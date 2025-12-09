Culleredo (A Coruña) impulsa un programa de estimulación mental para mayores desde enero

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, pone en marcha un nuevo programa de Estimulación Mental dirigido a las personas mayores, una iniciativa que busca reforzar su bienestar cognitivo y social a través de actividades específicas que comenzarán en enero.

Las sesiones se desarrollarán en más de una decena de centros municipales, repartidos por Almeiras, Boedo, O Burgo, Castelo, Celas de Peiro, Celas, Fonteculler, Ledoño, Orro, Sueiro, Tarrio y Vilaboa.

En estas aulas se trabajarán aspectos como la memoria, la atención, la creatividad y el lenguaje, con el objetivo de mantener y mejorar la salud cognitiva de los participantes.

El programa apuesta por combinar estimulación mental y convivencia, promoviendo así un envejecimiento activo y saludable.

La preinscripción estará abierta hasta el 15 de diciembre, y podrá formalizarse entregando la hoja correspondiente en los Servicios Sociales de O Burgo o Vilaboa, en el Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo, o enviándola por correo electrónico a actividades.benestarsocial@culleredo.es.

Las listas provisionales se publicarán el 17 de diciembre, mientras que el sorteo público de plazas tendrá lugar el 19 de diciembre a las 11:00 horas en el Centro Social Costa da Lonxa, en O Burgo.

Finalmente, las listas definitivas estarán disponibles el 23 de diciembre en los Servicios Sociales de O Burgo.