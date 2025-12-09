Culleredo (A Coruña) impulsa un programa de estimulación mental para mayores desde enero
El Ayuntamiento abre la preinscripción hasta el 15 de diciembre para participar en las aulas cognitivas
Te puede interesar: Culleredo impulsa al comercio y la hostelería con una nueva edición de los concursos de Nadal
El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, pone en marcha un nuevo programa de Estimulación Mental dirigido a las personas mayores, una iniciativa que busca reforzar su bienestar cognitivo y social a través de actividades específicas que comenzarán en enero.
Las sesiones se desarrollarán en más de una decena de centros municipales, repartidos por Almeiras, Boedo, O Burgo, Castelo, Celas de Peiro, Celas, Fonteculler, Ledoño, Orro, Sueiro, Tarrio y Vilaboa.
En estas aulas se trabajarán aspectos como la memoria, la atención, la creatividad y el lenguaje, con el objetivo de mantener y mejorar la salud cognitiva de los participantes.
El programa apuesta por combinar estimulación mental y convivencia, promoviendo así un envejecimiento activo y saludable.
La preinscripción estará abierta hasta el 15 de diciembre, y podrá formalizarse entregando la hoja correspondiente en los Servicios Sociales de O Burgo o Vilaboa, en el Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo, o enviándola por correo electrónico a actividades.benestarsocial@culleredo.es.
Las listas provisionales se publicarán el 17 de diciembre, mientras que el sorteo público de plazas tendrá lugar el 19 de diciembre a las 11:00 horas en el Centro Social Costa da Lonxa, en O Burgo.
Finalmente, las listas definitivas estarán disponibles el 23 de diciembre en los Servicios Sociales de O Burgo.