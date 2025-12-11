La gripe tendrá este año dos olas epidémicas mientras aumentan las hospitalizaciones

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, prevé que, "probablemente", "este año se tengan dos olas epidémicas" de gripe, la actual "sería la primera y después una que vendría más tarde".

La incidencia de la gripe se encuentra "en tendencia creciente" en Galicia, en un nivel que "ya es medio", lo que provoca que aumenten las hospitalizaciones de personas mayores.

Así lo ha explicado en declaraciones en Santiago que recoge Europa Press, en donde ha explicado que "siguen aumentando" las consultas en atención primaria, principalmente en niños, además de subir las hospitalizaciones entre los mayores.

Por ello, insiste Gómez Caamaño en la necesidad de vacunarse, especialmente en el colectivo vulnerable. También recuerda la recomendación de usar mascarilla en centros hospitalarios y visitas a zonas con pacientes oncológicos e inmunodeprimidos.

Los datos

La actividad gripal en Galicia continúa al alza y alcanza ya una intensidad media, según el último informe de infecciones respiratorias agudas publicado por la Consellería de Sanidade.

Entre el 1 y el 7 de diciembre, las consultas por gripe en atención primaria aumentaron un 46,2 %, hasta situarse en 122,1 por cada 100.000 habitantes, un ascenso significativo que afecta a todos los grupos de edad.

Los menores siguen siendo los más golpeados por este repunte: los niños de 0 a 4 años registran 258,2 consultas por 100.000 habitantes, seguidos del grupo de 5 a 19 años, que alcanza las 218,9 consultas.

El incremento también es notable en todas las áreas sanitarias, con subidas especialmente fuertes en Vigo (94,2 %) y Ourense (83,7 %).

La tasa más elevada, sin embargo, se da en el área de Pontevedra, con 145,2 consultas por 100.000 habitantes.

La presión asistencial aumenta igualmente en los hospitales. Un total de 332 personas ingresaron con gripe confirmada, un 20 % más que la semana anterior.

El grupo de mayores de 80 años encabeza el aumento, con un 35,6 % más de ingresos y la tasa más alta: 60,7 por 100.000 habitantes. Por áreas sanitarias, el mayor incremento relativo se registra en Vigo, aunque es Lugo la que presenta la incidencia más elevada, con 18,7 ingresos por 100.000 habitantes.

En lo que va de temporada, la gripe ha generado 1.675 hospitalizaciones, en su mayoría asociadas al virus tipo A.

La red de farmacias centinela también confirma la tendencia: la dispensación de antigripales ha subido un 15,3 % y la venta de test de antígenos, un 30 %.