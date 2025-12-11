La gripe llama a las puertas de la Navidad en A Coruña: las farmacias venden un 60% más de test Cedida

La gripe continúa azotando con fuerza en el área de A Coruña. Este miércoles 10 de diciembre el Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) ha alcanzado los 74 pacientes ingresados por este virus. Esta cifra supera, casi un mes después, el pico de esta temporada, que se situó con 63 pacientes ingresados, y que llegó antes que en la campaña pasada, cuando se alcanzó en la primera semana de enero.

Fuentes del CHUAC confirman a Quincemil que los ultimos datos de pacientes ingresados por gripe en la Unidad de Neumología, cifra en 74. De ellos, tres permanece en la UCI.

El tipo de gripe que más está afectando a la población en A Coruña es la estacional, cuya virulencia es más agresiva que el de la gripe de tipo A. Además, el número de afectados por gripe supera con creces al de Covid, que se sitúa en seis pacientes este miércoles.

Crece la demanda de test en las farmacias

En las farmacias de la ciudad también se está haciendo notar el aumento de la venta tanto de test de gripe y covid como de mascarillas, especialmente de cara a las reuniones familiares de la temporada de Navidad. "Estamos notando un pequeño pico", dice Montse Villar de la Farmacia de Eirís.

La farmaceutica confirma que en la semana pasada han triplicado la venta de test con respecto a la última semana de noviembre: "Vendimos 70 test y esta semana también están saliendo bastantes". Los más demandados son los que permiten realizar la prueba tanto de gripe A y B y Covid con una misma muestra.

Misma sensación la que tienen en la Farmacia Paula Briones Amor en la Avenida de Arteixo. "En lo que llevamos de diciembre la demanda de test ha crecido un 60% más que en noviembre", señalan. En la última semana han vendido 20 test.

Hace casi un mes que la Xunta activo frente al inicio precoz de la ola de gripe el Plan sanitario de invierno 2025/2026. La medida pretende prevenir, planificar y gestionar los recursos necesarios para responder a los picos de demanda por infecciones respiratorias agudas y garantizar la asistencia sanitaria en los diferentes dispositivos de las siete áreas del Servicio Gallego de Salud, tomando como base la información epidemiológica que proporciona la Dirección General de Salud Pública y que permite la anticipación.

Recomendado el uso de mascarilla

Una de las primeras medidas previstas en el plan, en el nivel de riesgo bajo por infecciones respiratorias agudas, en el que se encuentra Galicia en este momento, es la recomendación del uso de la mascarilla en determinadas situaciones, aunque no se tengan síntomas. Además, se aconseja utilizarla para acudir a los centros médicos y hospitales.

En concreto, tanto para pacientes y acompañantes como para profesionales de los centros de salud es recomendable utilizar mascarilla. También en los puntos de atención continuada y en los servicios de urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la Consellería de Sanidad indica la recomendación del uso de la mascarilla en los servicios que atiendan a pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes trasplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.

Campaña de vacunación

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, hizo hace unos días un "llamamiento masivo" para la vacunación, en especial en menores de entre 6 meses y 11 años, ante la "mayor presión en la ola epidémica de la gripe" y la huelga contra la reforma del Estatuto Marco del Gobierno central convocada del 9 al 12 de diciembre.

El conselleiro señalaba que "la campaña de vacunación avanza de manera adecuada, con 750.000 gallegos y gallegas vacunados", para recalcar una cobertura "muy buena en mayores de 80 años, que está por encima del 80%". No obstante, exponía que la de los menores de entre seis meses y 11 años se ecnontraba "un poco más baja, en el 50%".

Por ello, la Xunta ha querido incrementar la vacunación con estas jornadas extraordinarias dirigidas a la población infantil. "Están citados a vacunarse 33.340 niños" de esta franja de edad, detallaba.