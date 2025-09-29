Arranca en Galicia la campaña de vacunación de la gripe y de la Covid-19 en centros sociosanitarios Xunta de Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, han visitado este lunes la residencia Porta do Camiño de Santiago para supervisar el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19 para los usuarios de los centros residenciales.

Los conselleiros han estado acompañados de la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, del director de Maiores e Atención Sociocomunitaria, Antón Acevedo, y del gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Ángel Facio.

La campaña de vacunación se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre y se llevará a cabo de forma progresiva, según los distintos colectivos y grupos de edad, hasta alcanzar al conjunto de los grupos de población diana.

La primera de las fases de inmunización comienza este lunes con la administración de la vacuna antigripal reforzada a los usuarios de las residencias de mayores y de los centros de personas con discapacidad de la comunidad.

El departamento sanitario de la Xunta introduce este año como novedad la ampliación de las dosis de alta carga a los mayores de 70 años, tras los buenos resultados alcanzados en el ensayo clínico 'Galflu'.

Así, a partir de este lunes, se inmuniza también al personal que trabaja en estos centros. A partir del 13 de octubre, la campaña continuará con la vacunación de niños y niñas con edades comprendidas entre los seis meses y los 11 años.

En este caso, la vacunación infantil introducirá dos novedades: por una parte, la ampliación de la vacuna de la gripe por vía intranasal a los niños de entre 24 meses y hasta los 11 años; y, por otra, la puesta en marcha de un programa piloto de vacunación escolar con la aplicación de esta vacuna en los propios centros educativos.

El alumnado de 55 centros educativos participará en un programa que tiene por objetivo llegar a 19.000 niños de entre tres y 11 años (nacidos entre 2014 y 2022). Para el resto de niños de seis meses a 11 años, la vacunación se facilitará en su centro de salud.

De forma cronológica, la campaña continuará el 20 de octubre con la vacunación de diferentes grupos de población: personas de 70 y más años, personas en situación de inmunodepresión y el personal sanitario y de los servicios de urgencias de la comunidad.

A partir del 3 de noviembre comenzará el turno de inmunización de las mujeres embarazadas y también de los menores de 60 años que padezcan alguna patología de riesgo. Una semana después, desde el 10 de noviembre, será el turno de las personas con 60 y más años, del personal de servicios esenciales, así como de aquellas personas con exposición laboral. El cronograma se completará a partir del 1 de diciembre con la vacunación de los convivientes de personas de riesgo y del resto de la población.

La comunidad gallega destaca como líder en las tasas de cobertura, tanto en el caso de la gripe como de la covid-19. Así, la tasa de vacunación de la gripe en mayores de 65 años en Galicia alcanzó el 71% de cobertura, frente al 58,4% en España.