Una plataforma electrónica unificará en Galicia la receta electrónica privada
La Xunta viene de firmar tres convenios con colegios profesionales del ámbito sanitario con el fin de asegurar el control de los medicamentos y productos sanitarios dispensados con receta privada
Los profesionales del ámbito sanitario en Galicia contarán con una plataforma de prescripción de receta privada, a la que la Xunta destinará una partida de 23.232 euros y que unificará la información sobre la prescripción y dispensación de los medicamentos.
Para proceder a su instauración, la Consellería de Sanidade ha firmado ya tres convenios de colaboración con el Colegio de Médicos de Galicia, los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos, el Colegio Oficial de Podólogos y los cuatro colegios oficiales de farmacéuticos.
De esta manera, la Xunta pondrá a su disposición una herramienta tecnológica que permitirá asegurar el seguimiento y control de los medicamentos y productos sanitarios dispensados bajo receta privada, así como agilizar los procesos administrativos vinculados a su prescripción.
La Xunta justifica la implantación de este instrumento en la "protección del paciente" y en la "necesidad" de unificar la receta médica privada electrónica, lo que favorecerá que el departamento sanitario autonómico controle la prescripción y dispensación de los fármacos.
En esta plataforma de prescripción homologada confluirán todos los agentes implicados, posibilitando la debida transmisión de información entre profesionales sanitarios al tiempo que mejora su interoperabilidad.