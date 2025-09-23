La Xunta, sobre los retrasos del Nuevo CHUAC: "Es difícil construir mientras se hace la asistencia"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha admitido que las obras de ampliación del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) van "retrasadas", pero ha apostillado que están "tomando ya buen rumbo". "Es difícil construir al tiempo que se hace la asistencia".

Así lo ha asegurado este martes a preguntas de los periodistas en una visita a la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Inibic, en un edificio anexo Hospital Materno Infantil de la ciudad herculina.

"Tiene problemas para arrancar, pero parece que está tomando ya buen rumbo", ha explicado Caamaño, según recoge Europa Press, sobre el plan de actuación para apuntar que los "próximos proyectos son de ampliación de espacios".

El conselleiro de Sanidade ha citado a este respecto la unidad de diálisis y de reanimación, el gimnasio de terapia ocupacional de la unidad de lesiones medulares o el área de rehabilitación respiratoria y cardíaca. Gómez Caamaño ha hecho también alusión a la inversión tecnológica: "El próximo año CHUAC va a tener una nueva resonancia magnética".

Cuestionado por la intención del Concello da Coruña de solicitar a la Xunta la convocatoria de la comisión de seguimiento de esta ampliación, ha asegurado que el Consistorio "está suficientemente informado de cómo van las obras del CHUAC". No obstante, Gómez Caamaño ha indicado que "en el futuro, habrá esa reunión para informar".