultas descendió en todas ellas, lo que refuerza la tendencia a la baja de la actividad gripal en la comunidad.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en los últimos siete días se contabilizaron 339 ingresos por gripe confirmada, lo que supone un 12,6 % menos que la semana anterior.

El descenso fue generalizado en todos los grupos de edad y resultó especialmente significativo en el tramo de 0 a 4 años, donde la reducción alcanzó el 77,7 %.

Las personas de 80 y más años siguen presentando la mayor tasa de ingresos hospitalarios, con 63,6 por cada 100.000 habitantes, aunque esta cifra se redujo a la mitad con respecto a semanas previas.

Por áreas sanitarias, los ingresos bajaron en todas excepto en Santiago de Compostela, donde se mantuvieron estables, y en Ourense, donde aumentaron un 25,3 %.

Desde el inicio de la temporada gripal se han notificado 2.426 ingresos hospitalarios, la mayoría asociados al virus tipo A. Además, la red de farmacias centinela comunicó un descenso en la dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos, del 9,6 % y del 5,1 %, respectivamente.