El Sergas subasta una máquina de resonancia magnética móvil y 22 equipos de laboratorio obsoletos
Galaria, la empresa pública del Servizo Galego de Saúde, lleva a cabo un proceso de realización de activos obsoletos o en desuso para su uso en investigación veterinaria o genética
Te puede interesar: La huelga médica cancela 52 cirugías y más de 1.300 consultas en el área sanitaria de A Coruña
La empresa Galaria, Empresa Pública de Servicios Sanitarios, y la Fundación pública Gallega de Medicina Xenómica, del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), han sacado a subasta, a través de la plataforma Escrapalia, una resonancia magnética móvil y 22 lotes de equipos de laboratorio de biología molecular y análisis genético.
El objetivo es dar una segunda vida a equipamiento sanitario en desuso mediante un proceso transparente y abierto a nivel nacional e internacional.
El activo más destacado de esta operación es una resonancia magnética móvil Philips Achieva Nova 1.5T, completamente equipada y alojada en un tráiler independiente. El sistema incluye sala técnica, área de usuarios y todos los subsistemas auxiliares, encontrándose en estado operativo.
Aunque uno de los tres gradientes está averiado y el sistema de climatización funciona con un solo compresor, el equipo sigue siendo adecuado para investigación, docencia veterinaria y aplicaciones biomédicas no humanas. El nivel de helio se encuentra al 66% (1.320 litros al 01/12/25). Su reintroducción para uso clínico en humanos en Europa ha sido descartada.
Junto a este equipo, la Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica también ha puesto a disposición del mercado un conjunto de 22 lotes de equipos de laboratorio procedentes de áreas de biología molecular y análisis genético, que incluyen termocicladores, centrífugas, cabinas de flujo laminar, equipos de electroforesis y otros instrumentos de alta precisión utilizados en investigación sanitaria.
Subasta abierta
Todo el equipamiento está disponible para subasta en la plataforma Escrapalia. La resonancia magnética móvil acepta ofertas únicamente para: enseñanza veterinaria, investigación con animales en el sector clínico veterinario y docencia universitaria para tratamiento de animales (no humanos). Las ofertas se recibirán hasta el 31 de marzo de 2026, tras lo cual se podrá realizar una subasta privada online con las propuestas recibidas.
Por su parte, los equipos de laboratorio se subastarán mediante pujas online hasta el 18 de diciembre de 2025.