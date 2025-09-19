Avanza el Centro de Protonterapia de Galicia: está listo para recibir el acelerador de protones

El Centro de Protonterapia de Galicia superó esta semana la visita de verificación de cuatro expertos en construcción e instalación de Ion Beam Applications (IBA), la compañía que se encargará de instalar el primer ciclotrón de la sanidad pública española en este espacio ubicado junto al Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

Los especialistas comprobaron los dos búnkeres ya construidos y las instalaciones del edificio, determinando que cumple con todos los requisitos técnicos para albergar sus equipaciones. Así, nueve profesionales de la compañía ya instalados en Galicia se encargarán de la instalación del acelerador de protones ProteusOne.

Los técnicos instalarán y pondrán en marcha el ciclotrón, que previsiblemente comenzará a tratar pacientes en el tercer trimestre de 2026.

El acelerador de protones está listo en la sede de la compañía en Bélgica, mientras que los primeros contenedores con el material para la fase de instalación llegarán a Santiago en los próximos meses.

Obras en el Centro Protonterapia de Galicia.

Galicia es la comunidad autónoma que tiene más avanzado el centro de protonterapia, con el que tratará a pacientes de cáncer en la sanidad pública. La estimación es que se pueda tratar a unas 250 personas al año, tanto de Galicia como de Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal.

La Xunta está invirtiendo 20 millones de euros en las obras de este centro, al que la Fundación Amancio Ortega aportará el equipamiento, sumando una inversión total de 45,5 millones. La infraestructura está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Galicia Feder 2021.2017.