La huelga médica cancela 52 cirugías y más de 1.300 consultas en el área sanitaria de A Coruña

La huelga sanitaria convocada contra el borrador del nuevo Estatuto Marco ha dejado un fuerte impacto en la actividad asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee. Según los datos del Sergas, durante la jornada del 9 de diciembre se suspendieron 52 intervenciones quirúrgicas, se anularon 1.309 consultas con especialistas y quedaron sin realizar 82 pruebas diagnósticas.

Estas cifras locales se enmarcan en el escenario que hoy describió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien calificó el daño asistencial como "realmente terrible".

A nivel gallego, la jornada del martes se cerró con 250 operaciones suspendidas, 6.900 consultas hospitalarias, 5.400 citas de atención primaria y 625 pruebas complementarias paralizadas por la huelga.

El conselleiro advirtió que esta situación genera "una tensión sobre la lista de espera", ya que toda la actividad anulada "habrá que recuperarla en el futuro". La Xunta trabaja ya en un plan para intentar absorber el retraso acumulado en las próximas semanas.

Baile de cifras: del 24% al 86%

Mientras los hospitales ajustan su actividad, las cifras de seguimiento volvieron a ser motivo de choque entre administración y sindicatos. O'Mega elevó este miércoles el apoyo al paro en A Coruña hasta el 86,3% en el hospital y el 70,6% en atención primaria.

La diferencia con la Xunta es significativa. Sanidade situó ayer el seguimiento en el 24,62% en el CHUAC, y hoy volvió a mover el cómputo: según sus datos, la participación en los siete grandes hospitales gallegos oscila entre el 24% y el 35%, muy lejos de los porcentajes señalados por el sindicato mayoritario.

El conselleiro insistió esta mañana en que la huelga va claramente "en aumento", con un incremento "pronunciado" en los hospitales de referencia, aunque sin acercarse al 80% que denuncia O'Mega.

Críticas al ministerio

Gómez Caamaño volvió a responsabilizar al Ministerio de Sanidad del conflicto, afirmando que "la ministra abre el melón y luego pagarlo vosotros", en referencia al borrador del Estatuto Marco. Aseguró que debe "retirarse y empezar desde cero" y reclamó al Gobierno central que actúe para evitar que una situación de huelga "en la peor época del año" vuelva a repetirse.

Mientras tanto, en el área coruñesa el parón continúa notándose en consultas, pruebas y quirófano. Miles de pacientes se ven afectados y, según reconoce la propia Xunta, "detrás de cada procedimiento hay una persona". El impacto seguirá acumulándose en los próximos días, a la espera de que la negociación avance y se rebaje la tensión asistencial.