El Sergas subasta una máquina de resonancia magnética móvil y 22 equipos de laboratorio obsoletos

La empresa Galaria, Empresa Pública de Servicios Sanitarios, y la Fundación pública Gallega de Medicina Xenómica, del Servizo Galego de Saúde (SERGAS), han sacado a subasta, a través de la plataforma Escrapalia, una resonancia magnética móvil y 22 lotes de equipos de laboratorio de biología molecular y análisis genético.

El objetivo es dar una segunda vida a equipamiento sanitario en desuso mediante un proceso transparente y abierto a nivel nacional e internacional.



El activo más destacado de esta operación es una resonancia magnética móvil Philips Achieva Nova 1.5T, completamente equipada y alojada en un tráiler independiente. El sistema incluye sala técnica, área de usuarios y todos los subsistemas auxiliares, encontrándose en estado operativo.

Aunque uno de los tres gradientes está averiado y el sistema de climatización funciona con un solo compresor, el equipo sigue siendo adecuado para investigación, docencia veterinaria y aplicaciones biomédicas no humanas. El nivel de helio se encuentra al 66% (1.320 litros al 01/12/25). Su reintroducción para uso clínico en humanos en Europa ha sido descartada.

Junto a este equipo, la Fundación Pública Gallega de Medicina Xenómica también ha puesto a disposición del mercado un conjunto de 22 lotes de equipos de laboratorio procedentes de áreas de biología molecular y análisis genético, que incluyen termocicladores, centrífugas, cabinas de flujo laminar, equipos de electroforesis y otros instrumentos de alta precisión utilizados en investigación sanitaria.

Subasta abierta