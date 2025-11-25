Las clínicas MAEX Ferreras renuevan sus instalaciones en A Coruña y Ferrol

Las clínicas dan un paso adelante en modernización y tecnología para afrontar incluso los casos odontológicos más complejos, una actualización estratégica que potencia la calidad, la intimidad y el bienestar de los pacientes.

En la actualidad, la odontología avanza a gran velocidad, con tecnologías digitales y técnicas quirúrgicas cada vez más precisas que permiten resolver casos que antes se consideraban prácticamente imposibles. Estar a la vanguardia exige experiencia, pero también una apuesta constante por la modernización. Bajo esta premisa, las clínicas de MAEX Ferreras, en A Coruña y Ferrol, clínicas de referencia en Galicia, dirigidas por el Dr. José Ferreras, renuevan su imagen e instalaciones para mejorar la organización interna y garantizar la tranquilidad e intimidad de los pacientes.

"Este rebranding no cambia la esencia de nuestras clínicas, sino que refuerza una trayectoria ya consolidada, mejorando la dotación de gabinetes y despachos para ofrecer a nuestros pacientes una experiencia de máxima calidad", asegura el Dr. Ferreras. Cada decisión y cada mejora se realizan pensando en su comodidad y bienestar, garantizando que se sientan atendidos en un entorno cuidado, profesional y cercano.

Dr. José Ferreras. Cedida

Concretamente, en la clínica de Ferrol, la reforma se centra en el rediseño y la implementación de la nueva imagen, tanto en el exterior como en el interior del centro. Por su parte, en Coruña se llevará a cabo la ampliación del despacho del Dr. Ferreras, director médico de ambos centros, incorporando un gabinete que permitirá ofrecer una atención integral en un mismo espacio. Además, se invertirán recursos en la renovación de algunos equipos y en la modernización de todos los espacios de las clínicas.

Innovación como respuesta a casos complejos

Desde sus orígenes, las clínicas del Dr. Ferreras son un referente en cirugía oral y maxilofacial. Se han especializado en tratamientos con implantes dentales, ofreciendo soluciones a pacientes con necesidades muy diversas, desde quienes carecen de hueso suficiente hasta casos oncológicos o fracasos de procedimientos previos, garantizando la posibilidad de colocar dientes fijos en prácticamente la totalidad de sus pacientes.

No obstante, sus doctores cubren todas las áreas de la odontología ofreciendo un cuidado integral de la salud bucodental en todas las etapas. Esta experiencia, unida a la capacidad de abordar los retos más exigentes, ha convertido a ambas clínicas en centros de referencia para rehabilitaciones orales complejas.

La clave de este éxito radica en la minuciosa planificación de cada tratamiento, que se combina con la última tecnología disponible en la industria, como la planificación digital, el diseño de sonrisas, las guías quirúrgicas personalizadas, así como los modelos y tomografías 3D. Gracias a esta integración de técnica y tecnología, los profesionales pueden anticipar cada paso del proceso y adaptar los tratamientos a las necesidades específicas de cada paciente. Todo ello permite alcanzar un alto nivel de precisión y seguridad, ofreciendo resultados predecibles y optimizando tanto la eficacia como la comodidad a lo largo de todo el procedimiento.

Entre los avances que más han transformado la práctica clínica destaca el uso de mallas subperiósticas, una técnica innovadora que permite colocar implantes dentales fijos incluso en pacientes sin hueso alveolar, que corresponde a la parte de la mandíbula que rodea y sostiene la raíz de los dientes. Estas estructuras de titanio, diseñadas a medida, se fijan sobre la superficie del maxilar y actúan como soporte estable para la prótesis. Este procedimiento permite que numerosos pacientes, que antes no tenían opción, recuperen su sonrisa y mejoren su bienestar.

Según el Dr. José Ferreras, "desde nuestra incorporación al grupo MAEX, este camino se ha visto potenciado. Y es que formar parte de una red de clínicas dirigidas por profesionales de referencia permite compartir protocolos de calidad, fomentar la investigación y acceder a las últimas innovaciones técnicas". Esto, para los pacientes, significa contar con la experiencia acumulada de un equipo multidisciplinar, respaldado por un modelo de gestión que sitúa la excelencia médica y la atención personalizada en primer lugar.

Siguiendo esta línea, el rebranding simboliza la consolidación de un proyecto que combina modernización, innovación y responsabilidad social. Ambas clínicas del Dr. Ferreras, MAEX Ferreras A Coruña y MAEX Ferreras Ferrol, afrontan el futuro con un compromiso claro: mantener los más altos estándares clínicos y ofrecer soluciones a todos los pacientes, incluso en los casos más desafiantes. Más que un cambio de imagen, esta nueva etapa representa la certeza de que aquello que parecía imposible ayer, hoy cuenta con soluciones efectivas y personalizadas.