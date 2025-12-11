Galicia encara el ecuador de la huelga médica con más de 27.000 asistencias aplazadas

La tercera jornada de huelga médica en Galicia deja un nuevo incremento de impacto asistencial y un clima de tensión creciente entre Xunta, sindicatos y profesionales.

Mientras el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advierte de que la recuperación del volumen de actividad suspendida será "imposible de resolver en un mes", O’Mega mantiene movilizado a un colectivo que hoy volvió a superar, según sus cálculos, el 80% de seguimiento en los hospitales públicos.

Según los datos ofrecidos este jueves por la Consellería de Sanidade, las tres primeras jornadas de paro acumulan 500 cirugías anuladas (250 el martes y 240 el miércoles); 27.000 asistencias aplazadas; y más de 1.350 pruebas no realizadas en solo dos días

El seguimiento de la huelga por parte del Gobierno autonómico subió ligeramente hasta el 21,7%, con mayor incidencia en hospitales (28%) y menor en atención primaria (en torno al 7%). El conselleiro agradeció el trabajo del personal en servicios mínimos, especialmente en oncología y procesos regulados por la ley de garantías.

Gómez Caamaño avisó además de que la recuperación del volumen perdido requerirá una planificación “a corto y largo plazo”, y que la Navidad complicará aún más la reorganización: "No se va a resolver en un mes, ni mucho menos".

Hospitales por encima del 80% de seguimiento

Mientras Sanidade aporta cifras más bajas, el sindicato médico O'Mega —convocante de la huelga— sostiene que el paro mantiene un apoyo "abrumador" en los principales hospitales de Galicia. Este jueves volvió a registrar picos superiores al 80% en todos los complejos sanitarios:

A Coruña: 87,1% en hospitales / 71,2% en primaria

Santiago: 84,8% en hospitales / 70,1% en primaria

Ferrol: 82,1% en hospitales / 79,7% en primaria

Lugo: 84,2% en hospitales / 68,5% en primaria

Ourense: 82,9% en hospitales / 71,8% en primaria

Pontevedra: 84,9% en hospitales / 80,8% en primaria

Vigo: 86,3% en hospitales / 83,4% en primaria

El sindicato recuerda que el conflicto tiene un doble frente. Por una parte la imposición del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio de Sanidad. Así como las condiciones laborales en Galicia, especialmente la sobrecarga asistencial en primaria.

Medio millar de médicos se movilizan en Vigo

En paralelo a los paros, más de medio millar de facultativos se concentraron esta mañana ante el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. La protesta continuará esta tarde con una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad olívica.

O'Mega advierte de que la huelga se reanudará en enero si no se produce una negociación "real" tanto con el Ministerio como con la Xunta.

Entre sus principales reivindicaciones figura la reducción de la carga asistencial para "garantizar una atención de calidad sin poner en riesgo el descanso ni la conciliación de los facultativos".

Próximas movilizaciones

El calendario continuará este viernes con una concentración en Ourense, a la espera de que el Ministerio convoque una mesa de negociación con avances "tangibles" sobre el Estatuto Marco.

En Galicia, el conflicto entre O'Mega y la Xunta sigue abierto y sin señales de acercamiento.