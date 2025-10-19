Una plataforma electrónica unificará en Galicia la receta electrónica privada

Los profesionales del ámbito sanitario en Galicia contarán con una plataforma de prescripción de receta privada, a la que la Xunta destinará una partida de 23.232 euros y que unificará la información sobre la prescripción y dispensación de los medicamentos.

Para proceder a su instauración, la Consellería de Sanidade ha firmado ya tres convenios de colaboración con el Colegio de Médicos de Galicia, los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos, el Colegio Oficial de Podólogos y los cuatro colegios oficiales de farmacéuticos.

De esta manera, la Xunta pondrá a su disposición una herramienta tecnológica que permitirá asegurar el seguimiento y control de los medicamentos y productos sanitarios dispensados bajo receta privada, así como agilizar los procesos administrativos vinculados a su prescripción.

La Xunta justifica la implantación de este instrumento en la "protección del paciente" y en la "necesidad" de unificar la receta médica privada electrónica, lo que favorecerá que el departamento sanitario autonómico controle la prescripción y dispensación de los fármacos.

En esta plataforma de prescripción homologada confluirán todos los agentes implicados, posibilitando la debida transmisión de información entre profesionales sanitarios al tiempo que mejora su interoperabilidad.